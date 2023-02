Il 7 marzo debutta negli Stati Uniti direttamente in streaming su MGM+ il survival-thriller Unseen prodotto da Blumhouse Television. Due donne formano un’improbabile connessione quando Sam, impiegata di una stazione di servizio riceve per sbaglio una chiamata da una donna che sta scappando nei boschi dal suo ex fidanzato omicida.

Unseen – Trailer e cast

La trama ufficiale: Due donne formano un’improbabile connessione quando Sam (Jolene Purdy, The White Lotus), un’impiegata depressa di una stazione di servizio, riceve una telefonata da Emily (Midori Francis, Ocean’s 8), una donna ipo-vendente che sta scappando nei boschi dal suo ex omicida e ha perso gli occhiali. Emily deve sopravvivere al calvario con Sam che diventa i suoi occhi da lontano usando la videochiamata.

Il cast è completato da Missi Pyle (Credo a Babbo Natale), Ren Hanami, Nicholas X. Parsons, Scott MacDonald, Anthony Belevtsov, Michael Patrick Lane, Brett Baker, Rajko Scarabin, Scott Macdonald e Rose Bianca Grue.

Unseen – Trailer e video

Curiosità sul film

“Unseen” è diretto dalla regista nippo-americana Yoko Okumura, che fa il suo debutto alla regia con questo progetto, dopo aver realizzato diversi cortometraggi e diretto episodi per serie tv come The Bold Type, Good Trouble e la serie horror antologica 50 States of Fright prodotta da Sam Raimi.

La sceneggiatura è scritta da Salvatore Cardoni con l’esordiente Brian Rawlins. Cardoni ha scritto anche il fantasy d’animazione per famiglie Gnomes & Trolls: The Secret Chamber e il documentario crime biografico Traficant: The Congressman of Crimetown.

“Unseen è prodotto da Paul Uddo, Adan Orozco e Paige Pemberton. Jason Blum, Lauren Downey, Jeremy Gold, Alexander Kruener e Chris McCumber sono i produttori esecutivi.

Le musiche originali del film sono della compositrice californiana Tangelene Bolton i cui crediti includono colonne sonore per la serie tv Warrior Nun e i lungometraggi A Killer Serve, I Am Joe, American Zealot, Black Mothers Love & Resist.

Unseen – foto e poster