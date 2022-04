Tutti i Classici Disney in un’edizione DVD e Blu-Ray da collezione

Anno dopo anno, a partire da quello storico 1937, i Walt Disney Studios ci hanno regalato piccoli e grandi capolavori di animazione a partire da Biancaneve e i sette nani che ha fatto la storia. Sono passati ben 85 anni da quel film e, salvo qualche piccolo intoppo, i Walt Disney Studios sono sempre stati sinonimo di prodotti di qualità. Siamo tutti cresciuti coi classici Disney e anche quando il colosso statunitense ha acquisito i Pixar Animation Studios, i film d’animazione più recenti sono riusciti a far breccia nei cuori di grandi e piccini. Basti pensare all’enorme successo di Frozen o allo stupendo Oceania. Nel mezzo ci sono grandi classici come La Sirenetta, Aladdin, La bella e la bestia o Lilo & Stitch. I grandi classici Disney mettono d’accordo tutti e quale migliore regalo del cofanetto che li include tutti dal 1937 ad oggi?

Tutti i classici Disney in DVD e Blu-Ray

La collezione dei classici Disney è disponibile in versione DVD e Blu-Ray in una elegante edizione da collezione che include 57 film dal già citato Biancaneve e i sette nani del 1937 fino ad arrivare a Frozen II – Il segreto di Arendelle, uscito nel 2019. Ne mancano all’appello soltanto due, Raya e l’ultimo drago del 2021 e il meraviglioso Encanto uscito pochi mesi fa.

Il cofanetto include un DVD per ciascun lungometraggio nella versione DVD e 52 Blu-Ray e 5 DVD per l’edizione in Blu-Ray. Questo perchè non tutti i classici Disney sono al momento disponibili in Blu-Ray. All’appello mancano:

Saludos Amigos (1942)

I tre caballeros (1944)

Musica maestro (1946)

Lo scrigno delle sette perle (1948)

Taron e la pentola magica (1985)

Cosa è incluso nel cofanetto DVD e Blu-Ray dei Classici Disney

Oltre a tutti i grandi classici Disney posizionati in un elegante libro da sfogliare, il cofanetto include un libro di 80 pagine che celebra Walt Disney Animated Studios. Alcuni dei classici più importanti, inoltre, sono presenti in dischi in edizione speciale che includono nuovi materiali bonus mai visti prima.

I classici Disney inclusi nel cofanetto

Ecco l’elenco completo dei classici Disney inclusi in questo cofanetto da collezione: