The Old Way: clip ufficiali e colonna sonora del primo western di Nicolas Cage

Dal 21 febbraio disponibile negli Stati Uniti (in Digitale, DVD e VOD) con Lionsgate Movies The Old Way, un thriller d’azione western che viene annunciato come primo western in assoluto per Nicolas Cage. La trama segue un vecchio pistolero e sua figlia che devono affrontare le conseguenze del suo passato, quando il figlio di un uomo che ha ucciso anni prima arriva in cerca di vendetta.

The Old Way – Trama e cast

La trama ufficiale: Il premio Oscar Nicolas Cage recita nel suo primo film western nei panni di Colton Briggs, uno speitato pistolero diventato un rispettabile padre di famiglia. Quando un fuorilegge e la sua banda mettono in pericolo Colton e la sua famiglia, Colton è costretto a imbracciare le armi con un partner improbabile, sua figlia di 12 anni Brooke (Ryan Kiera Armstrong), in questo film pieno di azione che si prepara alla sua fatidica resa dei conti con una suspense al cardiopalma.

Il cast di “The Old Way” include anche Noah Le Gros, Clint Howard, Kerry Knuppe, Nick Searcy, Shiloh Fernandez, Katelyn Bauer, braham Benrubi, Everett Blunck, Craig Branham, Brett Donowho, Corby Griesenbeck, Boyd Kestner.

The Old Way – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è diretto da Brett Donowho che appare anche nel film nel ruolo del Caporale Lawrence. Donowho ha diretto inoltre gli horror The Sacred, No Tell Motel, 5 Souls e il, thriller d’azione Acts of Violence con portagonista Bruce Willis.

Brett Donowho dirige il film da una sceneggiatura scritta da Carl W. Lucas che ha scritto anche il thriller fantascientifico The Wave con prtotagonista Justin Long.

L’armaiolo designato durante le riprese era Hannah Gutierrez-Reed, che è stata accusata di una serie di attività pericolose dall’assistente alla regia e da Nicolas Cage ed è stata quasi buttata fuori dal set. Era la stessa armaiola di Rust (che è stato girato dopo questo film nel 2021) ed è indagata per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e per il ferimento del regista Joel Souza su quel set a causa del maneggio non sicuro delle armi da fuoco.

Questo film è il primo western tradizionale con protagonista Nicolas Cage, anche se in realtà Cage in precedenza ha recitato in Prisoners of the Ghostland di Sion Sono (2021), film che aveva elementi western nella trama e ambientazione, ma miscelati con horror e fantascienza.

Noah Le Gros che in questo film interpreta James McCallister, in precedenza ha interpretato il figlio di Nicolas Cage in Un conto da regolare (A Score to Settle) del 2019.

The Old Way – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Andrew Morgan Smith (Jeepers Creepers 3, Bunker, Zombie Sharks, Il mostro della miniera, Miami Magma, Aracnosisma).

1. A Hanging (4:52)

2. Twenty Years Later – Walking to School (3:14)

3. Jellybeans (1:30)

4. Jimmy and the Possé (3:54)

5. Ruth’s Demise (2:39)

6. Still Good Man – I Owe You More (4:53)

7. Ambush (2:05)

8. Hot Iron (2:30)

9. Colton Opens Up (4:32)

10. Can You Teach Me? – Riding Off (2:29)

11. We’re Kin (3:34)

12. Monster Inside Me (1:44)

13. Briggs Rides Over the Hill (2:26)

14. Briggs is Hurt (2:09)

15. The End of Briggs? (3:20)

16. You’re Going to Be a Hero (1:25)

17. The New Briggs (0:55)

La colonna sonora di “The Old Way” è disponibile su Amazon.

The Old Way – Foto e poster