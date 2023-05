Cannes 2023 apre i battenti: poster ufficiale, giurie e la cerimonia di apertura con Chiara Mastroianni

Il Festival di Cannes 2023 apre i battenti, la cerimonia di apertura si svolgerà questa sera martedì 16, alle 19:00 e sarà trasmessa in diretta su France 2. La cerimonia di chiusura si svolgerà sabato 27 maggio alle 20:30 con l’Ultima proiezione, il film d’animazione Elemental, diretto da Peter Sohn, presso l’Auditorium del Grand Théâtre Lumière.

Cannes 2023 – La cerimonia d’apertura

L’attrice Chiara Mastroianni è madrina e conduttrice di questa 76esima edizione. Accoglierà sul palco del Grand Théâtre Lumière del Palais des Festivals la giuria, tra cui Ruben Östlund come presidente della giuria insieme a Maryam Touzani, Denis Ménochet, Rungano Nyoni, Brie Larson, Paul Dano, Atiq Rahimi, Damián Szifron e Julia Ducournau.

Nata nel 1972, Chiara Mastroianni è apparsa in Ma saison préférée – La mia stagione preferita di André Téchiné, realizzato nel 1993. Ha poi lavorato con Robert Altman in Prêt à Porter, Xavier Beauvois in N’Oublie Pas Que Tu Vas Mourir, Arnaud Desplechin in Comment je me suis disputé…(ma vie sexuelle), Danièle Dubroux in Le Journal d’un Séducteur, Raoul Ruiz in Tre vite e una sola morte, Benoït Cohen in Cameleone, Laetitia Masson in À vendre – In vendita e in Libero Burro di Sergio Castellito. Mastroianni, vincitrice del premio “Un Certain Regard” nel 2019 per L’hotel degli amori smarriti, di Christophe Honoré è figlia di due mostri sacri del cinema: Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni.

Uno dei momenti salienti della cerimonia sarà la presenza dell’ospite d’onore del 76° Festival, l’attore e produttore americano Michael Douglas, che riceverà una Palma d’oro, in riconoscimento della sua brillante carriera e del suo impegno per il cinema. Il Festival di Cannes gli renderà omaggio durante la cerimonia di apertura. A completare questo tributo, un documentario inedito di Amine Mestari: Michael Douglas, the Child Prodigy, prodotto da Folamour, sarà proiettato sul sito del Festival per due giorni, da domenica 14 maggio alle 18 a martedì 16 maggio alle 18.

MICHAEL DOUGLAS, IL BAMBINO PRODIGIO

Un film di Amine Mestari

Una produzione di Arte France e Folamour Productions, con il sostegno di Ciné+.

Questo documentario speciale ci mostra come Michael, attore e produttore come suo padre Kirk, abbia dovuto abbracciare la loro somiglianza nel corso della sua straordinaria carriera per affermare la sua differenza. È il momento di imparare a diventare Michael quando ti chiami Douglas.

La proiezione del film di apertura, Jeanne du Barry di Maïwenn, seguirà la cerimonia di apertura. con il film che uscirà in concomitanza nelle sale francesi.

Lo scorso anno, 344 teatri hanno accolto migliaia di spettatori per vivere questa serata speciale. Anche quest’anno, Opening Ceremony e opening film saranno trasmessi in diretta nelle sale, un’iniziativa curata dal Festival di Cannes, insieme a France Télévisions, la Fédération Nationale des Cinémas Français e il CNC.

Cannes 2023 – Giuria Concorso

CONCORSO

Il presidente della giuria: Ruben Östlund

Ruben Östlund vincitore della Palma d’Oro nel 2022 per Triangle of Sadness è il primo svedese a presiedere della giuria del Festival di Cannes dai tempi di Ingrid Bergman, presidente di giuria nel 1973.

“Sono felice e orgoglioso di avere questo onore”, ha commentato il regista. “In nessun altro luogo al mondo si sente così tanto la voglia di cinema quando il sipario si alza su un film in concorso. È un’opportunità trovarsi lì con quel pubblico di esperti e cinefili che frequenta il Festival di Cannes. Credo davvero che la cultura cinematografica stia attraversando un periodo cruciale. Il cinema è unico, è qualcosa che si condivide con altre persone, e questo aumenta le aspettative del pubblico, oltre a rendere l’esperienza più intensa. Il cinema dà qualcosa di molto diverso dall’effetto dopaminico del piccolo schermo.

Vincitore della Palma d’Oro nel 2022 per Triangle of Sadness, il regista svedese Ruben Östlund è il presidente della giuria dell’edizione 2023 del Festival di Cannes.

Dopo aver studiato cinema a Göteborg, ha diretto il suo primo lungometraggio, The Guitar Mongoloid, nel 2004. Al limite del genere documentaristico, il film descrive i destini incrociati di emarginati in una città immaginaria che ricorda da vicino Göteborg. L’umorismo come strumento di descrizione sociologica è già evidente.

Il suo cortometraggio successivo, Autobiographical Scene Number 6882, raccoglie tutti gli ingredienti del suo lavoro futuro, che si affermano in Involuntary, lungometraggio selezionato a Un Certain Regard nel 2008. Östlund posiziona la telecamera a una distanza rilevante per osservare meglio il comportamento umano: piccole debolezze e grandi difetti causati dalle dinamiche di gruppo vengono poi sezionati fino al punto di disagio. Il suo terzo lungometraggio, Play, presentato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes nel 2011, descrive le molestie tra bande giovanili. Quando è stato rilasciato in Svezia, ha dato origine a un grande dibattito nella società svedese.

In Forza Maggiore, proiettato a Un Certain Regard nel 2014, la situazione assume l’aspetto di una valanga in cui un padre preferisce mettersi al riparo piuttosto che salvare moglie e figli: come può accettare le conseguenze, in malafede e in paura di perdere la faccia? Tale è la questione che il regista esamina con feroce acidità.

Ruben Östlund esplora ripetutamente una dialettica provocatoria che è diventata la sua firma: una situazione iniziale pone le basi per un esame sociologico in cui gli istinti più bassi della nostra umanità sono esaminati scrupolosamente e senza compromessi con umorismo corrosivo.

Nel 2017, in The Square, racconta la storia fittizia di un esperimento artistico che ha condotto nel suo paese natale. Il film affronta brillantemente i confini dello spazio pubblico, dell’arte e degli aspetti animali dentro di noi. Infine, nel 2022, Triangle of Sadness racconta una nave da crociera colta da una tempesta che rimescola le carte della lotta di classe nelle società occidentali in un nauseante clamore.

L’illustre giuria di Cannes 2023 è completata dalla regista francese Julia Ducournau, vincitrice della Palma d’Oro nel 2021 per Titane, la regista marocchina Maryam Touzani, l’attore francese Denis Ménochet, lo scrittore e regista britannico-zambiana Rungano Nyoni, l’attrice e regista americana Brie Larson, l’attore americano Paul Dano, lo scrittore afghano Atiq Rahimi e il regista argentino Damián Szifrón. Insieme, il 27 maggio, durante la cerimonia di chiusura, assegneranno la Palma d’Oro a uno dei 21 film in concorso

Cannes 2023 – Le altre giurie

Un Certain Regard

John C. Reilly, attore (Stati Uniti d’America) – Presidente di Giuria

Paula Beer, attrice (Germania)

Davy Chou, regista e sceneggiatore (Francia, Cambogia)

Émilie Dequenne, attrice (Belgio)

Alice Winocour, regista e sceneggiatrice (Francia)

Caméra d’or

Anaïs Demoustier, attrice (Francia) – Presidentessa di Giuria

Mikael Buch, regista e sceneggiatore (Francia)

Nathalie Durand, direttrice della fotografia (Francia)

Sophie Frilley, amministratrice delegata della TITRAFILM (Francia)

Nicolas Marcadé, caporedattore de Les Fiches du Cinéma e L’Annuel du cinéma (Francia)

Raphaël Personnaz, attore (Francia)

Cinéfondation e cortometraggi

Ildikó Enyedi, regista e sceneggiatrice (Ungheria) – Presidentessa di Giuria

Ana Lily Amirpour, regista e sceneggiatrice (Stati Uniti d’America)

Shlomi Elkabetz, regista e sceneggiatrice (Israele)

Charlotte Le Bon, attrice (Canada)

Karidja Touré, attrice (Francia)

Settimana internazionale della critica

Audrey Diwan, regista e sceneggiatrice (Francia) – Presidentessa di Giuria

Rui Poças, direttore della fotografia (Portogallo)

Franz Rogowski, attore (Germania)

Meenakshi Shedde, giornalista, curatrice e consulente della programmazione del Festival di Berlino (India)

Kim Yutani, direttore della programmazione del Sundance Film Festival (Stati Uniti d’America)

L’Œil d’or

Kirsten Johnson, documentarista (Stati Uniti d’America) – Presidentessa di Giuria

Sophie Faucher, attrice (Canada)

Ovidie, ex-attrice pornografica, scrittrice e regista (Francia)

Pedro Pimenta, produttore cinematografico (Monzambico)

Jean-Claude Raspiengeas, giornalista e critico letterario (Francia)

Il poster ufficiale

Costa Azzurra, 1 giugno 1968. L’attrice Catherine Deneuve si trova sulla spiaggia di Pampelonne, vicino a Saint-Tropez, per le riprese di La Chamade di Alain Cavalier, tratto dal romanzo di Françoise Sagan. Interpreta Lucile, che conduce una vita mondana e superficiale, venata di disinvoltura e gusto per il lusso. Il suo cuore batte freneticamente, in fretta, con passione. Come il cuore del cinema che il Festival di Cannes celebra ogni anno: il suo battito vivo e corposo si sente ovunque. Il cuore della 7a Arte – dei suoi artisti, professionisti, dilettanti, stampa – batte come un tamburo, al ritmo dell’urgenza che la sua natura eterna impone.

Gioiosa, audace e romantica, una giovane donna dai lunghi capelli biondi sorride, fiduciosa, al suo futuro. È una certa forma di magia che Catherine Deneuve incarna: pura, incandescente e talvolta trasgressiva. È questa indicibile magia che il 76° Festival Internazionale del Film trasmette con questo manifesto senza tempo. Per ribadire il glorioso presente del cinema e per intravederne un futuro pieno di promesse. Catherine Deneuve rappresenta ciò che il cinema non dovrebbe mai smettere di essere: sfuggente, audace, irriverente. Qualcosa di evidente: una necessità.

Il manifesto ufficiale del 76° Festival di Cannes è stato realizzato da Hartland Villa (Lionel Avignon, Stefan de Vivies) da una foto di Jack Garofalo sul set di La Chamade, film diretto da Alain Cavalier con Catherine Deneuve, Michel Piccoli e Roger van.

Crediti fotografici: Jack Garofalo/Paris Match/Scoop

Crediti poster: Foto Jack Garofalo/Paris Match/Scoop – Grafica Hartland Villa

Fonte: CannesFilmFestival