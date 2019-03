Hellboy: nuovo trailer e due locandine del reboot

Di Pietro Ferraro venerdì 1 marzo 2019

Hellboy: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul reboot di Neil Marshall nei cinema italiani dall'11 aprile 2019.

Disponibile un nuovo trailer del reboot Hellboy in due versioni, una censurata ("green band") e una senza censura ("red band") che conferma le motivazioni per cui la censura americana ha fornito il film di un divieto ai minori pieno (R-rating).

Dalle immagini viste sinora è palese che il reboot intende avvicinarsi il più possibile al fumetto originale di Mike Mignola che è anche coinvolto nel film, dando agli spettatori una versione alternativa e di stampo horror rispetto a quella dei film di Guillermo del Toro, decisamente più morbida e improntata al fantasy. Per questa nuova versione è stato reclutato il regista Neil Marshall che di horror ne sa qualcosina, suoi i cult The Descent e Dog Soldiers. Naturalmente resta intonso l'umorismo che ha contraddistinto il personaggio in ogni sua versione.

Recentemente, parlando del reboot di "Hellboy", Mike Mignola ha parlato di come il film sia un mix di "folklore / mitologia / horror", in opposizione al tradizionale film di supereroi. In ogni caso, Hellboy non è un supereroe tradizionale e non è mai stato raffigurato in quel modo nel materiale originale di Mignola.

"Hellboy" è interpretato da David Harbor (Hellboy), Milla Jovovich (Regina di sangue), Ian McShane (Professor Bruttenholm), Sasha Lane (Alice Monaghan) e Daniel Dae Kim (Ben Daimio). Il film arriva nelle sale italiane l'11 aprile 2019.

Hellboy: nuovo trailer italiano del reboot

M2 Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano del reboot Hellboy in arrivo nei cinema italiani ad aprile.

Questo reboot arriva a dieci anni dal sequel Hellboy II: The Golden Army di Guillermo del Toro, con Lionsgate che spera di rilanciare il personaggio per un pubblico moderno e dare il via ad un franchise basato su un fumetto "vietato ai minori" con umorismo e iperviolenza in stile Deadpool. In una recente intervista con Empire, l'attore David Harbor (Stranger Things), il nuovo Hellboy, ha rivelato che la sua interpretazione del personaggio sarà ancora più violenta di quanto immaginiamo.

Anche se il nuovo trailer di "Hellboy" è sorprendentemente leggero e divertente nel tono, dietro a quel tono giocoso ci sono un sacco di mostri, azione e violenza che aspettano solo di essere scatenati. Nell'intervista David Harbour rivela che questo nuovo Hellboy sarà un bagno di sangue.

C'è davvero la sensazione che in realtà tu stia uccidendo queste cose, anche se sono giganti o mostri. Stai tagliando loro la testa, stai facendo il bagno nel loro sangue e provi le complesse sensazioni di tagliare davvero il cuore di un'altra cosa. Ci prendiamo il tempo per affrontare il fatto che Hellboy è un assassino, è un'arma.

E' chiaro che la differenza tra gli Hellboy di Guillemo del Toro e questo reboot di Neil Marshall (The Descent) è il fattore horror, quello di Del Toro era un fantasy con mostri mentre quello di Marshall è qualcosa di più simile, anche visivamente, al Constantine con Keanu Reeves.

Il creatore di Hellboy, Mike Mignola, ha lavorato alla sceneggiatura del reboot insieme a Christopher Golden, Aron Coleite e Andrew Cosby.

Il cast comprende anche Ian McShane nei panni del Professor Trevor Bruttenholm, Sasha Lane nei panni di Alice Monaghan, Penelope Mitchell in quelli di Ganeida, Daniel Dae Kim è Ben Daimio e Milla Jovovich interpreta la malvagia "Regina di Sangue". Anche se non è apparso nel trailer, nel film ci sarà anche Thomas Haden Church che interpreterà Lobster Johnson. Hellboy debutterà nei cinema il 12 aprile 2019.

Hellboy: nuove immagini ufficiali del reboot

L'account Twitter ufficiale del film Hellboy ha reso disponibili nuove immagini ufficiali del reboot di Hellboy che ha appena ricevuto il suo primo promettente trailer italiano (lo trovate scorrendo l'articolo).

In una delle delle nuove immagini è ritratta la "Regina di Sangue" di Milla Jovovich che è l'antagonista primcipale del film. Le altre immagini oltre al nuovo Hellboy di David Harbour ci mostrano la squadra che affiancherà "Big Red" e che include Daniel Dae Kim nei panni di Ben Daimio e Sasha Lane nel ruolo di Alice Monaghan. Originariamente il ruolo di Ben Daimio era stato assegnato a Ed Skrein, il villain del film Deadpool, ma dopo la polemica contro lo studio di non rispettare l'etnia originale del personaggio, Skrein si è fatto da parte in modo che un attore asiatico potesse prendere il suo posto. Questo nuovo film è diretto da Neil Marshall, regista noto per l'horror di culto The Descent - Discesa nelle tenebre.

Hellboy è un semi-demone che protegge la Terra dalle creature sovrannaturali che la minacciano. Evocato sul nostro pianeta nel 1944 dal malvagio stregone russo Grigorij Efimovič Rasputin per conto dei nazisti, Hellboy viene salvato dagli Alleati e affidato al Professor Trevor Bruttenholm, che lo cresce come se fosse suo figlio. Una volta adulto, Hellboy inizia a dare la caccia a lupi mannari, vampiri e creature mitologiche di ogni tipo, diventando uno dei migliori detective del BPRD (Bureau of Paranormal Research and Defense). In questa nuova avventura l’eroe demoniaco sarà impegnato in una missione a Londra per fronteggiare l’antico spirito di una strega malvagia, tornato sulla Terra dal mondo dei morti.

Hellboy: primo trailer italiano del reboot con David Harbour

M2 Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano del reboot Hellboy diretto dallo specialista in horror Neil Marshall (The Descent), scritto in collaborazione con Mike Mignola creatore del fumetto originale e interpretato da David Harbour (Stranger Things) nei panni del nuovo Hellboy e da Milla Jovovich nei panni della malvagia Regina di Sangue.

Il cast è completato da Ian McShane nei panni del Professor Bruttenholm, Sasha Lane è Alice Monaghan e Daniel Dae Kim è Ben Daimio. Il nuovo Hellboy arriva nei cinema italiani ad aprile 2019.





Hellboy: primo trailer del reboot con David Harbour

E' approdato online un primo trailer per il reboot di Hellboy. Il filmato è stato inizialmente proiettato al Comic-Con di New York e ora lo studio lo ha pubblicato anche online. Inizialmente questo progetto è stato accolto con un po' di diffidenza dato che i film di Guillermo del Toro hanno ancora una schiera di devoti fan e molti di loro avrebbero voluto vedere il regista finire la sua trilogia. Invece abbiamo David Harbour, il bonario poliziotto Jim Hopper della serie televisiva Stranger Things, ad impersonare l'amato demone rosso dei fumetti.

Questa nuova versione proviene dal regista Neil Marshall, noto per gli horror The Descent e Dog Soldiers nonché regista di alcuni episodi della serie tv Il trono di spade. Marshall ha promesso una versione più violenta e horror rispetto ai film precedenti, ma il trailer per il momento non mostra granché in questo senso, anche se lo humour smargiasso e lo splendido make-up del protagonista sono ineccepibili.

Alla sceneggiatura dle reboot ha collaborato Mike Mignola, il creatore del fumetto di "Hellboy". Il cast presenta Ian McShane (American Gods) nei panni del mentore / figura paterna di Hellboy, Professor Bruttenholm, con Milla Jovovich (Resident Evil) che interpreta la maga Nimue aka Regina di Sangue. Anche Sasha Lane (American Honey) è a bordo come Alice Monaghan, una donna con abilità magiche che è stata rapita dalle fate da bambina e che lavora con Hellboy nel film. Daniel Dae Kim (Hawaii Five-O) completa il cast principale come Ben Daimio, un membro veterano del BPRD che si scontra con Hellboy e possiede alcune capacità magiche.

"Hellboy" arriva nei cinema Hellboy il 12 aprile 2019.





Hellboy reboot: nuovo poster animato e annuncio primo trailer

In attesa di un primo trailer che arriverà giovedì, via Instagram è stato condiviso dall'attore David Harbour un nuovo poster animato del reboot Hellboy. Ricordiamo che il trailer è già stato proiettato al Comic-Con di New York, ma ora sta finalmente approdando online.

David Harbour ha accompagnato il poster con il seguente messaggio.

Awwwww, me**a...guarda chi viene ad aprile. No, non il 50% degli Avengers rimasti, diavolo, quello è praticamente maggio...Le piogge del 12 aprile portano un Grosso Fiore Rosso, la Bestia dell'Apocalisse, La Mano Destra della Morte, il Fuoriclasse del BPRD, e una schiera di ogni tipo di giganti, streghe, fate e mostri scadenti troppo cresciuti e schifosi dei tuoi incubi. Il trailer arriva giovedì #aboutdamntime #hellboy.

Il reboot di "Hellboy" non assomiglierà nemmeno lontanamente ai due film precedenti realizzati da Guillermo del Toro. Il regista Neil Marshall (The Descent, Il Trono di Spade, Dog Soldiers) ha promesso un vero e proprio horror, quindi un incubo pieno di sangue e mostri. Invece di una tagline, questo nuovo poster include le parole "L'oscurità chiama".

I precedenti due film di Hellboy, usciti rispettivamente nel 2004 e nel 2008, hanno incassato un totale 259 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget complessivo di 151 milioni, cifre non entusiasmanti che hanno portato Lionsgate ad optare per un reboot invece di permettere a Guillermo del Toro di completare la sua trilogia.

Hellboy: nuovo poster ufficiale del reboot

Disponibile un poster nuovo di zecca per il reboot di Hellboy in attesa di un primo trailer annunciato per questa settimana. Dopo i due film di Guillermo del Toro, la creazione demoniaca di Mike Mignola sta per avere finalmente il suo primo adattamento horror.

Il nuovo poster annuncia il formato IMAX e include la nuova tagline: "Anche i demoni hanno i loro demoni", che ammicca al tono più dark che verrà esplorato nel reboot rispetto ai film di Guillermo del Toro.

Il creatore Mike Mignola è direttamente coinvolto in questo reboot diretto dallo specialista in horror Neil Marshall (The Descent, Dog Soldiers) che ha promesso un film abbastanza violento e realizzato senza i legacci della censura.

Il cast comprende anche Ian McShane (John Wick: Capitolo 2), Sasha Lane (American Honey) e Daniel Dae Kim (Lost). Milla Jovovich è a bordo nel ruolo della malvagia antagonista del film, la Regina di Sangue. Il nuovo "Hellboy" arriverà nei cinema il 12 aprile 2019.

Hellboy reboot: nuovo poster ufficiale dal New York Comic-Con

Secondo poster ufficiale per il reboot di Hellboy, pubblicato da Lionsgate in occasione del New York Comic-Con, che fornisce una primo sguardo al Professor Broom di Ian McShane, alla Regina di Sangue di Milla Jovovich, al Ben Daimio di Daniel Dae Kim e alla Alice Monaghan di Sasha Lane. Il regista Neill Marshall (The Descent) ha riferito di aver fatto un vero e proprio adattamento horror che è completamente diverso da quello che abbiamo visto in passato.

David Harbour, il paterno poliziotto della serie tv Stranger Things, interpreta il secondo Hellboy live-action dopo quello di Ron Perlman protagonista negli adattamenti di Guillermo del Toro. La spada che si vede nel poster potrebbe sollevare alcune domande, visto che nei fumetti Hellboy e la Regina di Sangue hanno combattuto per la spada di Excalibur, anche se è troppo presto per avanzare ipotesi.

Il primo trailer di Hellboy debutterà oggi 6 ottobre al panel del New York Comic-Con. Il creatore Mike Mignola ha recentemente parlato della sua eccitazione per il remake e nota che questa è la prima volta che è stato presente sul set e ha visto "qualcosa che sembrava uscito direttamente dal fumetto". C'è una scena in particolare che ha davvero impressionato Mignola, ma non ha rivelato quale sia. Mignola assicura anche ai fan dei fumetti che il nuovo film sarà la versione più fedele del materiale originale che potranno mai vedere sul grande schermo.

Il reboot di "Hellboy" debutta nelle sale il 12 aprile 2019.

Hellboy: svelato primo poster ufficiale del reboot Lionsgate

Legendary ha rivelato un nuovo spettacolare poster ufficiale del reboot Hellboy che ritrae David Harbor nei panni dell'iconico demone rosso dei fumetti. Questo è il terzo film live-action ispirato a "Hellboy" ma il primo con protagonista Harbour (noto per aver interpretato il poliziotto Jim Hopper nella serie tv "Stranger Things") e diretto da Neil Marshall (regista dell'horror di culto "The Descent"). Questo reboot arriva dopo i film di "Hellboy" diretti da Guillermo del Toro che hanno visto protagonista Ron Perlman.

Hellboy: Mike Mignola descrive il reboot più come un horror che un film di supereroi Mike Mignola parla del reboot e annuncia un Hellboy più horror e meno supereroe.

Il reboot di Neil Marshall è anche il primo film live-action di "Hellboy" scritto da Mike Mignola, creatore del fumetto originale. Il film è interpretato anche dalla Milla Jovovich di Resident Evil nei panni della Regina di Sangue (un'antica maga che ha fame di vendetta contro l'umanità) e, secondo Mignola, sarà molto più fedele alle sue storie a fumetti di quanto lo siano stati i film di del Toro.

Entertainment Weekly ha pubblicato la locandina di "Hellboy" poi condivisa anche sull'account ufficiale del film. Il poster include la nuova data di uscita fissata al 12 aprile 2019.

Il reboot di "Hellboy" promette di essere più dark e grintoso dei film di Del Toro, con la visione creativa di Mignola e Marshall il film viene descritto come un monster-movie horror a sfondo sovrannaturale.

Hellboy: svelato un poster del reboot Lionsgate

Il reboot di Hellboy è previsto in uscita all'inizio del prossimo anno e Lionsgate comincia a stuzzicare i fan con qualche cartellone pubblicitario. E' stato avvistato e fotografato a Los Angeles, California, un manifesto per il nuovo film di Hellboy che l'attrice Milla Jovovich ha poi condiviso su Instagram.

Il manifesto ritrae la "Regina di Sangue" di Milla Jovovich, che nel film è l'antagonista principale, e naturalmente il nuovo Hellboy di David Harbour. Le versioni del manifesto però non sono le versioni dei personaggi che appariranno nel film, ma è chiaro l'intento di ribadire che questa nuova versione di Hellboy sarà oltremodo fedele al fumetto di Mike Mignola, almeno dal punto di vista visivo. Milla Jovovich ha allegato anche un breve messaggio all'immagine.

La Regina del Sangue è risorta. Hellboy 2019 Wilshire Blvd. Los Angeles #hellboymovie # 2019 #ladiaria".

Nonostante l'intrigante premessa del manifesto, i fan stanno ancora metabolizzando la delusione di non poter vedere un terzo Hellboy diretto da Guillermo del Toro. Con l'annuncio del reboot ogni speranza in tal senso è svanita, perlomeno è stato confermato che il creatore di Hellboy, Mike Mignola, è pienamente coinvolto in questo nuovo film, elemento che potrebbe rendere meno amaro l'addio all'amato Hellboy di Ron Perlman.

Come accenato è stato scelto David Harbour (Stranger Things) come nuovo Hellboy e le foto pubblicate dalla sua versione del personaggio non hanno deluso. Ad affiancare Harbour e la Jovovich ci sono Ian McShane (John Wick), Sasha Lane (American Honey) e Daniel Dae Kim (Lost). Un altro motivo per gioire è la scelta del regista Neil Marshall, meglio conosciuto dai fan del genere horror per Dog Soldiers, ma soprattutto per il cult The Descent - Discesa nelle tenebre. Lionsgate ha fissato la data di uscita del nuovo Hellboy all'11 gennaio 2019.















Hellboy reboot : prima immagine ufficiale di David Harbour

E' stato finalmente svelato ufficialmente il nuovo Hellboy. Qualche mese era approdata online la notizia di questo nuovo reboot di Hellboy diretto da Neil Marshall (The Descent) con David Harbor (Stranger Things) designato ad impersonare il demone rosso. Ora Lionsgate ha rilasciato la prima immagine di Harbour come Hellboy che andiamo a proporvi insieme ad una seconda foto stavolta in bianco e nero e condivisa dallo stesso Harbour.

Hellboy: Ed Skrein abbandona il reboot per una controversia sul casting Ed Skrein dopo la polemica sul suo casting legata all'etnia del personaggio abbandona il ruolo di Ben Daimio.

La prima foto di David Harbour nei panni di Hellboy arriva dala pagina ufficiale di Facebook del film. Questa nuova versione, proprio come con la versione di Ron Perlman del personaggio dei film di Guillermo Del Toro, sembra molto fedele all'originale, ma con alcune differenze. Non che la versione di Perlman fosse "morbida" ma questa nuovo look sembra più "cattivo". Nel complesso non ci sono stati grossi cambiamenti rispetto al passato, ma è l'interpretazione e l'approccio al personaggio che fanno la differenza, quindi bisognerà attendere per scoprire quanto realmente differente sia questo nuovo Hellboy.

Molti avrebbero voluto vedere Guillermo Del Toro concludera la sua trilogia e fare un Hellboy 3, ma questo non è accaduto. Al contrario stiamo ottenendo una nuova versione live-action del fumetto che sarà più dark, grintosa, probabilmente vietata ai minori (R-rated) e non sarà una storia d'origine, con il creatore Mike Mignola fortemente coinvolto nella produzione. Questo primo sguardo al nuovo Hellboy, sebbene simile all'altra versione live-action, lascia intravedere quel tono più cupo e più grintoso.

Con il casting in corso da tre mesi di prevede che la produzione avrà inizio in tempi brevissimi. Milla Jovovich (Resident Evil) sarà la malvagia Regina di Sangue, Ian McShane (John Wick) è a bordo come il professor Bloom, con la "Star" di American Honey Sasha Lane che si è recentemente unita al cast come Alice Monaghan. Il casting più notevole è arrivato recentemente quando all'attore di Deadpool Ed Skrein è stata offerta la parte di Ben Daimio, ma una volta che i fan si sono rivoltati per la mancata scelta di un attore orientale, Skrein ha abbandonato di sua sponte il film. Ora, Daniel Dae Kim (Lost) è stato scelto per sostituire Skrein per una rappresentazione più fedele del personaggio dai fumetti.

Lionsgate non ha ancora fissato una data di rilascio del reboot, che in origine era stato annunciato con il titolo Hellboy: Rise of the Blood Queen, ma lo studio ha deciso di cambiarlo semplicemente in Hellboy, che è lo stesso titolo del primo live-action di Guillermo Del Toro. Il film dovrebbe arrivare nelle sale alla fine del 2018.







