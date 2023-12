Stasera in tv: “Dumbo” di Tim Burton su Rai 1

Dumbo, su Rai 1, il remake live-action Disney del film d’animazione Dumbo – L’elefante volante diretto da Tm Burton e interpretato da Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito e Eva Green.

Dumbo – Cast e doppiatori

Colin Farrell: Holt Farrier

Michael Keaton: V. A. Vandevere

Danny DeVito: Max Medici

Eva Green: Colette Marchant

Alan Arkin: J. Griffin Remington

Nico Parker: Milly Farrier

Finley Hobbins: Joe Farrier

Joseph Gatt: Neils Skellig

Douglas Reith: Sotheby

Phil Zimmerman: Rufus Sorghum

Sharon Rooney: Miss Atlantis

Michael Buffer: baritono Bates

Roshan Seth: Pramesh Singh

Doppiatori italiani

Fabio Boccanera: Holt Farrier

Stefano Benassi: V. A. Vandevere

Giorgio Lopez: Max Medici

Stella Musy: Colette Marchant

Michele Gammino: J. Griffin Remington

Lucrezia Roma: Milly Farrier

Lorenzo Virgilii: Joe Farrier

Franco Mannella: Neils Skellig

Angelo Maggi: Sotheby

Pasquale Anselmo: Rufus Sorghum

Elisa: Miss Atlantis

Alessandro Budroni: baritono Bates

Dumbo – Trama e trailer

La trama del “Dumbo” di Tim Burton segue Colin Farrell nei panni di Holt Farrier, un veterano di guerra ed ex star di un circo del Kentucky che trova la sua vita drasticamente cambiata quando torna dalla guerra. Viene assunto dal Max Medici di Danny DeVito, che gestisce un piccolo circo, per prendersi cura di un elefante appena nato, con cui i suoi due figli stringono amicizia. L’elefantino è lo zimbello del circo in difficoltà a causa delle sue orecchie enormi, situazione che in seguito cambierà quando i bambini di Farrier apprendono che l’elefante è in grado di volare.

Curiosità sul film

Il film è basato su una storia scritta da Helen Aberson e Harold Pearl, marito e moglie, che scrissero l’originale che ispirò il film d’animazione di Dumbo (1941) di Walt Disney.

C’era un barattolo di parolacce sul set. Ogni volta che un attore imprecava, doveva mettere i soldi nel barattolo. Al termine delle riprese il totale è stato devoluto in beneficenza. Presumibilmente, Colin Farrell era il peggiore ed era responsabile della maggior parte del denaro.

Il modello originale di Dumbo era in qualche modo fotorealistico, ma alla fine è stato scartato per quello più espressivo visto nel film.

Girato interamente su un set: nemmeno le scene all’aperto erano riprese in esterni.

Le comparse nelle scene circensi non erano attori, ma veri e propri circensi. Oltre 600 artisti circensi provenienti da tutto il mondo sono stati assunti per le scene di massa.

Eva Green ha paura dell’altezza. È riuscita a superare la sua paura durante le riprese, con l’aiuto di un artista professionista che l’ha addestrata nelle sue acrobazie.

Colleen Atwood ha deciso di non realizzare un solo capo di abbigliamento a strisce bianche e nere, poiché tratto distintivo del regista e troppo prevedibile per essere utilizzato in un film di Burton

La figlia di Danny DeVito, Lucy DeVito, appare nel film come guardarobiera.

Il team di produzione ha creato una versione in scala reale del treno del circo Casey Jr. di Dumbo (1941). Doveva essere usurato per riflettere le condizioni fatiscenti del circo.

Secondo l’assistente di Farrell, C.E. Whitaker III, la produzione è rimasta sbalordita dalla capacità di Colin Farrell di eseguire una grande quantità di acrobazie e di cavalcare con assoluta facilità.

Colin Farrell, che in precedenza aveva lavorato con i cavalli nei film, spesso si attivava per garantire che i cavalli sul set fossero trattati adeguatamente.

Gli artisti circensi Ivan the Wonderful e Caterina the Greater sono interpretati da Miguel Muñoz Segura e Zenaida Alcalde, una coppia nella vita reale e abili artisti.

Colin Farrell ha riferito che Tim Burton recitava le scene da dietro la macchina da presa mentre guardava gli attori esibirsi.

I realizzatori hanno coinvolto veri artisti circensi per dare un senso di autenticità al loro circo. Ciò includeva il coreografo circense Kristian Kristof, un artista circense ungherese di quarta generazione che ha fornito una vasta conoscenza del circo e collegamenti circensi internazionali per aiutare la produzione.

Il ruolo interpretato da Alan Arkin è stato scritto pensando a Christopher Walken. Walken ha però dovuto abbandonate il progetto, quindi Arkin è stato scelto. Tuttavia, al regista Tim Burton è sempre piaciuto il pizzico di minaccia che Walken poteva apportare ai suoi ruoli e ha chiesto ad Arkin se poteva recitare le battute nello stesso modo in cui avrebbe fatto Walken.

Questa è la quarta collaborazione di Danny DeVito con Tim Burton, dopo Batman – Il ritorno (1992), Mars Attacks! (1996) e Big Fish – Le storie di una vita incredibile (2003). Anche neiu film precedenti DeVito ha interpretato un membro del circo. Ha detto che quando Burton lo ha chiamato chiedendogli di essere in questo film, Burton si è riferito al progetto come “il completamento della trilogia del circo”.

Il debutto come attore di Nico Parker. Ha filmato la sua parte mentre sua madre, Thandiwe Newton, finiva la produzione Disney Solo: A Star Wars Story (2018) su un set cinematografico vicino.

La sequenza “Pink Elephants on Parade”, vista da un Dumbo ubriaco nel film Dumbo (1941), è stata modificata in uno spettacolo di bolle di sapone, visto attraverso gli occhi di un Dumbo sobrio ma incantato.

Durante le riprese sono stati utilizzati due oggetti di scena per elefanti “per dare [al team di produzione] un’idea delle sue dimensioni e della sua forma nella scena; un’idea dell’illuminazione e quel genere di cose; dove sarà per la macchina da presa”. L’attore esperto in creature Edd Osmond ha utilizzato un abito verde per rappresentare il personaggio durante le riprese di alcune scene, così come un “riferimento interattivo” per le scene che richiedevano che gli attori fossero in contatto con il personaggio, e come guida da utilizzare per Burton, con Burton in seguito fornendo informazioni sulla sua performance al team di animazione. A differenza della maggior parte dei remake dei film d’animazione Disney, Dumbo ha utilizzato principalmente set pratici durante le riprese.

Un clown si congratula con Dumbo per il suo successo con una bottiglia di champagne, ma Medici lo scaccia affermando che i bambini non dovrebbero bere alcolici. Questo è un omaggio a Dumbo che si ubriaca in Dumbo (1941), che dà il via alla canzone “Pink Elephants on Parade”.

Roshan Seth, che interpreta l’incantatore di serpenti Premesh Singh, porta un pitone vivo attorno al collo.

La troupe circense riunita per il film proveniva da tutto il mondo. Importanti barriere linguistiche hanno reso difficile la connessione tra gli artisti. Un giorno hanno allestito sul set un tavolo da ping-pong, che ha aiutato gli artisti a socializzare tra loro.

Il treno del circo ha il numero 41 sulla parte anteriore: il 1941 è l’anno in cui è uscito l’originale Dumbo.

Il film è ambientato nel 1919, all’indomani della prima guerra mondiale. Lo scenografo Rick Heinrichs ha studiato l’architettura d’epoca e le fotografie di quell’epoca, la costumista Colleen Atwood ha utilizzato per il 90% abiti vintage di quell’epoca.

Questa è la terza collaborazione di Eva Green con Tim Burton, dopo Dark Shadows (2012) e Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali (2016).

Will Smith e Tom Hanks sono stati contattati per il casting. Smith era interessato ma si è ritirato per fare Bad Boys for Life (2020) e in seguito avrebbe firmato per Aladdin (2019). Hanks è stato corteggiato per un ruolo da cattivo ma ha rifiutato per il film Greyhound: Il nemico invisibile (2020). Hanks avrebbe poi firmato per interpretare Geppetto in Pinocchio (2022).

RIFERIMENTO NASCOSTO DI TOPOLINO – Può essere visto brevemente all’inizio della scena dello scoppio delle bolle di sapone prima del debutto di Dumbo a Dreamland. Il Topolino in questione è uno dei primi animali soffiati prima che le bolle inizino a trasformarsi in forme di elefanti.

– Può essere visto brevemente all’inizio della scena dello scoppio delle bolle di sapone prima del debutto di Dumbo a Dreamland. Il Topolino in questione è uno dei primi animali soffiati prima che le bolle inizino a trasformarsi in forme di elefanti. Il circo Dreamland di Vandermere è fortemente ispirato a tre parchi a tema: Coney Island, Fiera Mondiale e vari parchi a tema Disneyland.

Quando Dumbo vola verso il ponte di Brooklyn, passa sopra un quartiere di Brooklyn ora conosciuto come DUMBO, che sta per Down Under the Manhattan Bridge Overpass.

Questa è la quarta collaborazione di Michael Keaton con Tim Burton dopo Beetlejuice – Spiritello porcello (1988), Batman (1989) e Batman – Il ritorno (1992).

La vasca che ospita Miss Atlantis è stata costruita con doppie pareti: una stretta vasca interna che fiancheggiava la vasca più grande era piena di acqua e pesci per creare l’illusione che fosse sott’acqua.

Lo scenografo Rick Heinrichs cita i dipinti dell’artista del XX secolo Edward Hopper come ispirazione per il look del film.

Kruger ha scritto la sceneggiatura come una storia che “offriva un modo per raccontare quella storia in una struttura che la ampliasse, ma senza rifare il [film] originale”, una storia che “fosse semplice, con una semplicità emotiva, e che non interferisse con ciò che era alla base dell’originale.” Come nel film originale, Dumbo dipinge il personaggio come il simbolo di qualcuno che non si adatta e trasforma le sue disabilità in un vantaggio. Kruger ha scritto la sceneggiatura per “esplorare come le persone del mondo del circo si sarebbero relazionate al viaggio di Dumbo”, mentre Springer ha detto che “[il team di produzione] voleva davvero esplorare il lato umano della storia [di Dumbo] e dargli un contesto storico. Nel film d’animazione, Dumbo vola per il mondo alla fine del film. [Loro] volevano scoprire come reagisce il mondo quando le persone scoprono che questo elefante può volare”.

Nel gennaio 2017, è stato annunciato che Will Smith era “in trattative” per interpretare il padre dei bambini che sviluppano un’amicizia con l’adorabile elefante dopo averlo visto al circo. Tuttavia, Smith in seguito cedette il ruolo a causa di conflitti di programmazione durante le riprese di Bad Boys for Life, tra le altre ragioni. Smith ha continuato a interpretare il ruolo del Genio nel remake live-action di Aladdin della Disney. Anche a Bill Hader, Chris Pine e Casey Affleck è stato offerto il ruolo, ma hanno rinunciato prima che Colin Farrell venisse scelto. Farrell, un fan di Burton, ha scelto di lavorare al film perché “[l]’idea di [recitare in] qualcosa di dolce, fantastico e sovrannaturale, pur essendo radicati in un mondo riconoscibile con cui possiamo relazionarci, sotto la direzione di Burton, era qualcosa che aveva sempre voluto fare.” Nel marzo 2017, Eva Green e Danny DeVito, collaboratori ricorrenti di Burton, si sono uniti al cast rispettivamente nei panni di Colette, una trapezista, e Max Medici, il direttore del circo. A causa della sua paura dell’altezza, Green si è allenata con l’aereoista Katherine Arnold e il coreografo Fran Jaynes per prepararsi al ruolo. Nell’aprile 2017, Michael Keaton si è unito al cast, completando i pochi importanti ruoli live-action “adulti”. Secondo quanto riferito, Tom Hanks era in trattative per il ruolo prima che Keaton fosse scelto.

Il costume di Miss Atlantis consisteva in più di 100 scaglie sovrapposte cucite a mano, costruite con 3-4 strati di tessuto e dotate di bordi di paillettes per conferire a ciascuna scaglia una qualità riflettente.

Mentre Dumbo (1941) si concludeva con Dumbo che scopriva la sua magia di volo e diventava l’attrazione principale del suo circo, questo adattamento si concentra su ciò che accade dopo che Dumbo diventa un fenomeno.

Lo scenografo Rick Heinrichs ha progettato le scene del film in modo da rappresentare sia la storia del film che il periodo in cui è ambientato, affermando che la storia del film “forniva un periodo molto specifico, ma allo stesso tempo, avendo lavorato con Tim molte volte in passato, [sapeva] che [Burton è] un po’ meno interessato a dare una lezione di storia quanto lo è alla storia emozionante che viene raccontata.”

Questo è il secondo film Disney di Danny DeVito dopo Hercules (1997).

La maggior parte delle riprese sono state effettuate presso i Pinewood Studios e al Cardington Airfield in Inghilterra.

Il nome in codice del film, Big Ears, è un riferimento non solo a Dumbo, ma anche agli altri progetti di Tim Burton, Big Eyes e Big Fish.

Il cognome del personaggio di Colin Farrell è Farrier. Un maniscalco è un artigiano che ferra i cavalli e si prende cura di loro. Questo è in riferimento all’associazione del suo personaggio con i cavalli nel film.

Il carattere utilizzato per il cartello d’ingresso “Dreamland” è anche il carattere utilizzato per tutti i “Tomorrowland” nei vari Parchi Disney.

Questo film segna il debutto cinematografico Disney di Eva Green.

A Chris Pine è stata offerta una parte, ma ha rifiutato. Ha finito per far parte del cast di Nelle pieghe del tempo (2018) dopo aver girato Wonder Woman (2017).

Questo è il primo remake live-action di Tim Burton di un film d’animazione Disney. Ciò non include Alice in Wonderland (2010), che è un sequel del film originale e non una rivisitazione del film d’animazione degli anni ’50.

Il personaggio di Eva Green, Colette Marchand, è ispirato e prende il nome dall’attrice francese degli anni ’40 e ’50, nominata all’Oscar per la sua interpretazione in Moulin Rouge (1952) di John Huston.

Regalare una chiave nella tradizione circense è un regalo particolarmente personale non solo tra coppie ma anche da madre a figlia, poiché i bauli con serratura sono di qualità superiore e costosi. E alla fine trasmettere/entrare in possesso di un oggetto del genere è un simbolo di a) responsabilità, b) riconoscere che sta crescendo, c) eredità del coinvolgimento della famiglia in quel particolare luogo e, infine, d) ottimismo/speranza per il suo futuro. .

Secondo il supervisore degli effetti visivi Richard Stammers, una base mobile, che ha descritto come “essenzialmente un impianto cardanico rotondo idraulico” è stata utilizzata per le scene in cui il personaggio di Green vola con Dumbo, con pistoni idraulici usati per simulare il volo di Dumbo.

Sia le scene di “Dreamland” che quelle del circo sono state progettate in modo diverso per mostrare i loro contrasti.

Questo è il primo reboot live action di un film d’animazione Disney non adattato e completamente originale.

Questa è la seconda collaborazione tra Tim Burton e Alan Arkin, la prima è stata Edward mani di forbice (1990).

Questo è il terzo reboot live action di un film d’animazione Disney che elimina i dialoghi parlati dei personaggi animali. Il primo è stato Cenerentola (2015) con gli amici topi del personaggio del titolo, questo non include La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera (1996) che era completamente diverso e non basato sull’originale La carica dei cento e uno ( 1961).

Il cavallo di Holt in questo film è stato precedentemente cavalcato da Russell Crowe in Robin Hood (2010).

Quando Dumbo appare per la prima volta nel circo e viene spinto in giro in un passeggino, le lettere dicono “Dear Baby Jumbo”. In seguito al danno al cartello e alle lettere che cadono/si spostano, si legge “Ear Baby Dumbo”.

Anche se ovviamente si tratta di una rivisitazione del film d’animazione originale Dumbo (1941), ha anche una nuova trama che è molto simile a Free Willy (1993). Entrambi ruotano attorno a un’attrazione in difficoltà finanziarie con un particolare animale come evento principale. Entrambi hanno anche un magnate che tira le fila degli animali, cerca di far loro del male per cui viene organizzata una missione di salvataggio per liberarli.

Si tratta del quarto film Disney di Michael Keaton, dopo Herbie – Il super maggiolino (2005), Cars – Motori ruggenti (2006), e Toy Story 3 – La grande fuga (2010). Keaton ha anche recitato in Spider-Man: Homecoming (2017), che è tecnicamente distribuito da Sony/Columbia, ma fa parte del Marvel Cinematic Universe della Disney.

Will Smith che rifiuta di recitare in questo film e sceglie invece di apparire in Aladdin (2019) lo rende il secondo attore a scegliere un remake live-action di un film Disney del “Rinascimento” rispetto a un adattamento live-action di un film d’animazione di Walt Disney. A Emma Watson è stato offerto il ruolo principale in Cenerentola (2015), ma ha scelto invece di interpretare Belle in La bella e la bestia (2017).

(2015), ma ha scelto invece di interpretare Belle in (2017). Gli effetti visivi sono stati forniti da Moving Picture Company, Framestore e Rise FX, supervisionati da Patrick Ledda, Richard Hoover, Jonathan Weber, Richard Stammers e prodotti da Hal Couzens con l’aiuto di Rising Sun Pictures e Rodeo FX. Il disegnatore dei titoli Matt Curtis ha realizzato i titoli di apertura di Dumbo, segnando la sua prima collaborazione con la Disney dai tempi de Il Giro del mondo in 80 giorni.

Danny DeVito (Medici) e Sandy Martin (Verma) sono apparsi insieme in C’è sempre il sole a Philadelphia (2005).

Sia Colin Farrell che Michael Keaton hanno interpretato i cattivi della Marvel Comics: Farrell nei panni di Bullseye in Daredevil (2003) e Keaton nei panni di Vulture in Spider-Man: Homecoming (2017).

Questo è l’unico secondo film di Tim Burton a non avere titoli di testa, il primo è stato Alice in Wonderland (2010).

In una coincidenza molto precisa, il film – che accenna all’avidità aziendale – è stato distribuito proprio mentre la Disney rilevava la 20th Century Fox e si imbarcava in una serie di importanti licenziamenti.

Questa è la seconda versione live action di Dumbo, dopo Dumbo’s Circus (1985), una serie televisiva live action con pupazzi per il pubblico prescolare che andò in onda su Disney Channel (la serie è inedita in Italia).

Il modello di locomotiva che traina i vagoni del circo in Dumbo è un layout 4-4-0 (4 ruote anteriori, 4 ruote motrici, 0 ruote posteriori)… Lo stesso layout (4-4-0) utilizzato da Walt Disney sia in Backyard Railroad che per la Disneyland Railroad, ferrovie dei suoi parchi a tema.

Una delle attrazioni più importanti nel parco Dreamland di Vandervere erano le montagne russe. La prima vera montagna russa ha debuttato quarant’anni dopo, nel 1959. Era il Matterhorn Bobsleds (Sciamo con Pippo) a Disneyland.

Tim Burton ha dichiarato che non lavorerà più con la Disney dopo la sua esperienza con questo film: “È diventato molto omogeneo, molto consolidato. …La mia storia [alla Disney] è che ho iniziato lì. Sono stato assunto e licenziato più volte durante la mia carriera lì. Dumbo è il motivo per cui penso che i miei giorni con La Disney siano finiti. Mi sono reso conto che ero Dumbo, che stavo lavorando in questo orribile grande circo e avevo bisogno di scappare. Quel film è abbastanza autobiografico ad un certo livello.”

Quando c’erano 600 comparse sul set, gli addetti al catering hanno riferito di aver rotto ben più di 1.000 uova per dar loro da mangiare.

In questo film Colin Farrell ha perso un braccio. Nel suo precedente remake L’inganno (2017), aveva perso una gamba.

La prima collaborazione di Michael Keaton con Tim Burton in 27 anni. L’ultima volta che hanno lavorato insieme è stato in Batman – Il ritorno.

Danny DeVito ha già interpretato il Pinguino in Batman Returns, mentre Colin Farrell è stato scelto per lo stesso ruolo nel film in uscita The Batman. Michael Keaton ha già interpretato Batman nei film di Tim Burton e insieme a Danny DeVito ha recitato in Batman – Il ritorno.

Il cast del film include un vincitore dell’Oscar: Alan Arkin e tre candidati all’Oscar: Michael Keaton, Colin Farrell e Danny DeVito.

Mentre il direttore del circo nell’originale Dumbo (1941) era senza nome e chiamato semplicemente “il direttore del circo”, qui i nomi delle sue controparti sono Max Medici e V.A. Vandemere.

Questo è il secondo film Disney ad avere un’eroina di nome Collette, dopo Ratatouille (2007).

Dreamland utilizza i colori rosso, bianco e blu, i tradizionali colori americani.

Nell’originale Dumbo (1941), una cicogna consegnava Dumbo alla signora Jumbo. In questa versione, la signora Jumbo lo ha partorito.

Colin Farrell ha interpretato Oswald Cobblepot alias Il Pinguino nel The Batman di Matt Reeves. La sua costar in questo film, Danny Devito, è stato l’ultimo attore a interpretare il ruolo in un film live-action, Batman – Il ritorno.

Questo è il terzo film Disney live-action con elefanti asiatici o africani, dopo Quando gli elefanti volavano (1995) e Il libro della giungla (2016).

Le piume di pavone sono raramente indossate da alcuni membri più anziani della nobiltà circense: vengono considerate portatrici di cattiva sorte e non prendono sul serio e considerano inaffidabile – fino a prova contraria – chi le indossa.

I piani per una versione live-action di Dumbo (1941) furono annunciati per la prima volta nel 2014 quando Ehren Kruger presentò una sceneggiatura che fu ben accolta dallo studio.

Tim Burton ha intrapreso questo remake del film d’animazione Disney nonostante fosse in trattative per realizzare una nuova versione de Il gobbo di Notre Dame (1996).

“Dumbo” è stata l’ultima apparizione di Alan Arkin al cinema, l’attore è scomparso il 29 giugno 2023.

Non ci sono animali parlanti in questo adattamento; invece la storia viene rivista per includere più personaggi umani, concentrandosi maggiormente sulla loro prospettiva. Tuttavia, gli animali dell’originale Dumbo (1941) sono omaggiati nel film: Uno dei tre topi bianchi silenziosi che Milly e Joe portano a Dumbo è vestito con un abito da direttore di circo, che si riferisce al compagno di Dumbo Timothy Q Mouse / Una cicogna si appollaia fuori dal vagone della signora Jumbo nel momento in cui nasce Dumbo, che si riferisce alla cicogna che portò il piccolo Dumbo a sua madre / Due elefanti nella troupe di Medici si comportano in modo ostile verso Dumbo durante la sua apparizione di debutto, un cenno agli elefanti antagonisti / L’ultima volta che Dumbo vola tiene in mano una piuma nera (tutte le altre volte la piuma era bianca). Questo si riferisce a Jim Crow, che diede a Dumbo la piuma magica.

Michael Keaton e Danny DeVito erano già apparsi insieme in Pericolosamente Johnny (1984) e Batman – Il ritorno (1992). In entrambi i film, Keaton era il protagonista e DeVito interpretava il cattivo. Qui Keaton è il cattivo e DeVito interpreta un eroe secondario.

Mentre Vandermere inorridito guarda il suo gigantesco parco divertimenti andare in fiamme, sopra il cancello d’ingresso cade la lettera iniziale D del cartello “Dreamland”, proprio come la D era caduta dal cartello “DEAR BABY” per formare il nome “DUMBO”.

Alla fine del film, Dumbo e sua madre tornano nelle giungle asiatiche. Ne Il libro della giungla (2016) gli elefanti asiatici/indiani sono descritti come divinità, il che potrebbe spiegare la capacità di volare di Dumbo.

A differenza del film d’animazione del 1941, in quel film non c’era alcun antagonista principale perché i clown, gli elefanti e il direttore del circo in quel film erano in realtà antieroi che erano dalla stessa parte di Dumbo, la signora Jumbo, Timothy e i corvi. Ma in questa versione segna la prima volta che un nuovo film di Dumbo presenta davvero un antagonista principale che è V.A. Vandevere.

Nonostante abbia incassato oltre 350 milioni di dollari al botteghino mondiale, il film ha comunque perso denaro, dato l’enorme budget investito nel marketing.

Dumbo – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Danny Elfman , autore di oltre cento colonne sonore di film e collaboratore abituale di Tim Burton (Beetlejuice – Spiritello porcello, Batman, Nightmare Before Christmas, Edward mani di forbice, Il mistero di Sleepy Hollow, Big Fish – Le storie di una vita incredibile).

Sharon Rooney è stata scelta per cantare “Baby Mine” nel film. La canzone è speciale per Rooney, poiché sua nonna gliela cantava quando era bambina. Rooney ha dovuto anche imparare a suonare l’ukulele per la canzone; non aveva mai preso in mano lo strumento prima, ma le ci volle solo una settimana per imparare a suonare la canzone.

è stata scelta per cantare “Baby Mine” nel film. La canzone è speciale per Rooney, poiché sua nonna gliela cantava quando era bambina. Rooney ha dovuto anche imparare a suonare l’ukulele per la canzone; non aveva mai preso in mano lo strumento prima, ma le ci volle solo una settimana per imparare a suonare la canzone. La cover di “Baby Mine”, utilizzata nel teaser trailer, è eseguita dalla cantautrice norvegese Aurora, che era in tournée in Brasile quando ha eseguito il brano. Questa è la prima volta che contribuisce alla colonna sonora di un film. La versione originale è stata scritta da Ned Washington e Frank Churchill. Il brano è stato nominato per un Oscar alla migliore canzone. Nonostante fosse presente in primo piano nel teaser trailer di Dumbo, la cover di “Baby Mine” di Aurora era vistosamente assente dal film finito e dall’album della colonna sonora.

1. Logos/Intro

2. Train’s a Comin’

3. The Homecoming

4. Meet the Family

5. Stampede!

6. Baby Mine – Sharon Rooney

7. Dumbo’s Theme

8. Clowns 1

9. Vandevere’s Arrival

10. Dumbo Soars

11. Happy Days

12. Goodbye Mrs. Jumbo

13. Photographs/First Flight

14. Colosseum

15. Pink Elephants on Parade (2019)

16. Colette’s Theme

17. First Rehearsal

18. Clowns 2

19. Nightmare Island

20. Dumbo in Hell

21. Holt in Action

22. Searching for Milly

23. The Breakout

24. Rescuing the Farriers

25. The Final Confrontation

26. Medici Circus/Miracles Can Happen

27. Baby Mine – Arcade Fire

28. Soaring Suite

29. Carnival Music