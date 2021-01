Tilda Swinton e sua figlia si aggiungono al cast del prossimo film di Joanna Hogg

Un’impegnata Tilda Swinton aggiunge un altro tassello al già affollato 2021, che la vede già protagonista in film attesi quali quelli girati da Apichatpong Weerasethakul, George Miller e Wes Anderson: si tratta del prossimo film di Joanna Hogg. Per intenderci, non stiamo parlando di The Souvenir: Part II, che è comunque in lavorazione, bensì di un altro progetto ancora.

Il titolo attualmente è The Eternal Daughter, un progetto che la regista inglese ha scritto nel 2008 e che a quanto pare è già stato girato in Galles. Nel film compare nuovamente la figlia della Swinton, Honor Swinton Byrne, che interpreta il ruolo di un’aspirante regista. Possibile peraltro che si tratti del suo ultimo film, malgrado la giovane età, dato che, a dire della madre, la figlia si concentrerà sugli studi in Neurologia e Psicologia presso l’università di Edimburgo .

Sembra che nel cast figurino pure Carly-Sophia Davies e Joseph Mydell, con Element Pictures a produrre. Ennesima collaborazione, dunque, per la Swinton e la Hogg, il cui sodalizio, se così lo si può definire, ha inizio con un cortometraggio girato insieme nel lontano 1986, Caprice. Quanto alla data, al momento non se ne sa ancora nulla; è ad ogni modo plausibile che The Eternal Daughter uscirà dopo la seconda parte di The Souvenir.

Tornando ai film dei tre registi summenzionati, si tratta rispettivamente di Memoria, The French Dispatch e Three Thousand Years of Longing, di cui solo quest’ultimo è ancora in fase di riprese, con gli altri due pressoché pronti. Se però il l’ultimo lavoro di Wes Anderson contempla già una data d’uscita, fissata per maggio di quest’anno, in merito a quelli di Apichatpong Weerasethakul e George Miller non si sa ancora per certo.