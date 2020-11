Mads Mikkelsen in un’intervista con il sito IGN ha smentito le voci di trattative in corso per sostituire Johnny Depp nei panni di Gellert Grindelwald in Animali fantastici 3.

Dopo l’uscita di scena di Depp dal franchise Animali Fantastici, annunciato dall’attore sui social media insieme ad un comunicato ufficiale di Warner Bros. è una conseguenza della disputa legale di Depp con l’ex moglie Amber Heard che ha accusato l’attore di violenza e abusi domestici, accuse che Depp non solo ha respinto, ma ha rispedito al mittente accusando a sua volta la moglie di essere una persona violenta e instabile. Questa faida che conta diverse cause legali ha avuto delle conseguenze sulla vita professionale di Depp che dopo aver lasciato il ruolo di Jack Sparrow dalla saga dei Pirati dei Caraibi è toccato al ruolo del mago oscuro Gellert Grindelwald, interpretato fugacemente in Animali fantastici e dove trovarli e più ampiamente in Animali fantastici – I crimini di Grindelwald.

Parlando con IGN, Mikkelsen ha negato le voci sul suo potenziale casting che sono circolate in rete, ma non ha escluso la possibilità di valutare il ruolo, ricordiamo che il regista David Yates ha segnalato Mikkelsen come prima scelta per sostituire Depp.

Oh, questa cosa mentre parliamo è basata su delle voci. Quindi ne so quanto te dai giornali. Quindi sto aspettando quella telefonata.

In “Animali Fantastici 3” Eddie Redmayne torna nei panni del magizoologo Newt Scamander insieme a Katherine Waterston, Jude Law ed Ezra Miller. David Yates è tornato alla regia dopo aver diretto i primi due film con J.K. Rowling che ha scritto la sceneggiatura. Dopo il successo del primo film, il sequel “Animali fantastici – I crimini di Grindelwald” ha subito una battuta d’arresto a livello di critica e d’incassi.

Warner Bros. ha fissato la data di uscita di “Animali Fantastici 3” al 15 luglio 2022.