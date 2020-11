Partiamo dal vincitore, ossia Botox, su cui torneremo più avanti, non prima di aver detto qualcosa sull’inedita soluzione adottata quest’anno. Una sfida notevole, il predisporre un’intera edizione per un formato che doveva essere solo parzialmente ciò che alla fine è stato. Ed invece questa versione totalmente online del Torino Film Festival pare essersi tramutata in un’occasione per esplorare nuove possibilità. Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema, ritiene si sia addirittura riusciti a preservare l’identità del Festival, valutazione significativa, anche se da questa parte della barricata è difficile soppesarla.

Stefano Francia di Celle, direttore del Festival, non ha dubbi circa il fatto che la sala resti il luogo privilegiato, ma si è detto soddisfatto del risultato. Insomma, in un momento così particolare per il mondo festivaliero, tocca fare di necessità virtù. Vince Botox, dicevamo, film dell’iraniano Kaveh Mazaheri, che oltre al miglior film si aggiudica pure la miglior sceneggiatura. Altro film parecchio apprezzato dalla Giuria è Sin señas particulares, a cui va il Premio Speciale e la migliore attrice.

Anche per chi scrive si è trattato in fondo di una novità, un festival vissuto in remoto, scivolatomi dalle mani come se niente fosse, in queste insolitamente fredde giornate di fine novembre. I film restano, quello è evidente, d’altronde non abbiamo cominciato certo ora a vederli su dei dispositivi domestici; quel che manca del tutto, venengo irrimediabilmente meno, è il contesto, lo scambio di opinioni, la stanchezza mista quel senso di pienezza dato dall’aver assistito ad un numero dignitoso di proiezioni, così come altre sfaccettature di cui ho quasi pudore a riportare.

La contingenza obbliga, c’è poco da fare, e gli organizzatori del Torino Film Festival hanno senz’altro fatto il meglio che potevano. D’altro canto, se la questione ambientale viene per forza di cose meno, sul programma qualcosa si può dire. E sarò breve, perché di ciò che più ha acceso l’interesse di chi scrive è già stato detto nelle rispettive recensioni. Perciò taglio corto: da questa edizione mi porto tre film, di cui uno credo persino importante: Moving on, Camp de Maci e Funny Face. Quest’ultimo quello che forse mi ha colpito di più, perché colloca Tim Sutton su un altro livello. Vi invitiamo a leggere le nostre recensioni, giusto per farvi un’idea. Di seguito invece tutti i premiati dell’edizione numero 38 del Festival di Torino.

TORINO 38 | Concorso Internazionale Lungometraggi

Giuria composta da Waad Al-Kateab (Siria), Jun Ichikawa (Giappone), Paola Randi (Italia), Martina Scarpelli (Italia) e Homayra Sellier (Iran).

Miglior Film (€18.000)

BOTOX di Kaveh Mazaheri (Iran-Canada, 2020)

Premio Speciale della Giuria

SIN SEÑAS PARTICULARES di Fernanda Valadez (Messico-Spagna, 2020)

Miglior Attrice

MERCEDES HERNANDEZ (Sin señas particulares, Messico-Spagna, 2020)

Miglior Attore

CONRAD MERICOFFER (Camp de Maci, Romania, 2020)

Miglior Sceneggiatura

BOTOX di Kaveh Mazaheri e Sepinood Najian (Iran-Canada, 2020)

Menzione speciale

EYIMOFE THIS IS MY DESIRE di Arie & Chuko Esiri (Nigeria, 2020)

TORINO 38 CORTI | Concorso Internazionale Cortometraggi

Giuria composta da Waad Al-Kateab (Siria), Jun Ichikawa (Giappone), Paola Randi (Italia), Martina Scarpelli (Italia), Homayra Sellier (Iran).

Miglior Film (€ 2.000)

A BETTER YOU di Eamonn Murphy (Irlanda, 2019)

Premio Speciale della Giuria

JUST A GUY di Shoko Hara (Germania, 2020)

Menzione speciale

THE LAST MERMAID di Fi Kelly (Scozia/Regno Unito, 2019)

L’ESCALE di Pieter De Cnudde (Belgio, 2020)

TFFdoc – INTERNAZIONALE.DOC |Concorso Internazionale Documentari

Giuria composta da Stefano Cravero (Italia), Gaia Furrer (Italia), Paola Piacenza (Italia).

Miglior film per Internazionale.doc (€ 6.000)

THE LAST HILLBILLY di Diane Sara Bouzgarrou e Thomas Jenkoe (Francia, 2020)

MOTIVAZIONE: “Per lo struggente racconto di un mondo in dissoluzione abitato da uomini e donne dimenticati costretti a fare i conti con l’illusione di un falso progresso. Per il rispetto e l’affetto dimostrato nei confronti dei personaggi, svelati poeticamente e senza retorica.”

Premio Speciale della giuria per Internazionale.doc

OUVERTURES di The Living and the Dead Ensemble (Francia, 2020)

MOTIVAZIONE: “Con questo film che dimostra il valore del lavoro collettivo, la Storia e il presente dialogano in un processo creativo colto nel suo farsi, in cui la ricerca procede liberamente e per divagazioni. Un viaggio profondo e affascinante nel concetto di rivoluzione e nell’identità di un Paese.”