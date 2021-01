AFI Awards 2020: i 10 film dell’anno dell’American Film Institute

Annunciati i 10 film selezionati dall’American Film Institute (AFI) per l’anno 2020 con una lista guidata da Netflix che piazza quattro titoli: Da 5 Bloods di Spike Lee, Mank di David Fincher, Ma Rainey’s Black Bottom con il compianto Chadwick Boseman e Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin, titoli che potremmo poi vedere in lizza per i prossimi Oscar.

Per quanto riguarda il resto della lista troviamo Sound of Metal, il dramma interpretato da Riz Ahmed che racconta la storia di un batterista che inizia a perdere l’udito; One Night In Miami debutto alla regia del’attrice Regina King, il film animato Soul di Pixar che causa pandemia ha debuttato direttamente in streaming su Disney + e l’immancabile Nomadland che prosegue trionfante il suo percorso costellato di riconoscimenti che portano verso gli Oscar.

La lista è completata da Minari, dramma con Steven Yeun e Will Patton premiato al Sundance che segue una famiglia di immigrati sudcoreani che cercano di farcela nell’America rurale degli anni ’80, e Judas and the Black Messiah, dramma biografico diretto da Shaka King che descrive la vita di Fred Hampton, interpretato da Daniel Kaluuya, presidente del movimento delle Pantere Nere alla fine degli anni ’60, e il suo tradimento per mano di William O’Neal. “Judas and the Black Messiah” sarà presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2021 e uscirà negli Stati Uniti il 12 febbraio 2021, simultaneamente nelle sale e in digitale su HBO Max.

“Per 20 anni, gli AFI Awards sono stati un momento per riunire artisti in una stanza con un obiettivo singolare: creare comunità rispetto alla concorrenza”, ha affermato Bob Gazzale, presidente e CEO di AFI. “Quest’anno non possiamo riunirci, ma invece festeggeremo ogni premiato creando contenuti esclusivi da condividere con un pubblico globale attraverso AFI Movie Club, facendo luce sull’eccellenza”.

Le selezioni degli AFI Awards vengono effettuate attraverso un processo di giuria in cui gli amministratori AFI, gli artisti, i critici e gli studiosi determinano i risultati più importanti dell’anno e forniscono un contesto artistico e culturale per la selezione di ciascun vincitore.

AFI MOVIES OF THE YEAR

Da 5 Bloods – Come fratelli

Judas and the Black Messiah

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Minari

Nomadland

One Night In Miami…

Soul

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Fonte: THR