Stasera in tv: “The Gentlemen” con Matthew McConaughey su Rai 2

The Gentlemen, su Rai la crime-comedy che riporta Guy Ritchie (Sherlock Holmes, Aladdin) alle sue origini, quelle di Lock & Stock e The Snatch, con un protagonista d’eccezione: il premio Oscar Matthew McConaughey.

The Gentlemen – Cast e doppiatori

Matthew McConaughey: Michael “Mickey” Pearson

Charlie Hunnam: Raymond Smith

Henry Golding: Occhio Asciutto

Michelle Dockery: Rosalind Pearson

Jeremy Strong: Matthew Berger

Eddie Marsan: Big Dave

Colin Farrell: Coach

Hugh Grant: Fletcher

Jason Wong: Phuc

Samuel West: Lord Pressfield

Eliot Sumner: Laura Pressfield

Franz Drameh: Benny

Danny Griffin: Aslan

Doppiatori italiani

Francesco Prando: Michael “Mickey” Pearson

Marco Vivio: Raymond Smith

Andrea Mete: Dry Eye

Benedetta Degli Innocenti: Rosalind Pearson

Emiliano Coltorti: Matthew Berger

Franco Mannella: Big Dave

Fabio Boccanera: Coach

Simone D’Andrea: Lord George

Luca Ward: Fletcher

Mariagrazia Cerullo: Laura Pressfield

Gabriele Vender: Aslan

The Gentlemen – Trama e trailer

Matthew McConaughey interpreta un espatriato americano di nome Mickey Pearson che è riuscito a costruire un impero di marijuana altamente redditizio a Londra. Tuttavia, quando viene fuori la notizia che sta cercando di liquidare definitivamente l’attività, viene sfidato da un giovane promettente (Henry Golding) e si innesca una serie di trame, schemi, corruzione e ricatto nel tentativo di soffiare questo impero dell’erba proprio sotto il suo naso.

Curiosità sul film

Guy Ritchie dirige “The Gentlemen” da una sua sceneggiatura basata su una sua storia scritta con Ivan Atkinson (La furia di un uono – Wrath of Man) e Marn Davies (Operation Fortune) e supervisionata da Lauren Bond (redattrice).

Hugh Grant ha girato le sue scene con Charlie Hunnam in cinque giorni; ha dovuto imparare oltre 40 pagine di dialoghi durante le riprese.

Hugh Grant ha rivelato al The Graham Norton Show di non aver incontrato Matthew McConaughey durante le riprese di The Gentlemen. In effetti, la prima volta che si sono incontrati è stato nello stesso programma di Graham Norton.

La griglia di Raymond, che è molto presente nel film, è stata progettata da Guy Ritchie ed è disponibile per l’acquisto (QUI).

Per aiutare con le sue riprese lunghe e piene di monologhi, Hugh Grant ha scritto un promemoria. La notte prima delle riprese, la sua macchina è stata scassinata. Il ladro ha preso la sua sceneggiatura e il foglietto illustrativo, quindi Grant ha dovuto cavarsela senza aiuto.

Nell’ottobre 2020, Guy Ritchie annuncia che sta scrivendo una miniserie tv basata su questo film. Nel marzo 2022, Netflix ha confermato di aver acquisito il progetto.

Quando Michael torna al suo pub, all’esterno si può vedere un furgone della “Gritchie Brewery”. La Gritchie Brewing Company esiste davvero ed è di proprietà del regista Guy Ritchie. All’inizio del film, il logo del marchio della birra può essere visto anche sul rubinetto all’interno del bar.

Alcuni fatti dal reparto guardaroba: gli occhiali di Colin Farrell erano vintage, acquistati da un’azienda privata di occhiali. Colin Farrell e The Toddlers indossano tute personalizzate. Gli occhiali di Hugh Grant erano Ray Ban. Il reparto costumi ha sostituito le lenti della montatura con lenti colorate di rosso per dare al suo personaggio un aspetto sinistro. Secondo Hugh Grant, il rosso scuro è quindi diventato una firma del personaggio, portando al suo mantello sangue di bue e alla combinazione di colori generale. Guy Ritchie amava così tanto le scarpe Louboutin di Henry Golding che ha reindirizzato la fotografia di scena per mostrarle nell’inquadratura. Tutte le scarpe di Charlie Hunnam sono state personalizzate per il film. Secondo Colin Farrell, il motivo per cui Coach e The Toddlers si vestono in modo simile è perché Coach voleva dare ai ragazzi, per lo più disadattati ribelli, “un senso di uniformità”. Guy Ritchie ha un profondo interesse per la moda ed era molto preoccupato per il guardaroba del film. Per preparare Charlie Hunnam al suo ruolo, Ritchie lo ha portato a fare shopping di vestiti per farsi un’idea del suo personaggio. La maggior parte del guardaroba di Ray non proviene quindi dal reparto costumi ma, piuttosto, dallo shopping di Hunnam e Ritchie a Londra come ricerca sui personaggi.

Non ci sono state sessioni lettura del copione per questo film. Invece, Guy Ritchie ha chiesto al cast di fare prove generali con una troupe televisiva multiangolare. Ritchie rivedeva quindi i filmati delle scene e rivedeva la sceneggiatura di conseguenza.

I bicchieri da pinta nel film portano il nome “Lore of the Land”, un pub di proprietà del regista Guy Ritchie (con il calciatore David Beckham) a Fitzrovia, nel centro di Londra.

Molti dei monologhi di Michelle Dockery sono stati scritti, o riscritti, il giorno delle riprese. Per questo ha avuto poche ore per memorizzare i cambiamenti prima di girare.

Kate Beckinsale era stata originariamente scelta per il ruolo di Rosalind, ma si è ritirata 2 settimane dopo l’inizio delle riprese. Michelle Dockery l’ha sostituita. Un addetto ai lavori ha dichiarato: “Lei [Beckinsale] ha spiegato che altre cose nella sua vita, incluso un membro malato della famiglia, significavano che non poteva impegnarsi. Fortunatamente, Guy aveva già Michelle in attesa dietro le quinte per subentrare, il che ha contribuito a facilitare la transizione.

Le tute da ginnastica di Colin Farrell e il suo abbigliamento da gang erano personalizzate. Lonsdale, un rivenditore britannico di abbigliamento sportivo, ha creato delle repliche dopo l’uscita del film. Sono disponibili per l’acquisto (QUI).

Sting ha recitato in Lock & Stock – Pazzi scatenati (1998) di Guy Ritchie nel ruolo di JD. La sua progenie, Eliot Sumner, ha recitato nel ruolo di Laura Pressfield in questo film.

Il film ha segnato il debutto come attore dell’artista grime Bugzy Malone, nato a Manchester, a cui fa riferimento nella sua canzone “M.E.N II”. “I’m in a film about money and drugs, I told my agent, tell Guy Ritchie he don’t need to pay me, as I watching Snatch, that’s my all time favourite gangster movie (“Sono in un film su soldi e droga, ho detto al mio agente, dì a Guy Ritchie che non ha bisogno di pagarmi, mentre guardo Snatch, è il mio film di gangster preferito di sempre.”

Sebbene non sia mai stato menzionato nel film, i fan hanno trovato un easter-egg che rivelava che il nome di battesimo di Fletcher era Peter.

I titoli provvisori del film sono stati “Toff Guys” e “Bush”.

Coach (Colin Farrell) inizialmente avrebbe dovuto avere quattro dita in una mano.

Nella scena in cui si discute del film del 1974 La conversazione (1974), c’è un microfono parabolico sulla credenza dietro il cast, come quelli usati nel film citato.

Nel suddetto talk show, Hugh Grant ha negato categoricamente che l’interpretazione distintiva del suo personaggio fosse basata su una persona reale, ma piuttosto solo su una “immoralità generalizzata”.

Al minuto 26:39 viene mostrato che il nome della carrozzeria gestita da Rosalind Pearson, la moglie del personaggio di Matthew McConaughey, si chiama “THC Wheels”. Il THC è il principale composto psicoattivo della cannabis (delta-9-tetraidrocannabinolo / Tetrahydrocannabinol) che produce l’elevata sensazione fornita dalla marijuana su cui è fondato l’impero di Pearson.

Nella bozza originale, Raymond era conosciuto solo come “Posh Pete”.

Tom Wu interpreta un personaggio in questo film chiamato Lord George. Wu è già apparso in altri due film di Guy Ritchie con personaggi dal nome simile: George, in King Arthur – Il potere della spada (2017), e Lord John, in Revolver (2005).

Molti dei Toddlers sono stati interpretati da attori emergenti o esordienti. Uno ha riferito che, tra una ripresa e l’altra, spesso chiedevano consigli a Colin Farrell.

Seconda collaborazione tra Guy Ritchie e Hugh Grant dopo Operazione U.N.C.L.E. (2015) e seconda collaborazione tra Guy Ritchie e Charlie Hunnam dopo King Arthur – Il potere della spada (2017).

Nella scena in cui Mickey (Matthew McConaughey) dice a Ray (Charlie Hunnam) di trovare e riportare indietro Laura (Eliot Sumner), Ray usa la frase “Questo lo accetto”. Questa è una frase usata ripetutamente da Chucky (Michael Ornstein) in Sons of Anarchy dove Charlie Hunnam interpretava il ruolo principale di Jax Teller.

In “Il mercante di Venezia” di Shakespeare, una delle tre trame principali presenta l’usuraio ebreo Shylock, che ha stimato in una “libbra della tua bella carne” la sanzione per aver mancato una scadenza di pagamento del prestito.

Quarta collaborazione tra Guy Ritchie e James Warren dopo Snatch – Lo strappo (2000), Revolver (2005) e King Arthur – Il potere della spada (2017).

La seconda volta che Matthew McConaughey ha interpretato un personaggio di nome Mickey. Interpreta Mick Haller in The Lincoln Lawyer (2011). Inoltre questo è il terzo film di Guy Ritchie con protagonista un personaggio di nome Mickey. Brad Pitt interpreta Mickey, un pugile a mani nude in Snatch – Lo strappo (2000). Ludacris interpreta anche un Mickey in RocknRolla (2008).

Secondo film in cui Hugh Grant interpreta un personaggio di cognome Fletcher. Il primo è stato Scrivimi una canzone (2007), dove ha interpretato il cantante pop degli anni ’80, Alex Fletcher.

Verso la fine del film Fletcher (Hugh Grant) si trova di fronte a un poster di Operazione U.N.C.L.E. (2015), un altro film di Guy Ritchie in cui ha recitato.

Ad 1:50:00 di film si vede il personaggio di Hugh Grant che cerca di vendere la sceneggiatura di un film, Bush, basato sulla storia che ha raccontato al personaggio di Charlie Hunnam, a un produttore cinematografico della Miramax. Bush era uno dei titoli provvisori del film.

Il cimitero utilizzato per la sepoltura di Lord George è lo stesso cimitero (Brompton Cemetery) in cui Lord Henry Blackwood è “sepolto” in Sherlock Holmes (2009).

Il film ha molti sottili riferimenti al film d’esordio di Guy Ritchie, Lock & Stock – Pazzi scatenati (1998): 1. Mickey Pearson produce marijuana di altissima qualità. In “Lock, Stock…” anche la banda di Winston coltiva un prodotto eccezionalo. 2. Un giovane Mickey usa un rozzo machete in un flashback del suo passato violento. In “Lock, Stock…” Willie usa un machete nella scena della rapina alla casa della marijuana. Inoltre, Soap porta un machete accanto al pacco di coltelli mentre si prepara per la rapina. Ha le stesse dimensioni e forma di quello di Mickey in “The Gentlemen”. 3. I Toddlers indossano passamontagna per l’attacco alla fattoria di Mickey. Anche Tom, Soap, Eddy e Bacon indossano passamontagna per la rapina.

The Gentlemen – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Christopher Benstead (Rupture, Jericho Ridge). Benstead e il regista Guy Ritchie hanno collaborato anche per La furia di un uomo – Wrath of Man, Operation Fortune e Aladdin (musiche addizionali).

(Rupture, Jericho Ridge). Benstead e il regista Guy Ritchie hanno collaborato anche per La furia di un uomo – Wrath of Man, Operation Fortune e Aladdin (musiche addizionali). La colonna sonora include i brani: “CUMBERLAND GAP” di David Rawlings, “VITAMIN C” di Can, “COUNT YOUR BLESSINGS” di Mattiel, “THE SNAKE” di Johnny Rivers, “BUSH” di Bugzy Malone, “IN EVERY DREAM HOME A HEARTACHE” di Roxy Music, “OH SHIT” di The Pharcyde, “SHIMMY SHIMMY YA” di El Michels Affair, “BROTHERS ON THE SLIDE” di Cymande,”OLD MACDONALD HAD A FARM” (Traditional), “FREE ME” di Paul Jones, “THAT’S ENTERTAINMENT” di The Jam.

1. Play a Game With Me 2:37

2. A Proper Handsome C**t 2:10

3. Gala Dinner 2:13

4. Big Dave 3:19

5. The Unique Method 2:29

6. White Widow Super Cheese 3:01

7. Young and Foolish Dragon 1:31

8. The Toddlers 1:35

9. Grub in the Tub 2:45

10. Drug Den 3:31

11. Lord George 3:44

12. Is That a Gun? 3:57

13. Reduce Market Value 2:06

14. Wanking Into a Hankie 1:24

15. I Was on to You 1:45

16. The Russians 2:36

17. Pound of Flesh 4:05

La colonna sonora di “The Gentlemen” è disponibile su Amazon.