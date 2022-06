The Other Side: trailer italiano e anticipazioni del film horror sovrannaturale svedese

Tratto da una inquietante storia vera, arriva in Italia l’horror The Other Side (Andra sidan). Il 9 giugno Bim Distribuzione porta nei cinema italiani l’horror sovrannaturale campione d’incassi in Svezia scritto e diretto a quattro mani dai registi esordienti Tord Danielsson & Oskar Mellander.

Trama e cast

La trama ufficiale: Shirin (Dilan Gwyn) si è appena trasferita in una villa bifamiliare con il compagno Fredrik (Linus Wahlgren) e il piccolo Lucas (Eddie Eriksson Dominguez), figlio di Fredrik. Tutto sembra perfetto per iniziare una nuova vita insieme, ma ogni casa nasconde un segreto, che sia in soffitta o in cantina, gli incubi più inquietanti si nascondono nei posti più bui e spesso anche nelle zone d’ombra della nostra mente. E così, quando Fredrik parte per lavoro lasciando a casa suo figlio con la sua nuova mamma, accade qualcosa: strani rumori sembrano provenire dalla parte disabitata della villa. Chi si nasconde? Cosa c’è lì? E perché Lucas dice di aver trovato un amico nell’altra parte della casa?

Il cast di “The Other Side” include anche Eddie Eriksson Dominguez, Troy James, Sander Falk, Karin Lithman, Henrik Norlén, Niklas Jarneheim, Zimon Höglund, Janna Granström, Jakob Fahlstedt, Amanda Högvik, Karin Holmberg, Jenna Werkelin, Caroline Kamzol, Hilma Alm, Kima Heibel, Felicia Kronlöf.

The Other Side – trailer e video

Trailer ufficiale italiano pubblicato il 17 maggio 2022

Spot tv ufficiale italiano pubblicato il 30 maggio 2022

Curiosità

Il film è conosciuto anche con il titolo internazionale “The Evil Next Door”.

La protagonista Dilan Gwyn è nata a Stoccolma, in Svezia. Si è diplomata al liceo e poi ha lasciato la Svezia per frequentare l’Università della Sorbona a Parigi per studiare francese. Successivamente si è trasferita a Londra dove ha vissuto e lavorato per un breve periodo. Come la maggior parte degli attori/attrici ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti. dove è disponibile più lavoro. Gwyn ha recitato nella serie tv Da Vinci’s Demons e nei lungometraggi Dracula Untold con Luke Evans, l’horror Il convento – Heretiks e il dramma d’azione al femminile Red Snake.

Troy James specializzato nell’interpretare creature sovrannaturali interpreta il mostro del film. James ha interpretato bizzarre creature anche in The Void – Il vuoto (lo Sleepwalker), nel reboot Hellboy (Baba Yaga), in Scary Stories to Tell in the Dark (Jangly Man), nel remake Rabid (Smoking Man), Il nido (Aura) e in La fiera delle illusioni – Nightmare Alley (L’uomo serpente) di Guillermo del Toro.

La storia vera

“Un paio di anni fa abbiamo conosciuto una famiglia che sosteneva di aver vissuto qualcosa di molto spaventoso e inspiegabile nel 2014” – ha dichiarato Tord Danielsson, sceneggiatore e regista – “la famiglia sostiene che un demone ha cercato di catturare il loro bambino. Tutto è iniziato con il loro trasferimento in una nuova casa. Il demone ha fatto in modo che la madre della famiglia fosse accusata dal marito di essere responsabile di alcune ferite riportate dal loro bambino, ma quando il marito ha vissuto situazioni che non potevano essere spiegate, è arrivato a credere che “qualcosa” stesse perseguitando la sua famiglia. Questa famiglia desidera rimanere anonima.

Chi sono Tord Danielsson e Oskar Mellander?

Tord Danielsson, nato nel 1980 in Svezia, e Oskar Mellander, nato nel 1979, si sono incontrati per la prima volta durante la lavorazione di una serie horror nel 2012. Da allora hanno continuato a lavorare insieme come sceneggiatori e registi. Entrambi condividono l’amore per la narrazione altamente visiva che va oltre il realismo senza pretese svedese. “The Other Side” è il loro primo lungometraggio.

Foto e poster