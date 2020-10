Casting news per Text For You, il remake americano del dramma romantico tedesco SMS per te della regista Karoline Herfurth. Il sito Variety riporta che la pluripremiata cantante Celine Dion, l’attore Sam Heughan (Outlander) e la modella, attrice e Miss Mondo 2000 Priyanka Chopra Jonas (Quantico) reciteranno in questo rifacimento prodotto da Screen Gems.

Jim Strouse, regista di L’incredibile Jessica James e People Places Things – Come ridisegno la mia vita, sta dirigendo “Text For You” da una sceneggiatura che ha scritto con Lauryn Kahn che si sta occupando di una prima riscrittura. Il film originale basato sul popolare romanzo di Sofie Cramer parla di una donna che, per alleviare il dolore dopo aver tragicamente perso il fidanzato, inizia a inviare messaggi romantici sul suo vecchio cellulare. Si scopre che il numero di telefono è stato riassegnato ad un uomo dall’altra parte della città che soffre di un dolore simile. I due s’incontrano e sentono un legame innegabile, ma sembra che non riescano a lasciarsi il passato alle spalle. In questo remake in lingua inglese, la musica e l’influenza di Dion daranno loro il coraggio di rischiare di nuovo sull’amore.

Heughan noto per il ruolo di Jamie Fraser nella serie tv Outlander ha recentemente recitato nel film d’azione Bloodshot al fianco di Vin Diesel e lo vedremo nel ruolo di Paul Newman nel biopic An Unquiet Life che racconta il tumultuoso matrimonio tra l’attrice Patricia Neal e il famoso scrittore Roald Dahl.

Chopra Jonas vista nel remake Baywatch e nella commedia Non è romantico? reciterà anche nel sequel Matrix 4, nel fantasy d’azione We Can Be Heroes di Robert Rodriguez ed è stata annunciata nel cast dell’adattamento live-action del fumetto Cowboy Ninja Viking con protagonista Chris Pratt.

Celine Dion artista da oltre 200 milioni di dischi venduti in tutto il mondo tra i suoi singoli vanta le hit premio Oscar “Beauty and the Beast” dal classico d’animazione Disney La Bella e la Bestia e il tema musicale di Titanic, “My Heart Will Go On”.

Basil Iwanyk, Erica Lee ed Esther Hornstein di Thunder Road (A Star is Born, John Wick) sono i produttori di “Text For You”.