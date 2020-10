Uncharted: prima immagine ufficiale con Tom Holland nei panni di Nathan Drake

Tom Holland ha utilizzato Instagram per condividere una sua immagine ufficiale nei panni di Nathan Drake nel film live-action ispirato al videogioco Uncharted. Il film dopo una travagliata fase di sviluppo aveva finalmente iniziato la produzione a Berlino a fine marzo quando è scattato il lockdown per la pandemia di coronavirus. La produzione ha poi ripreso lo scorso luglio ed ora è in procinto di concludersi, con Holland che passerà direttamente alle riprese di Spider-Man 3 in uscita per il 17 dicembre 2021.

Piacere di conoscerti, sono Nate. #Uncharted

Insieme allla foto di Holland come Drake, su Twitter sono state pubblicata ulteriori immagini, stavolta provenienti da Nolan North, la voce di Nathan Drake nei videogiochi ha recentemente fatto una visita sul set e incontrato Holland. Le immagini che ha condiviso North forniscono alcuni indizi sulla storia del film. La prima immagine mostra North che chiacchiera con Holland, con una didascalia che recita: “Come guardare in uno specchio! Orgoglioso di avere @TomHolland1996 che continua l’eredità di Drake! Assolutamente fantastico!”. Le altre due immagini sembrano mostrare scorci dei set: un corridoio buio in stile catacomba in una e un libro di storia aperto nell’altra. Anche se la scena della catacomba non rivela molto, il libro offre una sorta di potenziale indizio sulla trama del film. Quelle poche parole leggibili fanno riferimento a Carlo V, che regnò come imperatore del Sacro Romano Impero durante la prima metà del XVI secolo, un potenziale indizio sull’epoca che coinvolgerà la caccia la tesoro del film.

The adventure begins. “Meet the shadowy future without fear and conquer the unknown.” – Ferdinand Magellan pic.twitter.com/EKonOZax3K — Uncharted (@unchartedmovie) October 22, 2020

Ricordiamo che North durante un’intervista rilasciata ad aprile aveva criticato il casting di Mark Wahlberg come Sully, per una evidente differenza estetica rispetto al personaggio del videogioco.

[quote layout=”big”]Penso che il fatto che faranno di [The Last of Us] una serie tv è molto meglio che realizzare un qualsiasi film. Penso che avere il tizio che ha fatto Chernobyl è come il dannato elefante nella stanza di cui hai bisogno per fare bene le cose. Sono più eccitato per questo – devo essere sincero – che non per il film di Uncharted. Adoro Mark Wahlberg ma non lo vedo come Sully. Semplicemente non lo vedo come Sully.[/quote]

Il film di “Uncharted” sarà un prequel e si concentrerà su una versione molto più giovane di Nate di quanto i fan si aspettassero. Holland sarà affiancato da Mark Wahlberg nei panni di Victor Sullivan, mentore di Nate e partner nella caccia a reliquie e tesori, Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali e Tati Gabrielle. Alla regia del film c’è Ruben Fleischer (Venom) con un’uscita attualmente fissata al 16 luglio 2021.