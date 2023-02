Wrong Turn 7 – The Foundation, su Rai 4 il settimo film, al contempo sequel e reboot, del franchise horror che ha esordito nel 2003 con Wrong Turn – Il bosco ha fame diretto da Rob Schmidt e prodotto dal mago degli effetti speciali Stan Winston.

Wrong Turn 7 – Cast e personaggi

Charlotte Vega: Jennifer “Jen” Shaw

Adain Bradley: Darius Clemons

Bill Sage: Venable / Ram Skull

Emma Dumont: Milla D’Angelo

Dylan McTee: Adam Lucas

Daisy Head: Edith

Matthew Modine: Scott Shaw

Vardaan Arora: Gary Amaan

Adrian Favela: Luis Ortiz

Tim de Zarn: Nate Roades

Rhyan Elizabeth Hanavan: Ruthie

Chaney Morrow: Hobbs

Damian Maffei: Morgan / Teschio di Cervo

Mark Mench: Standard / Teschio di Lupo

David Hutchison: Cullen / Teschio di Cinghiale

Chris Hahn: Samuel / Teschio di Alce

Valerie Jane Parker: Corrine

Daniel R. Hill: Reggie

Wrong Turn 7 – Trama e trailer

Il terrore che vive nel profondo dei boschi prende forma quando Jen (Charlotte Vega) e un gruppo di amici si mettono in cammino per il Sentiero degli Appalachi. Nonostante gli avvertimenti di attenersi al sentiero, gli escursionisti si allontanano dal percorso e attraversano la terra abitata dalla Fondazione, una comunità nascosta di montanari che usa mezzi letali per proteggere il proprio stile di vita. Improvvisamente sotto assedio, Jen e i suoi amici sembrano diretti al punto di non ritorno, a meno che il padre di Jen (Matthew Modine) non riesca a raggiungerli in tempo.

Curiosità sul film

“Wrong Turn 7: The Foundation”, è diretto dal regista americano Mike P. Nelson, i cui crediti includono gli horror Summer School e The Domestics. La sceneggiatura è scritta da Alan B. McElroy, noto per aver scritto Halloween 4: Il ritorno di Michael Myers, il live-action Spawn degli anni ’90 e l’intera serie “Wrong Turn” dopo aver creato i personaggi del film originale.

In un’intervista con Fangoria il regista Mike P. Nelson ha dichiarato: “Ero completamente preparato alla prima lettura per essere gettato in un folle mondo slasher di cannibali che mangiano carne umana e tagliano le persone a metà. Quando ciò non è accaduto, sono rimasto piacevolmente sorpreso. C’era qualcos’altro al centro della storia che mi ha colpito.”

Sebbene questo sia il settimo film di Wrong Turn, è un “reboot” della serie e non è collegato a nessuno dei sequel direct-to-video dell’originale Wrong Turn – Il bosco ha fame (2003).

“The Foundation” è il primo film di “Wrong Turn” girato negli Stati Uniti. Le parti 1, 2 e 4 sono state girate in Canada e le parti 3, 5 e 6 sono state girate in Bulgaria.

Daisy Head (“Edith”) è la figlia dell’attore Anthony Head, che ha recitato al fianco di Eliza Dushku, l’attrice protagonista di Wrong Turn – Il bosco ha fame (2003), in molti episodi della serie televisiva Buffy l’ammazzavampiri (1997).

I paralleli di trama tra la Fondazione e il Culto di Wrong Turn 6: Last Resort sono prevalenti.

All’inizio del film il poliziotto dice “devi essere un papà orgoglioso” al personaggio di Matthew Modine. Questo è un riferimento al personaggio di Matthew Modine in Stranger Things, viene chiamato “papà” dai bambini di Hawkin’s Lab.

Non è specificato dove vivano Scott e Jennifer, ma la targa anteriore dell’auto di Scott è del New Jersey.

Il quinto film di “Wrong Turn” ambientato in Virginia e il primo a non essere ambientato in West Virginia.

Pur escludendo tutti i sequel del franchise e ripartendo dal primo film, “The Foundation” include comunque diverse easter-egg che richiamano i film dell’intera serie, un po’ come accaduto per il nuovo Halloween di David Gordon Green.

La vecchia stazione radio che Scott sta ascoltando in macchina è 99.2 KILU, la stessa stazione del film “The Domestics”, il primo lungometraggio del regista Mike P. Nelson.

Quando Jen dice a suo padre che la serata al cinema presenterà un film sui “cannibali consanguinei”, e lui risponde “Ancora?”, è un divertente cenno ai deformi antagonisti dei sei film usciti prima di questo reboot.

“The Foundation” è il primo film di Wrong Turn a non presentare cannibali deformi.

Wrong Turn – Il franchise

Creato e scritto da Alan B. McElroy, il primo film, “Wrong Turn – Il bosco ha fame” è uscito nel 2003 sotto la supervisione del mago degli effetti speciali Stan Winston che oltre a produrre il film ha anche curato il make-up speciale, creando il look della deforme famiglia cannibale protagonista del franchise. Il film interpretato da Desmond Harrington, Eliza Dushku, Emmanuelle Chriqui, Jeremy Sisto, Kevin Zegers e Lindy Booth, segue un gruppo di sei persone perseguitate da una famiglia di cannibali che vive nei boschi. Lo sviluppo del film è iniziato nel 2001 con l’idea di creare horror in stile anni ’70. Wrong Turn – Il bosco ha fame è uscito negli States il 30 maggio 2003, ha ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, che ne ha elogiato la premessa, ma ne ha criticato la sceneggiatura, i personaggi poco sviluppati e i cliché horror. Alla fine della sua corsa nelle sale il film ha incassato 28 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di 12 milioni.

La serie è composta da sette film, cinque dei quali condividono la stessa continuità, mentre gli altri due sono reboot. I primi sei film si concentrano su varie famiglie di cannibali deformi che cacciano e uccidono persone nel West Virginia in modi orribili usando un mix di trappole e armi. Il reboot presenta un culto secolare in Virginia che risponde violentemente agli estranei che si intromettono nella loro comunità autosufficiente.

I primi sei film della serie hanno caratterizzato diversi cannibali. Tutti i cannibali sono ostili nei confronti dei personaggi che incontrano, non mostrando alcun rimorso per le loro vittime. I cannibali sono ritratti come muti, ma mostrano la capacità di comunicare tra loro. Mostrano anche la capacità mentale di utilizzare macchinari e veicoli. I cannibali vivono i gruppi e sembrano essere il risultato di consanguineità.

Il primo film ha fruito sino ad oggi di 6 sequel: Wrong Turn 2 – Senza via di uscita (2007), Wrong Turn 3 – Svolta mortale (2009), il prequel Wrong Turn 4 – La montagna dei folli (2011), Wrong Turn 5 – Bagno di sangue e Wrong Turn 6 – Last Resort (2014), Wrong Turn – The Foundation (2021).

Wrong Turn 7 – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Stephen Lukach che ha musicato anche la commedia romantica con viaggio nel tempo Il giorno perfetto (2022) oltre a corti ed episodi della serie tv Sneaky Pete. Lucach e il regista Mike P. Nelson hanno collaborato in precedenza per il thriller “The Domestics” a cui Lucach ha fornito musiche addizionali alla colonna sonora.

che ha musicato anche la commedia romantica con viaggio nel tempo Il giorno perfetto (2022) oltre a corti ed episodi della serie tv Sneaky Pete. Lucach e il regista Mike P. Nelson hanno collaborato in precedenza per il thriller “The Domestics” a cui Lucach ha fornito musiche addizionali alla colonna sonora. La figlia di Matthew Modine (Scott), Ruby Modine, nel film interpreta una versione inquietante di “This Land Is, Your Land”, brano che accompagna i titoli di coda.

La colonna sonora include i brani: “Adjust Glasses” di Kisses, “Pardon My Reflection” di Motion, “Black Cadillac” di Joyce Green, “My Evil Mind” di Jack Cook, “This Land is Your Land” di Ruby Modine.

1. A Quiet Town (2:41)

2. Starting the Hike (2:30)

3. Quick Side Trip (1:24)

4. Tree Aftermath (1:24)

5. Left Behind (1:09)

6. Setting up Camp (1:02)

7. Snare Trap (3:40)

8. Confrontation (4:28)

9. Surrounded (1:23)

10. Spikes (1:21)

11. Captured (2:00)

12. The Pit (1:49)

13. The Foundation (2:09)

14. This Is Court (2:41)

15. The Law Is the Law (3:34)

16. Ruthie Is Witness (1:30)

17. The Sentences (4:15)

18. Jen’s Proposal (3:31)

19. Friend (1:42)

20. Jen and Venable (1:41)

21. Scott Heads Out (1:53)

22. Mountain Climb (1:52)

23. Ruthie’s Secret (1:33)

24. Cave of Darkness (1:33)

25. Edith and Hobbs Attack (2:29)

26. What Do We Do Now (1:20)

27. Rescue (2:04)

28. Final Escape (1:24)

29. Safe at Last (2:21)

30. Time to Come Home (2:38)

La colonna sonora di “Wrong Turn – The Foundation” è disponibile su Amazon.