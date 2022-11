Chris Evans è l’uomo più sexy del mondo secondo People

Chris Evans è l’uomo più sexy del mondo per il 2022 secondo l’annuale riconoscimento con cui People Magazine celebra la bellezza di alcuni degli artisti e sportivi più fascinosi di sempre.

L’attore 41enne, famoso per aver interpretato Captain America in diversi film dell’Universo Cinematografico Marvel (UCM) eredita il ruolo dal collega Paul Rudd, anch’egli noto per il ruolo di un supereroe Marvel, Ant-Man, che ritroveremo l’anno prossimo nel sequel Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Evans invece ha abbandonato il ruolo del super-soldato Steve Rogers abbandonato nel 2019 quando ha dato l’addio ai fan nel blockbuster Marvel Avengers: Endgame, in cui ha passato lo scudo e il testimone, come nei fumetti, all’amico Falcon (Anthony Mackie), lasciando che il suo contratto con la Marvel giungesse al suo termine prestabilito. People sembra avere una predilezione per il pescare bellocci nell’UCM visto che oltre a Evans e Rudd, nella lista del riconoscimento ci sono anche Chris Hemsworth aka Thor (2014), Bradley Cooper voce di Rocket Racoon in Guardiani della Galassia (2011), Michael B. Jordan aka Killmonger (2020) e Ryan Reynolds aka Deadpool (2010)

“Mia madre sarà così felice”, ha detto Evans a People. “È orgogliosa di tutto ciò che faccio, ma questo è qualcosa di cui può davvero vantarsi”.

Evans dopo una breve gavetta sul piccolo schermo, si fa subito notare nel 2001 al suo secondo ruolo cinematografico nella commedia Non è un’altra stupida commedia americana. La svolta a Hollywood arriva qualche anno dopo, è il 2005 quando gli viene offerto il ruolo dell’egocentrico e borioso Johnny Storm aka la Torcia umana nel secondo adattamento live-action de I Fantastici Quattro (2005) della Fox. Prima di vestire maschera e scudo d’ordinanza di Captain America e debuttare nell’UCM nel 2011, Evans reciterà in una decina di pellicole tra cui il thriller fantascientifico Sunshine di Danny Boyle, il sequel I Fantastici 4 e Silver Surfer, nel film d’azione The Losers dall’omonimo fumetto DC/Vertigo e sarà uno dei “Sette malvagi ex” in Scott Pilgrim vs. the World.

Evans dopo aver appeso costume e scudo al chiodo ha recitato in Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson, è apparso in un paio di cameo (Free Guy, Don’t Look Up) è tornato in gran spolvero nel ruolo di cattivo nel thriller d’azione The Gray Man contrapposto a Ryan Gosling e ha prestato la voce all’astronauta Buzz Lightyear nel film d’animazione Lightyear – La vera storia di Buzz, spin-off del franchise Toy Story. Ritroveremo Evans prossimamente al fianco della lanciatissima Ana De Armas (Blonde) in Ghosted, un’avventura d’azione a tinte romance diretta da Dexter Fletcher (Bohemian Rhapsody) e scritta da Paul Wernick e Rhett Reese (i film di Zombieland e la trilogia di Deadpool).

Altri premiati in passato da People Maganzine includono i cantanti John Legend e Adam Levine, gli attori Dwayne Johnson, Idris Elba, Richard Gere e Channing Tatum e l’ex calciatore David Beckham.