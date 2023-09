Venezia 80: “The Green Border” vince il Premio Collaterale CinemaSarà 2023, menzione speciale a “Evil Does Not Exist”

Nella foto: la regista Agnieszka Holland e la giuria di CinemaSarà 2023 a Venezia 80

The Green Border (Zielona granica), il film della regista polacca Agnieszka Holland si è aggiudicato il Premio Collaterale CinemaSarà 2023.

Cineteca Milano ha annunciato che la giuria dei cinque giovanissime/i chiamata a esprimersi sui film del Concorso nell’ambito di Venezia 80 ha decretato vincitore il film di Agnieszka Holland con la seguente motivazione:

Per il coraggio di denunciare l’ipocrisia del sistema di accoglienza dei profughi sui confini d’Europa e di farci vivere in prima persona con stile crudo e realistico l’orrore e la crudeltà di chi opera in nome dei nazionalismi.