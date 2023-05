Il 10 e 11 giugno, arriva a Milano Best Movie Comics & Games, la manifestazione nata nel 2022 come una festa per i 20 anni della rivista Best Movie e diventata ora una vera e propria fiera della cultura pop: un appuntamento annuale imperdibile per tutti gli appassionati.

Quest’anno l’evento organizzato da Best Movie, rivista di riferimento per il cinema e l’entertainment pubblicata da Duesse Communication, si allarga infatti su una superficie di oltre 10.000 metri quadrati, offrendo un intero weekend dedicato al cinema, alla serialità, al fumetto, ma anche ad action figures, cosplay e games. Confermata la location di Superstudio Più, nel cuore della città, che ospiterà il ricco programma di “Best Movie Comics & Games”, con ospiti e sorprese per tutti gli appassionati.

Il poster di questa edizione è firmato da Nova, illustratrice abruzzese classe 1984 che ha esordito nella graphic novel con Stelle o Sparo seguito da 24/7 (entrambi per Bao Publishing), oltre ad aver realizzato le illustrazioni per il video cult di thasup ft. Tiziano Ferro, r()t()nda. L’immagine di “Best Movie Comics & Games 2023” omaggia il cult dell’animazione giapponese Akira, in occasione del suo 35° anniversario, e la serie House of the Dragon, che sarà al centro di un grande evento e verrà premiata con il Best Movie Award come Miglior Serie Internazionale dell’anno.

Il parterre degli ospiti di questa edizione spazia tra grandi nomi dell’entertainment, a livello nazionale e internazionale: attori, doppiatori, illustratori, creator, cosplayer e gamer. Tra i primi nomi annunciati Fabien Frankel, tra i protagonisti dell’acclamata serie HBO – in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW – House of the Dragon, dove interpreta l’affascinante personaggio di Ser Criston Cole.

Insieme a Frankel per il parterre nostrano di talenti ci saranno: Margherita Mazzucco, l’indimenticabile Lenù della serie L’amica geniale, che sarà premiata con il Best Movie Award come Miglior Interprete Femminile dell’anno, grazie anche al ruolo da protagonista in Chiara di Susanna Nicchiarelli; Lorenzo Zurzolo, che si è fatto notare in serie amatissime come Baby e Prisma, oltre che per aver recitato a fianco di Isabelle Huppert in EO di Jerzy Skolimowski, e che verrà premiato con il Best Movie Award come Miglior Interprete Maschile. Mentre il Best Movie Award per la Miglior Serie Italiana dell’anno andrà a Mare Fuori, a cui sarà dedicato un grande evento alla presenza del regista Ivan Silvestrini e di parte del cast.

E ancora, saranno presenti: Chiara Fabiano, doppiatrice classe 2004 che negli ultimi anni ha prestato la voce a personaggi iconici come “Undi” di Stranger Things e Mercoledì Addams nella serie Netflix creata da Tim Burton; e i gamer e creator Teknoyd e Hontas G, protagonisti di un panel dedicato al mondo dei videogiochi.

Tornano al Best Movie Comics & Games Zerocalcare, che racconterà la sua seconda esperienza nella serialità animata in un panel dedicato a Questo mondo non mi renderà cattivo (disponibile su Netflix dal 9 giugno) e Roberto Recchioni, scrittore, illustratore, sceneggiatore per il cinema e il fumetto che, assieme al direttore editoriale di Sergio Bonelli Editore, Michele Masiero, presenterà l’attesissimo crossover tra Dylan Dog e Batman, in uscita a fine giugno.

Il “Best Movie Comics & Games ospiterà panel, incontri, ma anche anteprime esclusive, concerti e proiezioni, che assieme ad altri ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Il tutto sarà naturalmente arricchito da aree gioco, escape room e aree espositive con stand.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

ACQUISTO BIGLIETTI ONLINE:

Early bird: i primi 1000 biglietti al prezzo speciale di euro 9,90 al giorno

Dopo i primi 1000 biglietti venduti, fino al 25 Maggio euro 11,90 al giorno

Dal 26 Maggio al giorno prima dell’evento euro 13,90 al giorno

Abbonamento 2 giorni euro 19,90

Biglietti in vendita presto online all’indirizzo www.bestmoviecomicsandgames.it.

ACQUISTO BIGLIETTI IN CASSA:

Biglietto giornaliero: euro 15

Abbonamento: euro 25