Comic-Con 2022: Marvel annuncia Fase 5, Fase 6 e lancia la Multiverse Saga

Direttamente dal panel dei Marvel Studios al Comic-Con 2022 arriva l’annuncio dei prossimi titoli della “Fase 5”. Trattasi di film e serie tv annunciati dal produttore Kevin Feige completi di loghi ufficiali e date di uscita. Inoltre il presidente dei Marvel Studios ha fatto un altro grande annuncio: le fasi dalla quattro alla sei saranno conosciute come The Multiverse Saga, con la “Fase 6” che sarà lanciata nel 2024 con il reboot dei “Fantastici Quattro” e culminerà con due nuovi film degli Avengers: Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Fase 5

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

La Fase 5 inizierà nel 2023 con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che debutterà il 17 febbraio 2023. I partner supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure nei panni di Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova ad esplorare il Regno Quantico, a interagire con strane nuove creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di quello che pensavano fosse impossibile.

Phase 5 kicks off in 2023 with Marvel Studios' Ant-Man and the Wasp: Quantumania. https://t.co/8nCJUeKyRp — Ant-Man (@AntMan) July 24, 2022

SECRET INVASION

Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn riprendono i ruoli di Nick Fury e Talos in Secret Invasion, nuova serie tv arrivo su Disney+ nella primavera del 2023. La serie segna anche il nono progetto nell’UCM di Cobie Smulders nei panni di Maria Hill.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Secret Invasion, an Original series, streaming Spring 2023 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/UPjLBYZRkQ — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

I GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3

Star-Lord, Rocket, Groot, Drax, Mantis, Nebula e il resto dei Guardiani della Galassia sono tornati per Guardiani della Galassia Vol. 3, una nuova avventura cosmica, in arrivo nei cinema il 5 maggio 2023. Il personaggio Adam Warlock era previsto nel film precedente, ma è stato tagliato poiché James Gunn sentiva di avere troppi personaggi. Ma ora è confermato apparirà in questo terzo film.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Guardians of the Galaxy Vol. 3, in theaters May 5, 2023. #SDCC2022 pic.twitter.com/gp1fh4HHKQ — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

ECHO

Dopo gli eventi della serie tv Hawkeye, Maya Lopez deve affrontare il suo passato, riconnettersi con le sue radici di nativa americana e abbracciare il significato di famiglia e comunità, se mai spera di poter andare avanti. È stato confermato che Vincent D’Onofrio e Charlie Cox riprenderanno i loro ruoli rispettivamente di Wilson Fisk (alias Kingpin) e Matt Murdock (alias Daredevil) dalla serie tv Daredevil. Alaqua Cox (Echo) è la prima attrice disabile a interpretare un personaggio principale in una produzione dei Marvel Studios. È nata sorda e ha una protesi alla gamba. La serie tv Echo debutterà in streaming esclusivamente su Disney+ nell’estate 2023.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Echo, an Original series, streaming Summer 2023 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/1O6WD2goPf — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

LOKI

Nella seconda stagione di Loki vede Tom Hiddleston riprende il ruolo del Dio dell’inganno e fratellastro di Thor affiancato da Gugu Mbatha-Raw, Eugene Cordero, Owen Wilson e Sophia Di Martino, che riprendono tutti i loro ruoli dalla prima stagione. Al timone il duo di registi Justin Benson e Aaron Moorhead, all’attivo per loro la regia di due episodi della serie Moon Knight, che è andata così bene che lo studio voleva che lavorassero su altri progetti e così sono stati rapidamente scelti per la seconda stagione di “Loki” che debutterà su Disney+ nell’estate 2023 e sarà composta da sei episodi.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Loki Season 2, an Original series, streaming Summer 2023 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/aYj3fbBBAM — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

BLADE

Il due volte premio Oscar Mahershala Ali (Moonlight, Green Book) riprende il ruolo che fu di Wesley Snipes, per un reboot in arrivo nelle sale il 3 novembre 2023 con le riprese che inizieranno a ottobre 2022. Mahershala Ali ha rifiutato di interpretare il commissario James Gordon in The Batman per fare questo film. Blade sarà diretto da Bassam Tariq (Mogul Mowgli) al suo secondo lungometraggio e includerà nel cast anche Delroy Lindo e Aaron Pierre.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Blade, in theaters November 3, 2023. #SDCC2022 pic.twitter.com/rYkUpjDDd7 — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

IRONHEART

Riri Williams aka Ironheart, una supereroina corazzata in grado di fare concorrenza ad Iron Man, dopo il debutto in Black Panther: Wakanda Forever avrà la sua serie tv da solista in arrivo su Disney+ nell’autunno 2023. La protagonista Dominique Thorne (Se la strada potesse parlare) ha ottenuto il ruolo senza fare alcuna audizione.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Ironheart, an Original series, streaming Fall 2023 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/Lz9rGgGP3H — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

AGATHA: COVEN OF CHAOS

La serie tv Agatha: Coven of Chaos, in arrivo nell’inverno 2023 su Disney+, è uno spin-off dai toni dark comedy della serie tv Wandavision. Protagonista Kathryn Hahn che riprende il ruolo della strega Agatha Harkness che in “Wandavision” si palesa come l’amichevole vicina di casa di Wanda Maximoff.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Agatha: Coven of Chaos, an Original series, streaming Winter 2023 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/uBODoQfy1Y — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER

Il Sam Wilson di Anthony Mackie è protagonista di questo quarto lungometraggio di Captain America, il primo senza lo Steve Rogers di Chris Evans. Il film in arrivo nelle sale il 3 maggio 2024 è stato annunciato lo stesso giorno in cui è stato presentato in il finale della serie tv The Falcon and the Winter Soldier a cui è direttamente collegato. Secondo Malcolm Spellman, showrunner di “The Falcon and the Winter Soldier”, ci sono piani affinché Sam riceva un potere che gli consente di parlare con gli uccelli, proprio come accadeva nei fumetti.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Captain America: New World Order, in theaters May 3, 2024. #SDCC2022 pic.twitter.com/NcORU27Kmt — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

DAREDEVIL: BORN AGAIN

L’uomo senza paura ritorna, con Charlie Cox e Vincent D’Onofrio che riprendono rispettivamente i ruoli di Matt Murdock e Wilson Fisk. La nuova serie originale Daredevil: Born Again arriverà nella primavera del 2024 su Disney+ e sarà composta da 18 episodi. Questa serie revival arriva dopo la cancellazione nel 2018 della precedente serie tv Daredevil dopo tre stagioni. Nel giugno 2020, Cox è stato contattato dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige per riprendere il suo ruolo in Spider-Man: No Way Home. Inoltre D’Onofrio riprende per la prima volta il ruolo di Kingpin interpretato nella serie Disney+ Hawkeye.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Daredevil: Born Again, an Original series starring Charlie Cox and Vincent D'Onofrio, streaming Spring 2024 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/b2GWFfNrCa — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

THUNDERBOLTS

In arrivo nei cinema il 26 luglio 2024, Il film dei Thunderbolts che ricorda molto la Suicide Squad di DC Comics ruoterà attorno ad “un gruppo di supercriminali (o almeno personaggi che hanno interpretato villain all’interno dell’UCM) che vanno in missione per il governo”. Pare che Marvel sia già entrata “in contatto con alcuni attori che già fanno parte dell’UCM per assicurarsi che mantengano dello spazio nei loro programmi per la prossima estate, quando si girerà”.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Thunderbolts, in theaters July 26, 2024. #SDCC2022 pic.twitter.com/OxpGz6auan — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

THE MARVELS AKA CAPTAIN MARVEL 2

Brie Larson tornerà per The Marvels, che avrà come protagonista Carol Danvers / Captain Marvel, Kamala Khan / Ms. Marvel e Monica Rambeau/Spectrum. Il film oltre a fungere da sequel al film Captain Marvel (2019), sarà anche una continuazione della serie tv di Disney+ Ms. Marvel nonché 33° film delL’Universo Cinematografico Marvel (UCM). Il film è diretto da Nia DaCosta, prima donna afroamericana a dirigere un film Marvel, da una sceneggiatura di Megan McDonnell. Il cast vede Brie Larson nei panni di Carol Danvers, Iman Vellani nei panni di Kamala Khan e Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau, insieme a Samuel L. Jackson che riprende il ruolo di Nick Fury e all’attore coreano Park Seo-joon nei panni di Noh-Varr, noto anche come Marvel Boy. Il film uscirà nelle sale il 28 luglio 2023.

Fase 6

Marvel Studios welcomes you to the Multiverse Saga. pic.twitter.com/9L9ZnOFbQS — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Fantastic Four, in theaters November 8, 2024. #SDCC2022 pic.twitter.com/z4j7tsfKl9 — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Avengers: The Kang Dynasty, in theaters May 2, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/VRtMFJHUPS — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Avengers: Secret Wars, in theaters November 7, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/MI4rwlkgeY — Marvel Entertainment (@Marvel) July 24, 2022

Fonte: Marvel