ToeJam & Earl: il videogioco anni novanta di SEGA diventerà un film di Amazon Studios

ToeJam & Earl, il classico videogioco Sega del 1991 sarà adattato in un lungometraggio cinematografico d’animazione in sviluppo per Amazon Studios. Il progetto è scritto dagli sceneggiatori di Hotel Transylvania 4 Amos Vernon e Nunzio Randazzo, e prodotto da Stephen Curry di Unanimous Media e Dmitri M. Johnson, Dan Jevons (Sonic – Il Film) e Mike Goldberg di Story Kitchen.

“ToeJam & Earl” creato da Mark Voorsanger e Greg Johnson vede protagonisti due rapper alieni che vengono sulla Terra in cerca di una cura per la malattia che sradica il ritmo, il funk e il groove del loro pianeta natale. La Terra, narrano le loro leggende, è il Paradiso dove ha avuto origine la musica che ha creato la loro cultura. Sfortunatamente per i nostri eroi, non solo fanno schiantare la loro nave, ma scoprono che la Terra non è il rifugio che si aspettavano. ma anche che la parte della musica era vera. Inizia così la loro ricerca per trovare quanta più musica possibile nella speranza di salvare il loro pianeta, e forse anche il nostro.

“ToeJam & Earl” è un gioco d’azione sviluppato da Johnson Voorsanger Productions e pubblicato da Sega per la console Sega Mega Drive (Genesis). Rilasciato nel 1991, è incentrato su ToeJam e Earl, rapper alieni che si sono schiantati sulla Terra. Mentre tentano di fuggire dal pianeta, i giocatori assumono il ruolo di uno dei personaggi e raccolgono i pezzi della loro astronave distrutta. Il gioco fa riferimento e parodia la cultura urbana degli anni ’80 e dei primi anni ’90 ed è accompagnato su una colonna sonora funk. Il design di ToeJam & Earl è stato fortemente influenzato dal videogioco di ruolo Rogue (1980) e ha derivato varie caratteristiche dal gioco, come la generazione casuale di livelli e oggetti. In quanto tale, ToeJam & Earl è spesso considerato un esempio di gioco simil-rogue. Il gioco è stato accolto positivamente dalla critica, che ne ha elogiato l’originalità, la colonna sonora, l’umorismo e la modalità cooperativa a due giocatori. Ha raggiunto lo status di successo a sorpresa nonostante le scarse vendite iniziali e i suoi protagonisti sono stati usati come mascotte da Sega.

“ToeJam & Earl” ha generato due sequel: ToeJam & Earl in Panic on Funkotron e ToeJam & Earl III: Mission to Earth, rilasciati rispettivamente per Sega Genesis e Xbox. Un quarto titolo indipendente, senza il coinvolgimento di Sega, ToeJam & Earl: Back in the Groove, è uscito il 1° marzo 2019 con fondi raccolti su Kickstarter. Il gioco è stato ripubblicato per la Virtual Console di Wii nel dicembre 2006 e ripubblicato nuovamente su PlayStation Network e Xbox Live Arcade nel novembre 2012 come parte della Sega Vintage Collection. Il gioco è stato anche ripubblicato su Nintendo Switch Online + Expansion Pack il 16 dicembre 2021.

