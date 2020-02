BAFTA 2020, i vincitori: trionfa 1917 di Sam Mendes

Di Federico_40 domenica 2 febbraio 2020

Sam Mendes vince anche ai BAFTA 2020 e vola sempre più verso l'Oscar.

BAFTA 2020, tutte le nomination - Joker svetta in testa La premiazione degli Oscar britannici si terrà il 2 febbraio alla Royal Albert Hall di Londra Dopo aver trionfato ai Golden Globe, ai Director Guild of America Awards e ai Producers Guild Awards, 1917 di Sam Mendes ha fatto filotto anche ai Bafta, Oscar del cinema britannico. Candidato a nove premi, rispetto alle 11 nomination di Joker e alle 10 di The Irishman e Once Upon a Time in Hollywood, 1917 ne ha vinti ben 7, compresi i più importanti: miglior film e miglior regia, oltre ai Bafta per il miglior sonoro, miglior scenografia, miglior fotografia, miglior film britannico e forse il più inatteso, quello per i migliori effetti speciali. Invisibili, a occhio nudo, ma esistenti.

Joker, primatista di nomination, si è dovuto accontentare del Bafta per la miglior colonna sonora (Hildur Gudnadóttir), del premio per il miglior casting e di quello per il miglior attore, andato a Joaquin Phoenix. Parasite di Bong Joon-ho ha vinto i Bafta per il miglior film straniero e quello per la miglior sceneggiatura originale, con Renée Zellweger miglior attrice protagonista, Laura Dern e Brad Pitt miglior attrice e attore non protagonista. Micheal Ward è stato incoronato miglior stella 'emergente', con For Sama miglior documentario, Bait di Mark Jenkin miglior esordio britannico, Le Mans ’66 miglior montaggio, Piccole Donne migliori costumi e Bombshell miglior trucco e parrucco. Taika Waititi ha invece fatto suo il riconoscimento per la sceneggiatura non originale grazie a Jojo Rabbit. Grande sorpresa in campo animato, perché dopo aver sbancato gli Annie, Klaus, primo lungometraggio animato Netflix di sempre, ha vinto anche il Bafta.

Sconfitto del giorno, come già accaduto ai Golden Globe, The Irishman di Martin Scorsese, candidato a 10 premi e tornato a casa a mani vuote.

BAFTA 2020 i vincitori

Best Film

1917

Outstanding British Film

1917

Outstanding Debut By A British Writer, Director Or Producer

Bait, Mark Jenkin (Writer/Director), Kate Byers, Linn Waite (Producers)

Film Not In The English Language

Parasite

Documentary

For Sama

Animated Film

Klaus

Director

1917, Sam Mendes

Original Screenplay

Parasite, Han Jin Won and Bong Joon-Ho

Adapted Screenplay

Jojo Rabbit, Taika Waititi

Leading Actress

Renée Zellweger, Judy

Leading Actor

Joaquin Phoenix, Joker

Supporting Actress

Laura Dern, Marriage Story

Supporting Actor

Brad Pitt, Once Upon A Time… In Hollywood

Original Score

Joker, Hildur Guđnadóttir

Little Women, Alexandre Desplat

Casting

Joker, Shayna Markowitz

Cinematography

1917, Roger Deakins

Editing

Le Mans ’66, Andrew Buckland, Michael Mccusker

Production Design

1917 Dennis Gassner, Lee Sandales

Costume Design

Little Women, Jacqueline Durran

Make Up & Hair

Bombshell Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan

Sound

1917, Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson

Special Visual Effects

1917, Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy

British Short Animation

Grandad Was A Romantic, Maryam Mohajer

British Short Film

Learning To Skateboard In A Warzone (If You’re A Girl) Carol Dysinger, Elena Andreicheva

Rising Star Award

Micheal Ward