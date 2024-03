The Mask: la folle commedia d’azione anni 90 con Jim Carrey torna al cinema (18-19-20 marzo)

The Mask – Da Zero a Mito, il cult anni novanta con protagonista uno scatenato Jim Carrey torna nei cinema con Warner Bros. Picture Italia per un evento speciale di tre giorni (18, 19 e 20 marzo).

Solo Jim Carrey poteva mantenere intonsa la sua vis comedy dietro ad un personaggio e ad una maschera di cotanto impatto visivo, e come accadeva nel classico Le folli notti del Dr. Jerryl, l’alter ego di Carrey permette alla sua spenta controparte di brillare ed imporsi, e all’attore di dimostrare ad oggi che non esiste nessun altro che possa essere considerato l’erede di Jerry Lewis. Da sottolineare l’ottimo lavoro fatto da regista e sceneggiatori, che se da una parte hanno reso il film una commedia per tutti, dall’altra hanno lasciato qua e là dei tocchi “dark” che svelano godibili reminiscenze della natura orrorifica del materiale originale, ci riferiamo naturalmente al fumetto della Dark Horse su cui è basato il film.

The Mask – Trama e trailer

Stanley Ipkiss (Jim Carrey) è un timido bancario vessato da mattina a sera che un bel giorno trova un’antica maschera contenente l’anima del dio norreno Loki e che una volta indossata lo trasformerà in un folle cartone animato dotato di superpoteri. Questo suo nuovo sfrenato alter ego, se in principio permetterà a Ipkiss di abbattere ogni inibizione e liberarsi della timidezza che gli sta rovinando la vita, ben presto mostrerà il suo lato più anarcoide che porterà Ipkiss a perdere il controllo della sua vita e ad infilarsi dritto dritto in un mare di guai.

Curiosità sul film

Il film è stato candidato al Premio Oscar per i Migliori effetti speciali (quell’anno vinse Forrest Gump) e Jim Carrey ha ricevuto una nomination ai Golden Globes come Miglior attore comedy e una triplice candidatura ai Razzie Awards come “Peggior star esordiente” per The Mask, Ace Ventura – L’acchiappanimali e Scemo e più scemo).

Il regista Chuck Russell ha diretto anche il sequel di culto Nightmare 3 – I guerrieri del sogno , il remake Blob – Il fluido che uccide , il thriller d’azione L’eliminatore – Eraser (1996) con Arnold Schwarzenegger, l’horror La mossa del diavolo (2000) con Kim Basinger e Il Re Scorpione (2002), spinoff del blockbuster La Mummia con protagonista Dwayne Johnson.

L'edificio in cui si trova il garage "Ripley Auto Finishing" è il solito usato in Ghostbusters (1984) e Ghostbusters 2 (1989) dove gli acchiappafantasmi hanno il loro quartier generale.

Il nightclub che frequenta Jim Carrey con la speranza di attrarre Cameron Diaz porta il nome di "Coco Bongo". Coco Bongo è anche il nome del bar in cui Peter Appleton (Jim Carrey) nel film The Majestic (2001) si reca dopo aver perso il lavoro. inoltre Coco Bongo è anche il nome del nightclub di Jim Carrey a Cancun, Messico.

La scena in cui The Mask tira fuori dalla tasca un profilattico usato esclamando: “ops, ho sbagliato tasca!” è stata improvvisata sul set da Jim Carrey.

Durante le scene di canto Cameron Diaz è doppiata da Susan Boyd.

La sceneggiatura è basata sull’omonima serie a fumetti edita dalla Dark Horse, che spesso includeva storie horror. Chuck Russell ha detto che la sceneggiatura ha cominciato con quel tono prima di essere trasformata in una commedia che sfruttasse il talento comico di Jim Carrey.

Questo è il debutto su grande schermo dell’attrice Cameron Diaz che ha sostenuto 12 provini prima di essere presa ad una settimana dall’inizio delle riprese. Prima della Diaz candidata al ruolo di Tina Carlyle c’era Anna Nicole Smith (l’ex-modella di Playboy scomparsa nel 2007 e vista nel sequel Una pallottola spuntata 33⅓: l’insulto finale).

La tuta giallo banana che Jim Carrey indossa si basa su un vestito che sua madre fece per lui in occasione di uno dei suoi primi spettacoli comici.

I denti giganti del personaggio The Mask erano stati ideati in origine per essere utilizzati solo durante le scene senza dialoghi. Tuttavia Jim Carrey ha imparato a parlare indossandoli, dando così al suo personaggio un tocco ancor più stravagante.

The Mask nel film agisce come vari personaggi dei cartoni animati: Bugs Bunny (muore tra le braccia del gangster), Daffy Duck (salta qua e là e urla senza controllo), Pepé Le Pew (quando corteggia Tina nel parco) e Taz (si trasforma in un tornado).

Jim Carrey è stato pagato 450.000 dollari per il suo lavoro nel film, un grande affare per la New Line, perché l’accordo è stato firmato prima che Ace Ventura – L’acchiappanimali diventasse un successo inatteso e facesse lievitare il cachet dell’attore.

Il film ottenne un tale successo da portare l’anno successivo alla realizzazione di una serie televisiva animata e di un videogioco. Nel 2005 è stato realizzato anche un sequel senza Carrey, The Mask 2 con Alan Cumming, il cui insuccesso pose fine al franchise.

con Alan Cumming, il cui insuccesso pose fine al franchise. Il film costato 23 milioni di dollari ne ha incassati worldwide poco più di 351.

The Mask – La colonna sonora

Le musiche del film sono del compositore Randy Edelman (Ghostbusters 2, I gemelli, Balls of Fury, Dragonheart, La mummia 3).

(Ghostbusters 2, I gemelli, Balls of Fury, Dragonheart, La mummia 3). Quando The Mask, fuori dal Landfill Park, trova appostati molti poliziotti che lo aspettavano per incarcerarlo, lui li distrae cantando e ballando “Cuban Pete”, popolare canzone composta da José Norman nel 1931 e rilanciata da Desi Arnaz.

LE CANZONI DEL FILM:

“Cuban Pete” (C & C Pop Radio Edit) – Jim Carrey

“Who’s That Man” – Xscape

“This Business of Love” – Domino

“Bounce Around” – Tony! Toni! Toné!

“(I Could Only) Whisper Your Name” – Harry Connick, Jr.

“You Would Be My Baby” – Vanessa Williams

“Hi De Ho” – K7

“Let the Good Times Roll” – Fishbone

“Straight Up” – The Brian Setzer Orchestra

“Hey! Pachuco!” – Royal Crown Revue

“Gee, Baby, Ain’t I Good to You” – Susan Boyd

“Cuban Pete” (Arkin Movie Mix)” – Jim Carrey

LE MUSICHE DEL FILM:

Opening – The Origin Of The Mask

Tina

Carnival

Transformation

Tango In The Park

Lovebirds

Out Of The Line Of Fire

A Dark Night

The Man Behind The Mask

Dorian Gets A New Face

Looking For A Way Out

The Search

Forked Tongue

Milo To The Rescue

The Mask Is Back

Finale