Warner Bros. annuncia “Black Samurai” e Justin Lin dirigerà “Stakehorse” per Amazon MGM Studios

Warner Bros. ha annunciato di aver acquisito Black Samurai (titolo provvisorio), il prossimo progetto del regista ghanese Blitz Bazawule che ha recentemente portato al cinema il musical Il colore viola. Il film racconterà del leggendario Yasuke, un guerriero africano che divenne il primo samurai nero.

Variety riporta che la Warner Bros. ha battuto le offerte di altri tre studi e streamer per acquisire la sceneggiatura scritta dallo stesso Bazawule che oltre a dirigere, produrrà con la sua Inward Gaze.

Blitz Bazawule ha debuttato nel 2018 con il thriller The Burial of Kojo, seguito da episodi della serie tv Cherish the Day creata da Ava DuVernay e la collaborazione con Beyoncé per il visual album Black Is King, un lungometraggio ispirata a “Il re leone”.

Secondo quanto riferito, Bazawule ha portato il suo peculiare linguaggio visivo mostrato ne “Il colore viola, abbia fatto lo stesso con la storia di Yasuke, un guerriero africano che prestò servizio sotto il daimyo giapponese Oda Nobunaga durante il periodo Sengoku. Conflitto dei samurai nel Giappone del XVI secolo. La fonte riferisce “Black Samurai” non sarà un biopic tradizionale, ma rievocherà pellicole come 300 e Mad Max.

Justin Lin (franchise di Fast and Furious) dirigerà un nuovo progetto cinematografico intitolato Stakehorse per Amazon MGM Studios.

“Stakehorse” è un thriller poliziesco e la sceneggiatura, scritta da Justin Piasecki, è stata classificata al secondo posto nell’ultima “Black List” delle sceneggiature non prodotte.

Non ci sono ulteriori dettagli sul film che sarà prodotto da Todd Lieberman e Alex Young di Hidden Pictures.

Lin sta attualmente lavorando al film d’azione Two For The Money con Daniel Craig e Charlize Theron. Il film si concentra su tre diversi “colpi” e sull’interazione tra i ladri coinvolti.

Un paio di settimane fa si vociferava che Justin Lin era tra i candidati per la regia di Spider-Man 4, ma da allora non c’è stata alcuna conferma al riguardo.

