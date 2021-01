Critics Choice Super Awards 2021, vincitori: premiati Palm Springs, Soul e L’uomo invisibile

Annunciati i vincitori degli annuali Critics Choice Super Awards che si sono tenuti domenica sera seguendo i rigidi protocolli di sicurezza per il Covid-19 con il regista Kevin Smith e l’attrice Dani Fernandez in veste di conduttori.

I Super Awards premiano il cinema e la tv di genere con categorie specifiche come Supereroi, Fantascienza / Fantasy, Horror, Azione e Animazione. Naturalmente noi ci occuperemo della parte di premi dedicati al grande schermo dove la sorprendente commedia con loop temporale Palm Springs e il film d’animazione Soul guidano la classifica con tre vittorie ciascuno.

“Palm Springs” si è aggiudicato tutte le categorie fantascienza / fantasy, incluse quelle per la recitazione assegnate ai portagonisti Andy Samberg e Cristin Milioti che hanno ottenuto riconoscimenti per la recitazione. il “Soul” della Disney oltre che la vittoria come miglior film d’animazione, ha vinto anche nelle categorie migliori doppiatori in un film d’animazione (Jamie Foxx e Tina Fey). Netflix ha vinto diversi premi tra cui quello per il Miglior Film di Supereroi con il fantasy d’azione The Old Guard con protagonista Charlize Theron, e segnaliamo anche la categoria “Miglior Cattivo” vinta da uno strepitoso Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik nel sottovalutato film live-action di Sonic.

Nel corso della serata è stato assegnato anche lo speciale premio “Legacy Award” insignito al franchise di Star Trek. Patrick Stewart tornato recentemente al franchise nella serie tv Picard e Sonequa Martin-Green protagonista nei panni di Michael Burnham della serie tv Star Trek: Discovery hanno ritirato il premio assegnato in concomitanza con il 55° anniversario del franchise.

A seguire trovate la lista completa dei vincitori dei “Critics Choice Super Awards 2021” nelle categorie per il cinema.

MIGLIOR FILM D’AZIONE

Da 5 Bloods (Netflix)

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM D’AZIONE

Delroy Lindo – Da 5 Bloods (Netflix)

MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM D’AZIONE

Betty Gilpin – The Hunt (Universal)

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Soul (Disney+)

MIGLIOR DOPPIATORE IN UN FILM D’ANIMAZIONE

Jamie Foxx – Soul (Disney+)

MIGLIORE DOPPIATRICE IN UN FILM D’ANIMAZIONE

Tina Fey – Soul (Disney+)

MIGLIOR FILM DI SUPEREROI

The Old Guard (Netflix)

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DI SUPEREROI

Ewan McGregor – Birds of Prey (Warner Bros.)

MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM DI SUPEREROI

Margot Robbie – Birds of Prey (Warner Bros.)

MIGLIORE FILM HORROR

L’uomo invisibile (Universal)

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM HORROR

Vince Vaughn – Freaky (Universal)

MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM HORROR

Elisabeth Moss – L’uomo invisibile (Universal)

MIGLIOR FILM DI FANTASCIENZA / FANTASY

Palm Springs (Hulu & NEON)

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DI FANTASCIENZA / FANTASY

Andy Samberg – Palm Springs (Hulu and NEON)

MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM DI FANTASCIENZA / FANTASY

Cristin Milioti – Palm Springs (Hulu and NEON)

MIGLIOR CATTIVO IN UN FILM

Jim Carrey – Sonic – Il Film (Paramount)

