Venezia 80, Premio Kinéo: premiati anche Julian Schnabel, Laura Morante e Demet Özdemir

Il Premio Kinéo, ideato e diretto da Rosetta Sannelli (presidente dell’Associazione Culturale Kinéo), quest’anno entra nel terzo decennio a Venezia 80 di cui è storico evento collaterale.

Sostenuto dalla DGCA del MIC, l’evento, condotto da Fabio Fulco, si terrà sabato 2 settembre 2023 nella splendida cornice dell’Hotel Cà Sagredo, ormai divenuto, grazie alla sensibilità per l’arte della direttrice Lorenza Lain, la casa del Premio Kinéo. Madrina della serata: Ana De La Reguera.

A ricevere il premio “Art of Movie Award” per aver portato la potenza dell’arte nel cinema è il celebre regista e pittore Julian Schnabel (Leone d’Argento nel 2000 per il film Prima che sia notte e Miglior Regista a Cannes nel 2007 per Lo scafandro e la Farfalla). La miglior attrice protagonista è, invece, Laura Morante che riceve il Premio per il film Il Colibrì di Francesca Archibugi; Infine, il Premio Miglior Attrice Internazionale va alla bella Demet Özdemir protagonista della serie Mediaset di successo La Ragazza e l’Ufficiale e di celebri film come Tattiche d’Amore e Tattiche d’amore 2 di Recai Karagöz uscito recentemente su Netflix.

Saranno presenti all’evento i Premiati e anche: Rosetta Sannelli – Presidente del Premio Kinéo, Massimiliano Orfei – AD di Vision Distribution, Tarak Ben Ammar – Presidente di Quinta Communications e Eagle Pictures, Paola Curcio – Responsabile Editoriale Ufficio Edizioni Mediaset, Nicola Marcucci – Direttore del doppiaggio di “La Ragazza e l’Ufficiale”, Elisabetta Noli – Direttore amministrativo di Global Campus for Human Rights.

Come da tradizione, il Premio collabora anche quest’anno con Global Campus of Human Rights, supportato da ONU e UE, il Sindacato Critici cinematografici (SNCCI), con la Veneto Film Commission, con l’ITTV Festival di Los Angeles e con ANEC, riconoscendo nelle sale cinematografiche, il luogo dove si può godere appieno l’esperienza della magia del cinema.

Prosegue il tradizionale sostegno della Veneto Film Commission che ospita l’attesissima Conferenza Stampa – “A nome del Presidente e del Cda della Veneto Film Commission sono felice di accogliere anche quest’anno il Premio Kinéo nello spazio Regione del Veneto – Veneto Film Commission, rinnovando così una collaborazione florida tra la Film Commission e il Premio. Il Premio Kinéo si riconferma edizione dopo edizione essere una fondamentale fucina del cinema nazionale”, afferma il direttore della Veneto Film Commission, Jacopo Chessa.

Fedelissima del Premio Kinéo anche la stilista toscana Eleonora Lastrucci, capace di rendere perfetti tutti i Red Carpet con i suoi outfit di Haute Couture e di dare bellezza all’evento.

