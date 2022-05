Here: Tom Hanks, Robin Wright ed Eric Roth per Robert Zemeckis

Robert Zemeckis riunisce il team di Forrest Gump, Tom Hanks, Robin Wright e lo sceneggiatore Eric Roth che ha recentemente scritto gli adattamenti Dune e Killers of the Flower Moon di Scorsese, per adattare la graphic novel Here di Richard McGuire.

“Here” è descritto come un’odissea mozzafiato e rivoluzionaria attraverso il tempo e la memoria. La storia innovativa è incentrata su un luogo nel New England dove dalla natura selvaggia, e poi, più tardi, una casa: amore, perdita, lotta, speranza e eredità si svolgono tra coppie e famiglie nel corso delle generazioni.

Film Pinocchio: prima immagine con Tom Hanks e tutte le anticipazioni sul remake live-ation di Disney Plus

La ImageMovers di Zemeckis e Jack Rapke (Flight, Polar Express, Cast Away) produrrà insieme a Bill Block di Miramax (The Gentlemen, Fury) che ha definito “un privilegio servire la visione di questi rinomati creatori. Non vediamo l’ora di portare questa esperienza visiva ed emotiva unica nel mondo”.

Una dichiarazione del presidente/CEO di Sony Pictures Motion Group Tom Rothman:

Ho avuto il privilegio di osservare da vicino Bob e Tom rompere la tipica modalità narrativa con Castaway, con immensa gioia del pubblico. Con Qui, Eric e Bob hanno scritto un’altra storia, forse ancora più straordinaria, squisitamente emotiva e del tutto unica. Alla Sony, crediamo nell’originalità e nel supportare i grandi artisti che spingono i confini e quindi siamo grati a Bill Block e a tutti i registi per averci permesso di unirci a questo grande viaggio. La sinossi ufficiale del romanzo: Ecco la graphic novel unica di Richard McGuire basata sulla leggendaria e omonima striscia a fumetti del 1989. L’innovativo fumetto “Here” di Richard McGuire è stato pubblicato sotto la direzione di Art Spiegelman su RAW nel 1989.Costruita in sei pagine di vignette ad incastro, datate per anno, compressi nel tempo e nello spazio per raccontare la storia dell’angolo di una stanza – e dei suoi abitanti – tra gli anni 500.957.406.073 aC e 2033 dC. La striscia rimane uno dei contributi più influenti e ampiamente discussi al mezzo, ed è stata ora sviluppata, ampliata e reimmaginata dall’artista in questa graphic novel a figura intera a colori, un must per ogni fan del genere.. Richard McGuire collabora regolarmente con la rivista New Yorker. Ha scritto e illustrato sia libri per bambini che fumetti sperimentali. Il suo lavoro è apparso sul New York Times, McSweeney’s, Le Monde e Libération. Ha scritto e diretto due film omnibus, progettato e prodotto la sua linea di giocattoli, ed è anche il fondatore e bassista della band Liquid Liquid.

Robert Zemeckis sta attualmente curando la post-produzione del remake live-action Pinocchio della Disney che Tom Hanks nei panni di Geppetto. Il nome di Zemeckis è anche collegato al dramma biografico The King con protagonista Dwayne Johnson nei panni del re re Kamehameha che adempie alla profezia chepersegue da tutta una vita, unire le isole hawaiane. Zemeckis in veste di produttore è anche collegato al sequel Chi ha incastrato Roger Rabbit 2, attualmente in pre-produzione.

Tom Hanks oltre al ruolo di Geppetto nel live-action della Disney, ha interpretato il Colonnello Tom Parker nel biopic Elvis di Baz Luhrmann, nei cinema a giugno 2022, è nel cast stellare di Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson, e sta attualmente girando A Man Called Otto, remake americano della commedia svedese Mr. Ove del 2015, che racconta di un burbero ed irritabile pensionato che stringe un’improbabile amicizia con i suoi turbolenti nuovi vicini.

Vedremo Robin Wright nel giallo Where All Light Tends to Go attualmente in post-produzione, si tratta dell’adattamento del romanzo di David Joy ambientato tra gli Appalachi della Carolina del Nord, dove il diciottenne Jacob McNeely è combattuto tra il placare il padre, un boss che traffica metanfetamine, e lasciare le montagne per sempre con la ragazza che ama. Wright stya attualmente girando l’avventura fantasy Damsel con la Millie Bobby Brown di Stranger Things e Enola Holmes. Il film diretto da Juan Carlos Fresnadillo (28 settimane dopo) vede Brown nei panni della principessa Elodie che pensa di sposare il principe Henry, ma poi scopre che in realtà sta per essere sacrificata a un drago, per nulla rassegnata al suo destino, la ragazza organizza una battaglia testa a testa per resistere allo sputafuoco.

