Trailers FilmFest 2023: i vincitori della ventunesima edizione

Si è conclusa a Milano, presso l’Anteo – Palazzo del Cinema, la ventunesima edizione del Trailers FilmFest, festival diretto da Stefania Bianchi che rende protagonisti i migliori trailer cinematografici della stagione, le locandine dei film, i pitch trailer e i booktrailer.

Il Concorso dei migliori trailers, vero protagonista del Trailers FilmFest ha visto in gara, trenta lavori selezionati tra i film usciti nelle sale italiane nella stagione 2022/2023. I trenta trailer, divisi per le tre selezioni Italia, Europa e World e giudicati dalla Giuria, formata dai giornalisti Angela Calvini (Avvenire), Barbara Sorrentini (Radio Popolare) e Maria Lucia Tangorra (freelance e critico cinematografico) ha assegnato i seguenti premi:

Miglior Trailer Europeo: Forever Young realizzato da Alessandro Pantano/Vertigo – Distribuito da Lucky Red

Miglior Trailer Italiano: Rapito realizzato da Vertigo distribuito da 01 Distribution

Miglior trailer World: Barbie trailer internazionale distribuito da Warner Bros.italia

Premio Miro Grisanti al miglior trailer scelto dal pubblico: La stranezza realizzato da Edoardo Massieri / ottoemezzo movie factory distribuito da Medusa

Miglior Booktrailer dell’anno votato online dal pubblico del festival: “Uomini e Basta” realizzato da Roberto Puccio – Promotrailer.It

La giuria composta da Mario Castagna, produttore di Altamarea Film; Gabriella Manfrè (Invisibile Film), Michela Marelli (Teatro-In Folio), Dario Mazzoli (Snv-Italia) Filippo Soldi (regista e sceneggiatore) ha assegnato il Premio al Miglior Pitch Trailer dell’anno a Sulle tracce di Pinketts realizzato da Lorenzo Infanti.

Miglior Poster: Stranizza d’amuri di Giuseppe Fiorello realizzato da Riccardo Fidenzi /Alter Adv distribuito da Bim distribuzione

Premio Film Rivelazione: Come pecore in mezzo ai lupi di Lyda Patitucci distribuito da Fandango

Trailers FilmFest è un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale.

Trailers FilmFest 2023, prodotto da Seven, è una iniziativa realizzata con il patrocinio e il contributo della Direzione Generale per il Cinema – Ministero della Cultura, con il patrocinio della Regione Lombardia, con il patrocinio del Consiglio regionale della Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano. Partner creativi: Alter Adv e Ottoemezzo. Partner culturale: Iulm Università. Partner: Studio Medicina Estetica Allegra e Anteo Palazzo Del Cinema.