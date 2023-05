Danny Trejo in American Underdog, Henry Cavill e Jake Gyllenhaal nel nuovo film di Guy Ritchie

Danny Trejo (Machete) e Veronica Falcón (Ozark) hanno firmato per recitare nel dramma sportivo ambientato nel mondo della Arti Marziali Miste (MMA) American Underdog. Trejo e Falcón si uniscono ad un cast che già include Vishwanath Iyer (The Amateur), Andrew Gray (Red Ranger in Power Rangers Megaforce), Suleka Mathew (Your Honor), Taylor Treadwell (Big Little Lies), Omi Vaidya (3 Idiots), Ranjita Chakravarty (Never Have I Ever) e Jaspal Binning (serie tv Brown Nation).

“American Underdog” racconta di Jay, un ex detenuto interpretato da Iyer, che intraprende un percorso emotivo alle prese con la redenzione personale quando circostanze esterne lo mettono sul ring contro un feroce avversario, Marcus (Gray). Trejo interpreterà Dennis, che si rimette in gioco dopo il ritiro per allenare il suo ex studente, mentre Falcón interpreta il ruolo di Marcella, proprietaria di una palestra locale e leggenda della comunità che guida Jai nel suo ritorno al combattimento.

Il film che si sta attualmente girando a Chicago è diretto dall’esordiente Gustavo Martin, da una sceneggiatura scritta da Martin e Matthew Mascia.

L’indaffaratissimo Danny Trejo ha attualmente altri 27 progetti in varie fasi di sviluppo, vi segnaliamo quelli più rilevanti, in fase di riprese, completati o in post-produzione: il dramma d’azione War on War (in produzione) su un uomo che nella giungla sudamericana bracca un’organizzazione criminale clandestina; il film d’azione Overtown (in produzione) su tre improbabili amici che provengono da diversi background etnici con una cosa in comune: sopravvivere per le strade di Overtown, uno dei quartieri più brutali e violenti di Miami; il thriller A Dark Way Out (in post-produzione), quando un ladruncolo egocentrico viene a sapere che una sontuosa casa sarà libera per il fine settimana decide di approfittarne, ma dopo aver fatto irruzione e aver riempito la sua borsa con il bottino, si rende conto che la casa che sta derubando è già stata derubata; la commedia fantascientifica Tim Travers & the Time Travelers Paradox (in post-produzione) su uno scienziato pazzo che crea una macchina del tempo e uccide la sua versione più giovane solo per sperimentarne le conseguenze; il crime Wages of Sin (in post-produzione) su uno scagnozzo della mafia che lotta per la sua vita mentre viene tradito da una vasta impresa criminale; il dramma sportivo Pug (in produzione), la storia di un giovane ex detenuto dotato che cerca di tornare sul ring dopo il suo rilascio, attirando l’attenzione di un boss del crimine locale che intende ingaggiarlo; il film horror Sacrate (in post-produzione), allo scoccare della mezzanotte, i peccati del passato tornano a perseguitare un gruppo di amici, mentre combattono non solo per la propria vita, ma anche per il bene dell’umanità; il poliziesco d’azione Heartland Cartel (in post-produzione), nessuna trama disponibile; il dramma storico 1521 (In post-produzione), nelle Filippine dell’era pre-spagnola, una giovane principessa nativa con una bellezza da dea si innamora di un affascinante soldato spagnolo. Contro ogni previsione, e separati dalla rispettiva lealtà verso la loro stessa gente, combattono per la loro storia d’amore clandestina, Trejo nel film interpreta l’esploratore e navigatore portoghese Ferdinando Magellano; il crime Death on the Border (In post-produzione), due donne determinate competono per sfuggire alle loro relazioni violente con un detective corrotto (Eric Roberts) che è determinato a trafficare ragazze oltre il confine messicano, Trejo nel film interpreta un prete; il dramma From a Son (In post-produzione), Trejo è un padre che preso da un improvvisa sensazione di panico s’imbarca in un’urgente ricerca del figlio tossicodipendente, Daniel. Durante il viaggio dovrà eliminare gli strati della sua stessa negazione che circondano suo figlio mentre esplora l’isolato mondo desertico in cui vive Daniel; il film segna il debutto alla regia di Gilbert Trejo, figlio di Danny Trejo.

Fonte: Deadline

Guy Ritchie reduce dal divertente Operation Fortune con Jason Statham (disponibile on demand) e dal The Covenant con Jake Gyllenhaal uscito lo scorso 21 aprile nei cinema americani, ha già scelto e pianificato il suo prossimo progetto che lo vede tornare a collaborare con Jake Gyllenhaal (Spider-Man: Far From Home), Henry Cavill (L’uomo d’acciaio) che Guy Ritchie ha già diretto in Operazione U.N.C.L.E. ed Eiza González (Baby Driver) che ha collaborato con Ritchie per il dramma di guerra The Ministry of Ungentlemanly Warfare che il regista ha appena terminato di girare e che uscirà nel 2024; la trama racconta di un piccolo gruppo di soldati altamente qualificati reclutati dall’esercito britannico per colpire le forze naziste dietro le linee nemiche durante la seconda guerra mondiale.

Non si conosce molto del nuovo film di Guy Ritchie, sappiamo che avrà un budget sostanzioso, non ci sono dettagli sulla trama ma pare che il film sarà “intriso dell’umorismo caratteristico del regista” e che “ruoterà attorno a due specialisti in estrazioni che devono pianificare una via di fuga per una negoziatrice di alto livello”, insomma qualcosa di molto simile al Tyler Rake 2 con Chris Hemsworth. Le riprese del nuovo progetto inizieranno in Spagna quest’estate. Guy Ritchie ha scritto la sceneggiatura originale e produrrà anche insieme al partner Ivan Atkinson e John Friedberg di Black Bear International.

Ritchie ha parlato del nuovo progetto in una dichiarazione: “C’è qualcosa di speciale che accade quando collabori regolarmente con gli stessi partner: costruisci una scorciatoia e una fiducia che consente a tutti di fare il loro lavoro migliore. Jake, Henry ed Eiza sono tutti attori sorprendentemente talentuosi, impegnati e coinvolgenti. Questo sarà un film pieno di azione che è sia intellettualmente stimolante che fisicamente elettrizzante”.

Fonte: Deadline