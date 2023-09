Batman Day: le iniziative nel mondo e in Italia per celebrare il Cavaliere Oscuro

Il 16 settembre, i fan di tutto il mondo si riuniscono per il Batman Day, celebrando il loro amore per il supereroe simbolo della DC, uno dei personaggi più longevi della cultura popolare.

Per celebrare questa tradizione annuale, DC e Warner Bros. Discovery stanno preparando un’incredibile selezione di contenuti e attività per rendere il Batman Day 2023 un’esperienza incredibile in tutto il mondo!

Il Batman Day nel mondo

Fumetti di Batman e DC UNIVERSE e INFINITE

Nelle fumetterie partecipanti, fino a esaurimento scorte, i fan potranno scegliere tra una vasta selezione di titoli di Batman che celebrano il Crociato Incappucciato di Gotham:

Batman/Catwoman: The Gotham War: Prelude Batman Day Special Edition #1 – Preparati per “The Gotham War” con questo fumetto in edizione speciale gratuito contenente una storia di preludio di 10 pagine e pagine di anteprima di Batman/Catwoman: The Gotham War: Battle Lines #1, che pone le basi per uno scontro tra il pipistrello e il gatto per il futuro di Gotham City!

Batman & The Joker: The Deadly Duo #1 Batman Day Special Edition – Batman & The Joker: The Deadly Duo è l’opera oscura e brutale di Gotham della leggenda dei fumetti Marc Silvestri, e per contribuire a promuovere l’uscita del 12 settembre della collezione con copertina rigida, DC sta rilasciando un’edizione esclusiva gratuita per il Batman Day di Batman & The Joker: The Deadly Duo #1.

Batman #608: Batman Day Special Edition – Batman #608 ha dato il via all’iconica trama di Hush di DC, una delle storie di Batman più amate degli ultimi 25 anni. Disponibile a $ 9,99, questo primo numero della saga in 12 parti ritorna per il Batman Day 2023 come non l’avete mai visto prima, riproposto con una versione foil dell’iconica seconda copertina stampata di Jim Lee, con il Cavaliere Oscuro che veglia su Gotham Città. Questo numero commemorativo è il complemento perfetto alla collezione Batman: Hush 20th Anniversary Edition disponibile per il preordine ora (in vendita dal 18 ottobre).

I fan di Batman possono anche acquistare due titoli Batman molto attesi nelle fumetterie locali:

Collezione con copertina rigida Batman ’89 – Batman ’89 è il fumetto che i fan desideravano da anni, continuando la storia del classico film Batman del 1989 con avventure completamente nuove, scritte dallo sceneggiatore di Batman Sam Hamm e illustrate dalla superstar dei fumetti Joe Quinones! Nell’ambito del Batman Day 2023 della DC, i fan possono acquistare ($ 29,99) una nuova sorprendente versione della collezione con copertina rigida di Batman ’89, con una sovraccoperta in edizione speciale laminata che rende omaggio all’iconico poster del film del 1989!

Batman: Gargoyle of Gotham #1 – Lo scrittore e artista vincitore dell’Eisner Award Rafael Grampá e il colorista Matheus Lopes offrono una versione distorta del Cavaliere Oscuro, di Gotham City e di una galleria di criminali mai vista prima in questa attesissima serie DC Black Label lancio! Batman: Gargoyle of Gotham #1 arriva con fantastiche copertine varianti di Jim Lee, Frank Miller e Jock, David Finch, Paul Pope e Priscilla Petraites.

DC UNIVERSE INFINITE – Per il Batman Day 2023, il servizio di abbonamento digitale DC UNIVERSE INFINITE (DCUI) presenterà un elenco curato di fantastiche storie di squadra di Batman per gli abbonati, nonché una selezione di storie iconiche di Batman da leggere gratuitamente (di fronte del paywall). Per maggiori dettagli e una prova gratuita, consultare il sito Web all’indirizzo http://www.dcuniverseinfinite.com. DCUI non è disponibile in tutti i paesi e non è destinato ai bambini.

BATMAN AL CINEMA E IN TV

La fondamentale trilogia di Batman di Christopher Nolan (Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro – Il ritorno) sarà proiettata in cinema selezionati nel Nord America.

Batman Day su Max – Max offre una vasta e incredibile selezione di film live-action e animati, oltre a serie in streaming che celebrano il Cavaliere Oscuro e Gotham City, inclusi film di successo come The Batman di Matt Reeves (in onda su HBO il 16 settembre alle 1 :45pm); i film di Tim Burton, Batman e Batman Returns; La trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno; Batman v Superman: Dawn of Justice e altro ancora. I fan di Batman in animazione possono aspettarsi una gamma altrettanto vasta di titoli, tra cui Batman: The Animated Series, Batman: The Doom That Came to Gotham, Batman: Hush, Batman: Mask of the Phantasm, The LEGO® Batman Movie , e altri. Per una gamma completa di contenuti Batman per Batman Day, assicurati di controllare l’hub del Batman Day su http://www.DC.com/BatmanDay.

Batman Day su Warner Bros. Discovery Networks

Nuovi episodi di Batwheels su Cartoon Network – Batwheels, la serie supereroica della DC per bambini in età prescolare, ritorna con nuovi episodi l’11 settembre alle 7:45. Dalla Warner Bros. Animation, la serie animata ad alta velocità segue un gruppo di giovani superveicoli mentre aiutano Batman, Batgirl e Robin a mantenere sicure le strade di Gotham City. Questo lotto include un episodio speciale con la voce del leggendario attore di Batman Adam West, che debutterà venerdì 15 settembre, prima del Batman Day del 16 settembre. Max trasmetterà gli stessi episodi il 16 settembre e Cartoon Network trasmetterà gli episodi a tema Batman nelle fasce orarie regolari della serie dalle 9:30 alle 11:00 e dalle 13:00 alle 14:00.

Dal 3 al 24 settembre, Adult Swim trasmetterà quattro film Batman di Tim Burton e Joel Schumacher preferiti dai fan: Batman (1989), Batman Returns, Batman & Robin e Batman Forever.

TNT ospiterà una maratona cinematografica del Batman Day per tutto il giorno il 16 settembre, con le trasmissioni della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan (Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno), oltre a Justice League e Batman v Superman: Dawn of Justice.

TBS ospiterà una maratona del Batman Day di The Big Bang Theory, con gli episodi a tema Batman preferiti dai fan della popolare sitcom.

Outrageous Pumpkins di Food Network trasmetterà uno speciale episodio a tema di supereroi il 15 ottobre, in cui gli ultimi intagliatori saranno sfidati a creare il proprio supereroe e i propri superpoteri. Poi le cose diventano enormi nel Big Carve quando i concorrenti raffigurano una scena dell’unico Batman della DC che affronta uno dei suoi iconici nemici per salvare Gotham City.

Batman Day su YouTube Kids

Il canale YouTube di DC Kids presenterà una nuova programmazione originale di Batman per tutto settembre in onore del Batman Day, con video che mettono in risalto i giocattoli a tema Batman di Spin Master, Batwheels (Fisher-Price), nuovi episodi e video musicali della serie DC Super Friends CG. (basato sulla linea di giocattoli Imaginext) e quattro video LEGO© Batman che mostrano la linea di prodotti 2023.

Inoltre, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products ha collaborato con una serie di influencer tra cui Sir Dork, specializzato in “Action Toy Photography”, nonché il noto ingegnere James Hacksmith e il team di Hacksmith Industries che presenteranno uno speciale tema Batman Day. video sui loro canali YouTube.

Batman Day Experience

Celebrando il 35° anniversario del film Batman della Warner Bros. Pictures del 1989, la Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment porterà il film nelle sale sinfoniche di tutto il mondo come parte della serie DC in Concert nel 2024. Gli ospiti potranno godersi il film proiettato su un schermo più grande della vita mentre l’iconica colonna sonora di Danny Elfman è eseguita da un’orchestra dal vivo. Visita www.DCFilmsinConcert.com per date e informazioni sui biglietti.

Questo ottobre al Northridge Fashion Center di Los Angeles, Escapology svelerà la sua ultima esperienza di escape room a tema Batman. In collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment, la nuova sede di Escapology a Northridge presenterà otto giochi a tema tra cui Batman: The Dark Knight Challenge e Scooby-Doo e lo Spooky Castle Adventure. Escapology, l’azienda di escape room in più rapida crescita al mondo, sfida i giocatori a usare il proprio ingegno per fuggire entro un limite di tempo di 60 minuti. I fan possono visitare https://www.escapology.com per ulteriori informazioni.

Al Warner Bros. Studio Tour Hollywood, una spilla gratuita del Batman Day e una ristampa esclusiva di Justice League #1 (con Batman) di Geoff Johns, Jim Lee, Scott Williams e Alex Sinclair sono disponibili per tutti gli ospiti con biglietto dello Studio Tour nel Batman Day . Gli ospiti possono anche acquistare questi articoli presso il WB Studio Store, fino a esaurimento scorte. Per maggiori dettagli sul Warner Bros. Studio Tour Hollywood e per acquistare i biglietti, visitare il sito web all’indirizzo https://www.wbstudiotour.com.

PRODOTTI PER IL BATMAN DAY



Batman: Mask of the Phantasm rimasterizzato in 4K Ultra HD – Disponibile per l’acquisto dal 12 settembre presso Warner Bros Discovery Home Entertainment, celebra il 30° anniversario di uno dei film più celebri della storia cinematografica di Batman con l’uscita di Batman: Mask of the Phantasm, ora rimasterizzato in 4K Ultra HD per la prima volta. Questa nuova versione includerà anche una nuovissima featurette, Kevin Conroy, “I Am the Knight”, che celebra l’eredità dell’attore Kevin Conroy, che ha doppiato Batman per 30 anni in film, televisione, videogiochi e altro ancora.

Nuovi giocattoli Batman di Spin Master – Nel Batman Day, scatena l’esperienza Batman definitiva con una nuovissima linea di giocattoli Batman di Spin Master. Combatti il crimine con il personaggio di Batman Adventures da 30 cm che si trasforma in un Batman corazzato per poter completare le sue missioni. Con 12 pezzi di armatura, accessori e 17 punti di articolazione, Batman è pronto a combattere il crimine a Gotham City. Esegui acrobazie selvagge e inarrestabili al chiuso con la Stunt Force Batmobile RC! Questo nuovo Batman RC può superare qualsiasi ostacolo indoor, dotato di pneumatici morbidi che garantiscono una guida sicura e un pulsante turbo boost che porta l’azione al livello successivo.

Articoli esclusivi per il Batman Day dal DC Shop – Per tutto settembre, il DC Shop offrirà un’incredibile collezione di oggetti da collezione esclusivi per i fan più accaniti di Batman!

Un’imponente scultura realizzata a mano in scala 1:8, la scultura capolavoro illuminata della serie tv Classica di Batman presenta il dinamico duo in posa eroica in cima al dipartimento di polizia di Gotham City, rispondendo al bat-segnale illuminato. Le pose, le espressioni facciali, la composizione e i costumi, inclusi tessuti autentici e mantelli dalla finitura satinata, evocano magnificamente i più amati combattenti del crimine della TV.

Set di spille per batmobile commemorative del Batman Day

L’esclusivo set di spille Gotham City Classics in edizione limitata presenta un set di cinque spille 3D nichelate che celebrano l’iconico veicolo di Batman, la Batmobile. Tutte le spille sono dotate di ruote mobili e mostrano le Batmobili preferite dai fan nel corso degli anni: Batman (1966), Batman (1989), Batman: The Animated Series (1992) e Batman Forever (1995). La Batmobile di Batman Forever si illumina al buio, e il quinto perno è speciale: è il Batmobile Communicator del film del 1989, che fa scorrere fuori il “microfono”.

In esclusiva per il DC Shop e ispirata alla giacca originale indossata dalla troupe della serie, la giacca bomber Batman: The Animated Series presenta un logo Warner Bros. ricamato con “Batman Crew ’92” sul davanti e l’iconico logo della serie ricamato sul retro. Versatile con una vestibilità comoda, può essere abbinato a look streetwear, atletici o semi-formali, oltre a tornare utile durante le giornate più fredde.

Amazon celebrerà il Batman Day 2023 con un mese intero di entusiasmanti offerte, a partire dal 12 settembre con un evento Amazon Live acquistabile con il creatore di fumetti Todd McFarlane. I clienti possono anche acquistare nell’Amazon Batman Store offerte in evidenza su oltre 700 articoli in vigore durante tutto il mese, tra cui abbigliamento esclusivo Batman Day 2023 per adulti e bambini da Merch on Demand, il servizio di stampa su richiesta di Amazon, nonché fumetti, DVD , giocattoli e oggetti da collezione di DC Publishing, LEGO, Mattel, Spin Master, Funko, Bandai, Trevco, Hallmark e altri. Per saperne di più, visita amazon.com/batman.

Disponibile per il preordine presso i rivenditori partecipanti e in vendita dal 13 ottobre, Batman: Arkham Trilogy raccoglie i pluripremiati videogiochi di Rocksteady Studios, per la prima volta su Nintendo Switch. Sviluppato per Switch da Turn Me Up Games, l’iconico pacchetto includerà Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight, acclamati dalla critica, completi di tutti i contenuti scaricabili (DLC) rilasciati in precedenza. Vivi i leggendari giochi “Arkhamverse” diventando il Cavaliere Oscuro e rendendo giustizia ai più famigerati supercriminali DC.

Festeggia il Batman Day con oggetti da collezione digitali

DC3 digital collectibles promo art Batman Day 2023

Per i possessori di DC Bat Cowl, la prima edizione di Batman: The Legacy Cowl, basata sui voti dei possessori di oggetti collezionabili digitali di Bat Cowl, giunge alla sua emozionante conclusione in Batman: The Legacy Cowl #3, in arrivo a tutti i possessori di DC Bat Cowl a settembre. 15! I possessori di Bat Cowl riceveranno inoltre uno sconto del 20% nel DC Shop a partire dal 16 settembre (disponibile solo negli Stati Uniti) e potranno festeggiare online il Batman Day. Per ulteriori informazioni sulla collezione Bat Cowl, visitare https://nft.dcuniverse.com.

Le DC Hybrid Trading Cards di HRO lanceranno in aereo i pacchetti digitali “Batman Day” da una collezione digitale commemorativa del “Batman Day” ai collezionisti che completano una delle due possibili missioni tramite l’app HRO. A partire da lunedì 18 settembre, i fan potranno scansionare 14 carte ibride fisiche (due flowpack) o aprire due pacchetti digitali qualsiasi per ricevere un pacchetto da 4 “Batman Day”, fino a esaurimento scorte. Questa collezione di 12 carte presenta illustrazioni di personaggi a tema Batman: Batman, Catwoman, Harley Quinn, Nightwing, Joker e Robin.

Visita il sito HRO all’indirizzo https://hro.gg/ per ulteriori informazioni e ottieni le scansioni per partecipare al divertimento del Batman Day!

Tutte le uscite settimanali di DC Collectible Comics a settembre contribuiranno a celebrare il Batman Day! DC3 Super Power Packs – Series Batman, un pacchetto di fumetti digitali unico nel suo genere in cui gli acquirenti ricevono tre fumetti selezionati casualmente tra i cinque disponibili, con rarità da Comune a Leggendaria, sarà disponibile per tutto il mese a partire da martedì 5 settembre. Batman #1, il primo numero più ambito del Cavaliere Oscuro e la prima apparizione di Joker e Catwoman, uscirà giovedì 14 settembre!



Assicurati di controllare https://nft.dcuniverse.com per tutto il mese.

McFarlane Toys Digital regalerà a tutti i fan che scaricheranno l’app Viewer da https://mcfarlanetoysdigital.com e collegheranno il proprio portafoglio entro il 15 settembre, 23:59 PST, un oggetto da collezione digitale Batman GRATUITO. A chiunque ritirerà il set completo verrà assegnato un posto nella lista consentita per l’imminente rilascio della Batmobile, il 21 settembre.

Il Batman Day in Italia

Batman Day in Italia – Il Centro Commerciale Maximo di Roma ospiterà un’area immersiva interamente dedicata a Batman, insieme al suo fedele alleato Robin. Per tutto il fine settimana del 16 e 17 settembre, i fan del Cavaliere Oscuro avranno la fantastica opportunità di fare foto e video ispirati, immergendosi nel mondo dell’amato personaggio e nelle iconiche ambientazioni di Gotham City.

Su Boomerang una programmazione speciale nel fine settimana del 16 settembre, inclusa una maratona di Batwheels. Sky Italia lancerà dal 25 al 30 settembre una nuova edizione del canale pop-up “Sky Cinema Batman”. Il canale programma The Batman, diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson, e la trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, oltre a agli iconici film Batman di Tim Burton (Batman, Batman Returns) e Joel Schumacher (Batman Forever, Batman e Robin). Questa gamma completa di film è disponibile anche su NOW.

Per quanto riguarda i prodotti di consumo, il produttore di abbigliamento Kappa lancia una linea speciale di articoli di abbigliamento a tema Batman, tra cui felpe, magliette e pantaloni, con i loghi Kappa e Batman. Kappa offrirà anche una selezione di felpe e T-shirt oversize con stampe grafiche raffiguranti immagini di Batman provenienti dagli archivi Warner Bros. Discovery. La collezione Kappa x Batman sarà in vendita per tutto settembre 2023 esclusivamente su kappa.com, nei negozi monomarca Robe di Kappa e in selezionati negozi multimarca. Gli articoli saranno disponibili anche in Francia, Spagna, Portogallo e Turchia.

Inoltre sullo store eBay fino al 24 settembre sarà disponibile uno store di prodotti dedicato al personaggio, Panini Comics lancia un volume speciale “Batman Day 2023: Amici e Nemici”, Amazon.it avrà una serie di promozioni sui fumetti e anche i Toys Center si sono attrezzati per l’occasione.