Black Adam: nuova action figure Hot Toys di Dwayne Johnson

Black Adam ha debuttato nelle sale, entusiasmando i fan, su Rotten Tomatoes la percentuale di approvazione è dell’89%, ma con critiche per lo più negative, su cui però non siamo assolutamente d’accordo: la realtà è che il film intrattiene alla grande e Dwayne Johnson versione cupo e rabbioso antieroe funziona a dovere.

In occasione dell’uscita del film “Black Adam”, che a gennaio 2023 approderà in streaming su Paramount Plus, Hot Toys ha annunciato una nuova action-doll che ritrae il Teth-Adam di Dwayne Johnson così come appare nel film. La trama segue il ritorno dell’antieroe di “The Rock” dopo quasi 5.000 anni di esilio. Dopo essere stato conferito ai poteri degli antichi dei – e imprigionato altrettanto rapidamente – Black Adam viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Hot Toys è entusiasta di presentare una nuova figura da collezione in scala 1/6 della nostra serie DX, con Black Adam basato sull’omonimo film.

I miei poteri non sono un dono, ma una maledizione.” – Black Adam

La figure fedele al film è meticolosamente realizzata sulla base di Dwayne Johnson nei panni di Black Adam. Presenta una testa scolpita di nuova concezione con bulbi oculari rotanti separati applicati con effetti luminosi riflettenti per enfatizzare ulteriormente i momenti in cui usa il suo potere; L’iconico outfit del personaggio con l’emblema del fulmine illuminato a LED, un intricato mantello di tessuto con motivi dorati ed effetti atmosferici; un corpo di nuova concezione, con circa 30 punti di articolazione per ritrarre il suo fisico muscoloso, accessori con effetto fulmine di colore blu sfumato e un supporto per la figura.

Caratteristiche speciali della figure da collezione in scala 1/6:

Autentica e dettagliata somiglianza di Dwayne Johnson nei panni di Black Adam nell’omonimo film

Una (1) testa scolpita di nuova concezione con bulbi oculari rotanti

Effetti riflettenti luminosi appositamente applicati sugli occhi per emulare Black Adam che incanala i suoi poteri

Espressione facciale fedele al film con texture della pelle dettagliata

Altezza circa 33 cm

Corpo di nuova concezione con oltre 30 punti di articolazione che possono ritrarre naturalmente il fisico muscoloso di Dwayne Johnson

Sei (6) mani intercambiabili tra cui: Un (1) paio a pugni / Un (1) paio di mani rilassate / Un (1) paio di mani gestite

Ogni pezzo di testa scolpita è appositamente dipinto a mano

Costume:

Un (1) mantello in tessuto nero con motivi in ​​colore oro (incorporato con filo pieghevole)

Un (1) costume grigio invecchiato con bracciale, ginocchiera ed emblema del fulmine illuminato a LED (alimentato)

Una (1) cintura

Un (1) paio di guanti neri per l’avambraccio

Un (1) paio di stivali neri

Accessori: