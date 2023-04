Witchboard: Jamie Campbell Bower di “Stranger Things” protagonista del remake horror “Spiritika”

Jamie Campbell Bower noto per il ruolo del terrificante demone Vecna in Stranger Things ha firmato per recitare in un remake del film horror degli anni ’80 Witchboard, uscito in Italia con il titolo Spiritika e incentrato su una tavola Ouija che diventa il mezzo epr uno spirito malvagio contattato per gioco di creare il panico.

Il film originale, un godibile horror sovrannaturale ben interpretato e con una suggestiva colonna sonora, è incentrato su Jim e Linda, che decidono di organizzare una festa, “L’ex fidanzato di Linda — ed ex amico di Jim — Brandon tira fuori una tavola Ouija per contattare uno spirito simpatico e infantile di nome David con il quale comunica spesso . Apparentemente i confini si fanno confusi e raggiungono il divario sovrannaturale fino al decisamente meno piacevole Malfeitor, che usa la sua connessione con il mondo dei vivi per provocare il caos e terrorizzare le sue nuove conoscenze.

Nel remake: “Emily, il suo fidanzato Christian e un gruppo di loro amici aprono un caffè biologico, ristrutturando una vecchia rimessa per le carrozze nel quartiere francese di New Orleans. Ma un’oscurità scende su Emily quando scopre un’antica tavola a pendolo, un tempo usata per evocare gli spiriti. Christian cerca aiuto per Emily dall’esperto di occulto Alexander Babtiste, ma anche Babtiste ha dei segreti, conoscendo le fatali linee di sangue che li legano tutti alla tavola Ouija. Una moderna congrega di streghe bianche, un ballo in maschera nella villa di Babtiste e l’eredità di Naga Soth, la regina delle streghe, fanno tutti parte di un gioco pericoloso che mette a rischio l’anima stessa di Emily.

Il remake sarà diretto da Chuck Russell (Blob – Fluido mortale, Nightmare 3: I guerrieri del sogno) da una sua sceneggiatura che ha scritto con Greg McKay. Russell ha parlato del progetto in dichiarazione: “C’è una tradizione nel cinema di grandi attori inglesi che hanno il carisma che associamo alla celebrità così come le doti di recitazione per essere veramente un camaleonte, interpretando una varietà di tipi di personaggi. Jamie Campbell Bower è quel tipo di attore e il suo momento è adesso. Secondo quanto riportato, il regista andrà “oltre il materiale originale con una trama più profonda, paure ad alta intensità e immagini fantasiose”. Il film si gira a maggio tra Montreal e New Orleans.

Witchboard (Spiritika) ha segnato il debutto del regista Kevin S. Tenney, che poi dirigerà il cult La notte dei demoni (1988). Il film interpretato da Tawny Kitaen, Stephen Nichols e Todd Allen ha generato due sequel: Spiritika 2 – Il gioco del diavolo e Spiritika 3 – A letto con il demonio, usciti rispettivamente nel 1993 e nel 1995. Tenney ha scritto la sceneggiatura di “Spiritika” mentre era studente alla University of Southern California, ispirato dopo aver partecipato a una festa in cui un amico ha portato una tavola Ouija per giocare con i partecipanti alla festa. Il film si concentra sulla nozione di “intrappolamento progressivo”, il processo mediante il quale un’entità malvagia o un demone prende il controllo di un essere umano, un tema che è stato toccato anche in L’esorcista (1973) dopo che un personaggio si diletta con una tavola Ouija.

Fonte: Deadline