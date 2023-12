The Legend Of Zelda: il regista descrive il live-action più ispirato al lavoro di Hayao Miyazaki che a “Il signore degli anelli”

Dopo fake news, Pesci d’Aprile, tonnellate di opere create dai fan e false partenze, Nintendo ha finalmente dato luce verde al film live-action di The Legend of Zelda. Wes Ball, regista di Maze Runner e Il regno del pianeta delle scimmie, ha colto la sfida di realizzare uno degli adattamenti più attesi di sempre e in una recente intervista con EW, ha spiegato nel dettaglio cosa possiamo aspettarci dal film.

Questo fantastico film fantasy-avventuroso che non è come Il Signore degli Anelli, è una cosa a sé stante. Ho sempre detto che mi piacerebbe vedere un Miyazaki live-action. Quella meraviglia e quella stravaganza che porta nelle cose, mi piacerebbe vedere qualcosa del genere.

Un adattamento anime dello Studio Ghibli è stato per molto tempo tra i desideri dei fan, e le parole di Ball sembrano voler andare in quella direzione.

Sarà fantastico. Tutta la mia vita ha portato fino a questo momento. Sono cresciuto con Zelda e pur essendo il franchise più importante, penso, che sia una proprietà intellettuale non sfruttata appieno. Quindi stiamo lavorando duramente per realizzarlo. Non stiamo cercando di farlo solo perché possiamo. Vogliamo creare qualcosa di veramente speciale.

Ball ha continuato offrendo un aggiornamento sullo sviluppo del film:

Stiamo lavorando alla sceneggiatura, e se sarà la prossima o no, è difficile dirlo esattamente. Ma certamente il piano è, dopo che Il regno del pianeta delle scimmie sarà finito, riposarsi un po’ per un momento, e poi tuffarsi in [Zelda] e, si spera, dare ai fan ciò che sperano, e anche invitare nuove persone a goderne. Penso che il desiderio di Nintendo sia quello di introdurre le persone a questo mondo che esiste ormai da 40 anni.

Nintendo e Sony Pictures sono co-produttori il film, con Derek Connolly (Jurassic World, Detective Pikachu) che sta scrivendo la sceneggiatura.

Il franchise di The Legend of Zelda

“The Legend of Zelda” è un franchise di giochi di azione e avventura incentrati su Link, un coraggioso giovane Hylian e sulla principessa magica Zelda. La trama li vede combattere per salvare la magica terra di Hyrule dall’antagonista Ganon, malvagio signore della guerra diventato re demone. Ganon desidera utilizzare la Triforza, una sacra reliquia lasciata dalle tre dee che hanno creato Hyrule, per ricreare il mondo a sua immagine oscura. Quando le tre parti della reliquia sono riunite, il potere della Triforza può esaudire qualsiasi desiderio del suo possessore. Anche se il conflitto con Ganon funge da fil rouge per la serie, alcuni giochi hanno caratterizzato altre ambientazioni e antagonisti, con Link che viaggia o viene inviato in altre terre per combattere minacce di varia natura e pericolosità.

Da quando l’originale “Legend of Zelda” è uscito nel lontano 1986, la serie si è ampliata fino a includere 19 titoli su tutte le principali console di gioco di Nintendo, oltre ad una serie di spin-off. Una serie tv animata americana basata sul videogioco venne prodotta nel 1989 e singoli adattamenti manga commissionati da Nintendo sono stati prodotti in Giappone a partire dal 1997.

“The Legend of Zelda” è uno dei franchise di maggior successo di Nintendo con molti dei suoi capitoli che sono considerati tra i più grandi videogiochi di tutti i tempi. La rivista Empire ha eletto “The Legend of Zelda” la migliore serie videoludica di sempre. Il franchise ad oggi ha venduto più di 68 milioni di copie in tutto il mondo, con il primo capitolo della serie diventato il quarto gioco più venduto su Nintendo Entertainment System. Il capitolo più recente, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ha venduto oltre 10 milioni di copie nei primi tre giorni dall’uscita e superate le 19 milioni di copie a settembre 2023.