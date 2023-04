Stasera in tv: “Villetta con ospiti” con Marco Giallini su Rai 3

Villetta con ospiti, su Rai 3 il film del regista Ivano De Matteo che dopo La bella gente (2009) e Gli equilibristi (2012) torna a narrare di famiglia e società, ma stavolta indugia sulle crepe che s’intravedono appena su facciate all’apparenza intonse, crepe e ombre su cui il cinema italiano di un tempo avrebbe riso e ironizzato, ma De Matteo fa un passo in più, mette in evidenza le ombre con una punta di nichilismo, miscelando commedia e noir per raccontarci anche il lato più oscuro e disturbante della provincia italiana che spesso nasconde i segreti più inconfessabili.

Villetta con ospiti – Trama e cast

Marco Giallini (Giorgio)

Michela Cescon (Diletta)

Massimiliano Gallo (Commissario Panti)

Erika Blanc (Miranda)

Cristina Flutur (Sonja)

Monica Billiani (Beatrice)

Tiberiu Dobrica (Adrian)

Alberto “Bebo” Storti (Dott. De Santis)

Vinicio Marchioni (Don Carlo)

Giovanni Visentin (Ortopedico)

Marius Bizau (Zio Ilia)

Annagaia Marchioro (Agnese)

Sharon Alessandri (Hostess)

Stella Sabbadin (Parrucchiera)

Giulia Corrocher (Segretaria)

Balid Honorina Clerigo (Jacqueline)

Luca Dimulescu (Matteo)

Sebastian Dimulescu (Joan)

Luca Liviero (Avventore Bar)

Stephany Maciel Santana (Amante Giorgio)

Enriche Piotto (Barista)

Edoardo Tidei (Poliziotto)

Fiorella Zonta (Cassiera)

Villetta con ospiti – Trama e trailer

Ventiquattr’ore per raccontare una splendida famiglia borghese e una ricca cittadina del nord Italia. Di giorno le nostre signore e i loro mariti ostentano pubblica virtù ai tavolini dei caffè. Poi, di notte, esplode il lato oscuro della provincia in un susseguirsi di meschinità e violenze. I sette vizi capitali incarnati dai sette protagonisti si palesano ai nostri occhi quasi con innocenza. Nessuno è accusabile di nulla anche se, tutti insieme, si macchieranno del peggiore dei peccati.

Curiosità sul film

Ivano De Matteo inizia la sua carriera artistica nel 1990 diplomandosi al laboratorio teatrale “Il Mulino di Fiora” diretto da Perla Peragallo. Attore, regista e documentarista alla costante ricerca di un linguaggio personale, spazia dal teatro al cinema alla televisione. Fonda la compagnia Il Cantiere nel 1993 con Valentina Ferlan (autrice e sceneggiatrice). Nel 2005 fonda la piccola produzione UTOPIA FILM.

Ivano De Matteo (Mia) dirige “Villetta con ospiti” da una sua sceneggiatura scritta con Valentina Ferlan (Mia, La Vita Possibile, La Bella Gente).

Il cast tecnico: Montaggio Marco Spoletini Francesco Vallocchia Marco Marinelli / Costumi Grazia Colombini / Scenografia Sonia Peng / Fotografia Maurizio Calvesi / Mario Iaquone (Presa Diretta) / Andrea Malavasi (Mix) / Casting: Pino Pellegrino / Aiuto regista Alessandro Casale.

Note di regia e sceneggiatura

Ogni nostra sceneggiatura nasce dalla realtà che ci circonda. Da un articolo di giornale, dal racconto di un amico. Villetta con ospiti era nell’aria da un paio d’anni. Da quando, ridondante come una minaccia, si è iniziato a parlare in modo ossessivo della difesa personale, delle armi in casa. Poi un fatto di cronaca della provincia italiana ci aveva particolarmente colpiti: un fatto efferato in un contesto perbene. Ed è proprio da qui che è nata l’idea di narrare con candore e leggerezza una storia nera, cattiva. Una storia che avesse come protagonisti gli emblemi positivi della nostra società: un uomo di successo, una madre di famiglia, un prete, un poliziotto, un medico. Quelle figure da cui ci si aspetta solo del bene. Abbiamo gettato in mezzo a loro uno straniero che mettesse in pericolo gli equilibri, che facesse scattare in questi personaggi il bisogno di tutelare ciò che possiedono e ciò che

sono. Ci siamo chiesti come avrebbero reagito, se fossero riusciti a salvaguardare i propri principi, la propria umanità. Esiste una risposta “giusta” e poi esiste quella scomoda, che ci vergogniamo anche solo a pensare. Ed è di questa che parla la sceneggiatura. [Valentina Ferlan & Ivano De Matteo]

La difesa personale era un tema che volevo affrontare da tempo. Senza voler accusare o dare giudizi. Raccontando in modo semplice come la paura di perdere tutto ci possa far compiere atti impensabili, di cui non ci ritenevamo capaci. E disegnando personaggi controversi, difficili da catalogare. Perché sono loro quelli che, da sempre, destano in me maggiore interesse. Ho strutturato la storia in ventiquattr’ore. Un esterno/giorno, nei luoghi simbolo di una piccola cittadina del nord, ricca e pacifica. Il racconto qui è solare, luminoso, pieno di buone intenzioni. Con i protagonisti che mostrano il loro lato migliore. Con i toni, i colori e le sonorità della commedia delle apparenze. Poi si cade nell’interno/notte, nello spazio chiuso di una villetta, come fossimo finiti in un imbuto. Qui la storia diventa dura, violenta. I personaggi vengono riuniti, rinchiusi senza la possibilità di sfuggire e portati a trasformarsi, facendo uscire il loro lato irrazionale. Quello che li fa decidere senza ragionare, solo per la salvaguardia di se stessi e di ciò che possiedono. E, come nel teatro da camera, la distanza tra attore e pubblico sembra sparire e le verità di ognuno vengono intimamente liberate. [Ivano De Matteo]

Villetta con ospiti – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Francesco Cerasi (Bentornato presidente, Gli uomini d’oro, Falla girare, Rosanero).

(Bentornato presidente, Gli uomini d’oro, Falla girare, Rosanero). La colonna sonora include i brani: “Till Death Do Us Apart” e “Ghost” di Belladonna, “Lacrima” di Candido.

1. Noirville 0:58

2. Grapevine 2:12

3. La faute 2:29

4. Ici pour moi 1:43

5. Coup de feu 0:41

6. Ici pour moi (Reprise) 2:06

7. Noirville (Reprise) 1:00

8. Coup de feu (Reprise) 0:43

9. When the Saints Go Marching in 3:51

10. Le revolver 1:14

11. Noirville (Finale) 1:00

