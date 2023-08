Giunto alla 35ma edizione torna anche quest’anno, nell’ambito di Venezia 80, il Leoncino d’Oro, uno dei Premi Collaterali più significativi della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Saranno tredici i giovani studenti, provenienti da diverse regioni d’Italia e selezionati grazie al lavoro annuale del “David Giovani”, chiamati a decretare il loro film preferito tra quelli presentati in Mostra che sarà assegnato l’8 settembre.

Per la loro attività di giurati, i giovani studenti appassionati di cinema oltre alla visione dei film durante la Mostra incontreranno di persona registi e attori con cui avranno la possibilità di confrontarsi e discutere direttamente.

Istituito nel 1989, il Leoncino d’Oro porta avanti l’importante obiettivo di Agiscuola di avvicinare i giovani al cinema, compito ancora più importante in un periodo di enormi trasformazioni per il mondo audiovisivo. Il Dipartimento Formazione e Promozione – Agiscuola è stato istituito in seno all’Agis dall’Assemblea del 12 dicembre 2019 ed ha incorporato le attività di Agiscuola che dal 1985 a oggi sono state punto di riferimento nei rapporti tra mondo della scuola e mondo dello spettacolo.

Attraverso vari progetti che si realizzano ormai da anni, l’Agiscuola si è occupata della formazione del personale scolastico e degli studenti in tema di cinema, spettacolo dal vivo e popolare. Il fine è sempre stato e sarà la realizzazione di un futuro pubblico giovanile che abbia le competenze di spettatore con senso critico e, fornendo gli strumenti necessari, a più mature competenze nella valutazione del linguaggio teatrale o filmico. Educare, quindi, stimolando la partecipazione a iniziative i cui frutti si raccoglieranno dopo anni ma che offriranno una solida base di conoscenza nel rapporto tra linguaggio e messaggio in una società sempre più proiettata a condizionare il nostro comportamento.

L’Agiscuola nel 1997 ha istituito il Premio David Giovani e, da allora, ha visto una crescita esponenziale sia in termini di studenti che di istituti italiani coinvolti e la risposta è stata, nel corso delle edizioni, sempre più sorprendente come testimonia la qualità delle opere che hanno ricevuto dagli studenti il David.

Le associazioni coinvolte A.G.I.S., A.N.E.C. e David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano nel progetto Leoncino d’Oro lavorano nel corso dell’intero anno per offrire cultura visiva e cinematografica agli studenti italiani, il pubblico del futuro, e supportano l’idea di un sempre maggiore impegno, anche pubblico, nell’ambito educational e formativo.