Comedians, poster ufficiale per il film di Gabriele Salvatores

A poche settimane dall’uscita in sala, arriva la poster ufficiale di Comedians, ultimo film di Gabriele Salvatores, una delle pochissime produzioni che non hanno chiuso i battenti nel corso del 2020. Tratto dall’omonima pièce teatrale di Trevor Griffiths, si tratta del ventunesimo film per il regista di origini partenopee, che torna a un progetto più ordinario, per così dire, dopo il film collettivo dello scorso anno, Fuori era primavera.

Nel video in cui ha annunciato l’uscita in sala agli esercenti, Salvatores ha tessuto le lodi dei suoi protagonisti, alcuni di questi meno noti, ma rispetto ai quali si è detto convinto che verranno fuori, a metà tra auspicio e profezia. Il cast è infatti composto da Ale e Franz, Natalino Balasso, Marco Bonadei, Walter Leonardi, Giulio Pranno, Vincenzo Zampa, con la partecipazione straordinaria di Christian De Sica.

Comedians racconta la storia di sei aspiranti comici stanchi della mediocrità delle loro vite, al termine di un corso serale di stand-up si preparano ad affrontare la prima esibizione in un club. Tra il pubblico c’è anche un esaminatore, che sceglierà uno di loro per un programma televisivo. Per tutti è la grande occasione per cambiare vita, per alcuni forse è l’ultima. Le esibizioni iniziano e ogni comico sale sul palco con un grande dilemma: rispettare gli insegnamenti del proprio maestro, devoto a una comicità intelligente e senza compromessi o stravolgere il proprio numero per assecondare il gusto molto meno raffinato dell’esaminatore? O forse cercare una terza strada, di assoluta originalità? Attraverso le storie di sei comici, Comedians è una riflessione sul senso stesso della comicità nel nostro tempo, affrontando temi di assoluta attualità.

L’uscita di Comedians nelle nostre sale è invece fissato per giovedì 10 giugno.