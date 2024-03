Stasera in tv: “Dune 2021” con Timothée Chalamet su Italia 1

Dune 2021, su Italia 1 il nuovo adattamento cinematografico del cult di fantascienza del 1965 dello scrittore Frank Herbert, diretto dal Denis Villeneuve di Arrival e Blade Runner 2049, e interpretato da Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Dave Bautista e Jason Momoa.

Dune 2021 – Cast e doppiatori

Timothée Chalamet: Paul Atreides

Rebecca Ferguson: Lady Jessica Atreides

Oscar Isaac: duca Leto Atreides

Josh Brolin: Gurney Halleck

Stellan Skarsgård: barone Vladimir Harkonnen

Charlotte Rampling: Gaius Helen Mohiam

Dave Bautista: Glossu “Bestia” Rabban Harkonnen

Stephen McKinley Henderson: Thufir Hawat

Zendaya: Chani

David Dastmalchian: Piter De Vries

Chang Chen: dott. Wellington Yueh

Sharon Duncan-Brewster: dott.ssa Liet-Kynes

Jason Momoa: Duncan Idaho

Javier Bardem: Stilgar

Babs Olusanmokun: Jamis

Souad Faress: veridica Bene Gesserit imperiale

Doppiatori originali

Joe Walker: voce narrante

Doppiatori italiani

Alex Polidori: Paul Atreides

Gaia Bolognesi: Lady Jessica Atreides

Gabriele Sabatini: duca Leto Atreides

Andrea Lavagnino: Gurney Halleck

Rodolfo Bianchi: barone Vladimir Harkonnen

Melina Martello: Gaius Helen Mohiam

Dario Oppido: Glossu “Bestia” Rabban Harkonnen

Ennio Coltorti: Thufir Hawat

Emanuela Ionica: Chani

Daniele Blandino: Piter De Vries

Francesco Meoni: dott. Wellington Yueh

Laura Romano: dott.ssa Liet-Kynes

Francesco De Francesco: Duncan Idaho

Roberto Pedicini: Stilgar

Stefano Thermes: Jamis

Antonella Giannini: veridica Bene Gesserit imperiale

Antonio Sanna: voce narrante

Dune 2021 – Trama e trailer

“Dune”, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Curiosità sul film

Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049) dirige “Dune 2021” da una sua sceneggiatura scritta con Jon Spaihts ed Eric Roth.

Dietro la macchina da presa, Villeneuve ritrova la scenografa due volte candidata all’Oscar Patrice Vermette (“Arrival”, “Sicario”, “The Young Victoria”), il montatore due volte candidato all’Oscar Joe Walker (“Blade Runner 2049”, “Arrival”, “12 Anni Schiavo”), il due volte premio Oscar supervisore agli effetti visivi Paul Lambert (“First Man”, “Blade Runner 2049”) e il premio Oscar per gli effetti speciali Gerd Nefzer (“Blade Runner 2049”). Villeneuve collabora per la prima volta con il direttore della fotografia candidato all’Oscar Greig Fraser (“Lion”, “Zero Dark Thirty”, “Rogue One: A Star Wars Story”); la costumista tre volte candidata all’Oscar® Jacqueline West (“The Revenant”, “Il Curioso Caso di Benjamin Button”, “Quills – La penna dello scandalo”), il secondo costumista Bob Morgan e il coordinator delle controfigure Tom Struthers (la trilogia de “Il Cavaliere Oscuro”, “Inception”).

Il film ha vinto 6 premi Oscar su 10 candidature: Migliore fotografia (Greig Fraser), colonna sonora (Hans Zimmer), montaggio (Joe Walker), sonoro (Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill e Ron Bartlett), scenografia (Patrice Vermette e Zsuzsanna Sipos) e Migliori effetti speciali (Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor e Gerd Nefzer). David Lynch, regista del precedente Dune (1984), ha dichiarato di avere “zero interesse per Dune (2021)”. Ha affermato che i suoi problemi con il nuovo film non hanno nulla a che fare con il regista Denis Villeneuve, ma con i suoi ricordi dolorosi della realizzazione della versione del 1984: “Perché è stato un dolore per me. È stato un fallimento e non avevo controllo sl montaggio finale. Ho raccontato questa storia un miliardo di volte. Non è il film che volevo fare. Mi piacciono molto alcune parti, ma per me è stato un fallimento totale.”

Adattare Dune per il grande schermo è stato il sogno di una vita di Denis Villeneuve, sin da quando venne a conoscenza del classico cult di David Lynch Dune (1984) dalle riviste Fantastic Films e Starlog, e lesse il romanzo di Frank Herbert quando aveva circa dodici anni. Voleva realizzare un adattamento fedele, quindi ha aspettato di aver realizzato prima i film di fantascienza Arrival (2016) e Blade Runner 2049 (2017) in modo da avere sufficiente esperienza nel genere prima di iniziare a lavorare su questo film. In effetti, le scene dei suoi film precedenti sono fortemente influenzate dalle sue interpretazioni delle scene del romanzo.

Le scene sul mondo oceanico di Caladan sono state girate a Stadlandet, in Norvegia. Gran parte delle scene desertiche del mondo di Arrakis sono state girate in Giordania e Abu Dhabi, in Medio Oriente.

Denis Villeneuve vedeva il barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård) come un “rinoceronte in forma umana”, e quindi Skarsgård ha dovuto trascorrere sette ore al giorno truccandosi per il suo ruolo di barone.

In un’intervista con Empire Magazine, il regista Denis Villeneuve ha descritto il processo durato un anno per progettare gli enormi vermi della sabbia, le creature più iconiche della saga di Dune: “Abbiamo parlato di ogni piccolo dettaglio che avrebbe reso possibile una simile bestia, dalla la consistenza della pelle, il modo in cui si apre la bocca, il sistema per mangiare il cibo nella sabbia. È stato un anno di lavoro per progettare e trovare la forma perfetta che sembrasse abbastanza preistorica.”

Donald Mowat inizialmente ha preso in considerazione la creazione di lenti personalizzate per i personaggi Fremen dagli occhi azzurri, incluso il personaggio di Zendaya. Tuttavia il supervisore degli effetti visivi Paul Lambert e il dipartimento degli effetti visivi hanno finito per aggiungere digitalmente gli iconici occhi azzurri dei Fremen durante la post-produzione. Mowat ha spiegato: “All’inizio abbiamo realizzato un paio di lenti pratiche per Zendaya e poi ho pensato: ‘chi sto prendendo in giro? Siamo in Medio Oriente! Ci sono tempeste di sabbia, caldo e polvere. Sarà un disastro!’ “

L’esperto di linguistica, David J. Peterson, ha contribuito a creare la lingua Fremen per il film. È noto soprattutto per aver contribuito a creare le linguedi Dothraki e Valyriano per la serie tv Il trono di spade.

Sebbene non siano menzionate nel film, le Grandi Casate provengono originariamente dalla Terra, il che spiega l’uso di termini latini (come “Bene Gesserit”, equivalente dell’espressione quamdiu se bene gesserit, “fino a che sarà fatto il bene”, e il nome Gaius), la parola olandese “Landsraad” e il nome olandese ‘De Vries’. Sebbene vivano sul pianeta Caladan, la famiglia Atreides ha le sue radici nella Grecia terrestre, dove la civiltà minoica era fortemente associata alla creatura Minotauro. Ciò potrebbe spiegare l’uso da parte degli Atreides di immagini di tori e l’implicazione che il nonno di Paul morì in una corrida. Nell’universo esteso, un antico antenato degli Atreides aveva fatto risalire la sua stirpe al re greco Atreus, un personaggio menzionato nell’Iliade greca. Adottò il cognome “Atreides”, che letteralmente significa “figlio di Atreo”.

Questo film presenta un tema decisamente arabo, in linea con il fatto che l’autore Frank Herbert abbia utilizzato la cultura islamica come influenza per la sua storia. tuttavia, “Kwisatz Haderach” è un termine ebraico della Kabbalah e significa “accorciamento della via”. si dice che i rabbini dell’antichità potessero usarlo per percorrere grandi distanze in brevissimo tempo. quindi Herbert usò diverse culture.

Il film si prende la libertà di rendere tutte le tute di colore scuro. Ciò rende gli attori molto più visibili alla macchina da presa, mentre gli abiti nel libro erano di un colore che li rendeva più facili da nascondere.

Gli elmi dei soldati Harkonnen sono ispirati a teste di insetti.

Il coordinatore dei combattimenti Roger Yuan ha basato lo stile di combattimento della Casa Atreides sulle arti marziali filippine. Per far sembrare barbara la Casa Harkonnen, ha basato il loro stile di combattimento sugli antichi stili di combattimento mongoli. Secondo Yuan i Sardaukar in questo adattamento si ispirano a due diverse culture guerriere: i samurai del Giappone feudale e la guardia úlfhéðnar del re norvegese Harald Fairhair. L’influenza dei samurai è lo stile di combattimento dei Sardaukar e il fatto che sono anche una casta militare d’élite, mentre l’influenza degli úlfhéðnar è il Sardaukar come culto fanatico del guerriero che pratica il sacrificio di sangue e l’unzione di sangue prima della battaglia.

Nel “Dune” del 1984, tutti gli Harkonnen erano raffigurati con i capelli rossi. In questo film sono tutti raffigurati come calvi.

Sting è stato preso in considerazione per un cameo/piccolo ruolo in questo film dopo aver interpretato il ruolo di Feyd-Rautha in Dune (1984) di David Lynch. Il personaggio è stato omesso dall’adattamento del 2021.

La storia si svolge nell’anno 10.191 Dopo la Gilda (After Guild) del calendario standard universale (USC). Nei libri, l’USC inizia a contare dal momento in cui la Gilda Spaziale ha consentito il viaggio interstellare; da diversi indizi nelle appendici del primo libro, ciò avvenne da qualche parte nel XIV millennio (alcune stime dicono intorno al 13.161 d.C.). Ciò significherebbe che il film è ambientato intorno al 23.352 d.C. Tuttavia, a parte tali presupposti, i libri menzionano anche che un anno standard nell’USC è 20 ore più breve di un anno terrestre e non viene fatta alcuna menzione degli anni bisestili, quindi rimane una stima approssimativa.

Per il film sono state create più di 2000 riprese con effetti visivi. Queste riprese utilizzavano un processo chroma key che il supervisore degli effetti visivi Paul Lambert chiamava “sandscreen”; invece di utilizzare sfondi a base verde, il team degli effetti visivi ha utilizzato sfondi di colore marrone che corrispondevano alle inquadrature del deserto destinate agli sfondi. Le inquadrature risultanti appaiono più naturali rispetto ad altri chroma keys. I vermi della sabbia sono stati creati attraverso immagini generate al computer, con un design originale considerato “preistorico” da Lambert, ispirato alle balene con la bocca piena di fanoni e che seguono i movimenti subacquei delle balene. Sebbene avessero considerato l’uso di esplosivi truccati per catturare il movimento dei vermi della sabbia che emergevano dalla superficie del deserto, questo sarebbe stato poco pratico in Medio Oriente, e invece usarono il software Houdini per far sì che la sabbia imitasse il movimento dell’acqua. Villeneuve non voleva che il suono associato a questi effetti speciali si percepisse come una produzione in studio, e i sound designer Mark Mangini e Theo Green hanno utilizzato un approccio di “falso realismo documentaristico” per catturare i suoni naturali e manipolarli per l’uso nel film, come la registrazione. i suoni delle sabbie mobili nella Death Valley usando gli idrofoni.

I piani di Denis Villeneuve per Dune (2021) sono piuttosto ambiziosi, poiché spera che diventai lo Star Wars che non ha mai visto. In un’intervista ha spiegato che la maggior parte delle idee principali di Star Wars (1977) provengono da Dune, quindi sarà una sfida affrontare questo progetto. Villeneuve ha anche detto: “In un certo senso, è Star Wars per adulti”. Oscar Isaac, che nel film interpreta il Duca Leto Atreides, ha interpretato Poe Dameron in Star Wars – Il risveglio della Forza (2015), Star Wars – Gli ultimi Jedi (2017), e Star Wars – L’ascesa di Skywalker (2019), e ha doppiato Poe in Star Wars: Resistance (2018).

Denis Villeneuve ha già diretto Blade Runner 2049 (2017) per il produttore Ridley Scott. Scott a un certo punto stava progettando di dirigere un adattamento di Dune. Il suo film Alien (1979) è stato scritto da Dan O’Bannon mentre il design è di H.R. Giger, Chris Foss, Jean ‘Moebius’ Giraud e Ron Cobb, i quali si erano tutti incontrati mentre lavoravano al fallito adattamento di Dune di Alejandro Jodorowsky, e hanno portato gran parte dei loro lavori di design al progetto di Alien.

Paul Atreides e il dottor Yueh (Timothée Chalamet e Chang Chen) hanno una conversazione sommessa in un linguaggio misterioso prima dell’incontro di Paul con la Reverenda Madre Mohiam (circa al minuto 23 del film). La lingua in realtà è cinese mandarino. Pochissime lingue della Terra antica sono menzionate o accennate nei romanzi Dune di Frank Herbert, e il cinese non è una di queste, a parte il nome Yueh. È stata un’idea del regista Villeneuve far parlare Chalamet in mandarino (con l’aiuto di Cheng, originario di Taiwan) per illustrare l’ampio multilinguismo di Paul. Chen in seguito sottolineò la “pronuncia perfetta” di Chalamet nel girare la scena.

Il direttore della fotografia Greig Fraser ha rivelato che sebbene il film fosse stato originariamente girato in digitale con l’ARRI Alexa LF, il regista Denis Villeneuve ha trasferito l’immagine su pellicola da 35 mm e poi ha scansionato nuovamente la pellicola in digitale.

Nonostante il dispiacere di Denis Villeneuve per il film uscito contemporaneamente su HBO Max e nei cinema, è stato il film più visto in assoluto negli Stati Uniti sul servizio di streaming per le prime tre settimane dalla sua uscita.

Rebecca Ferguson interpreta la madre di Timothée Chalamet nonostante abbia solo 12 anni più di lui. Tuttavia Chalamet interpreta un quindicenne, quindi la differenza di età tra i personaggi è di 20 anni.

Stephen Collins, che interpreta il soldato Harkonnen che suggerisce di buttare Paul fuori dall’ornitottero, è sordo. Questo è un cenno al romanzo, dove viene spiegato che gli Harkonnen scelsero appositamente un soldato sordo per sorvegliare Paul e Jessica in modo che non fosse influenzato dall’uso del potere della “Voce” da parte dei due.

Il personaggio di Stilgar interpretato da Javier Bardem, mostra cicatrici molto fini e organiche lungo gli zigomi a indicare una storia di violenza. È un concetto elegante che Donald Mowat si è divertito a creare con Bardem. “È un nuovo trucco per lui. Non l’ha mai avuto, e mi sono divertito moltissimo a lavorare con lui. È stata un’esperienza fantastica. È un attore eccezionale e una persona davvero gentile.”

L’attore Timothée Chalamet aveva 23 anni quando interpretava Paul Atreides, due anni più giovane di Kyle MacLachlan quando interpretò lo stesso ruolo in Dune (1984). Nel romanzo, Paul aveva 15 anni.

Sir Roger Deakins inizialmente doveva essere il direttore della fotografia, avendo lavorato con successo con Denis Villeneuve nel suo precedente film Blade Runner 2049 (2017). Le difficoltà di programmazione hanno fatto sì che Deakins non fosse disponibile, quindi Greig Fraser ha preso le redini. Sia Deakins che Fraser hanno vinto l’Oscar per la migliore fotografia per il loro lavoro su questi progetti consecutivi di Villeneuve.

L’abbigliamento del film è basato su Dune (1984): i soldati Harkonnen indossano voluminose armature verdi, gli operai Atreides indossano uniformi nere con colletti alti e berretti kepi, e i Sardaukar indossano tute pressurizzate (mentre nel libro indossavano uniformi militari regolari e caschi).

Questo sarà il terzo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo epico di fantascienza di Frank Herbert, dopo Dune (1984) di David Lynch e la miniserie SyFy Dune – Il destino dell’universo (2000). Un primo tentativo del regista Alejandro Jodorowsky all’inizio degli anni ’70 non si concretizzò a causa dei costi proibitivi.

Molti mobili Atreides raffigurano un toro. Il padre di Leto, Paulus, combatteva i tori per impressionare la sua gente, come sottolinea il suo omonimo nipote Paul. Questo è rappresentato nel romanzo Dune – Casa degli Atreides. Anche Paulus fu assassinato quando sua moglie Helena fece in modo che il toro venisse drogato. Le scritte sulla tomba di Paulus sono greche, poiché la stessa Casa Atreides è di origine greca. Prendono il nome dalla Casa di Atreus. Nella trilogia Il preludio a dune, si afferma che la Casa Atriedes fa risalire i suoi antenati all’antica Casa di Atreus, incluso il Re Agamennone. Anche il secondo nome di Paolo, Oreste, rende omaggio a questo. Nella trilogia di Legends of Dune, viene rivelato che un mite signore della guerra prese il nome Agamennone e diede al suo unico figlio, Vorian, il cognome Atreides

Il personaggio di Liet Kynes, interpretato da Sharon Duncan-Brewster, è stato invertito rispetto ai libri. È stato precedentemente interpretato da Max von Sydow in Dune (1984) e da Karel Dobrý (nel ruolo del Dr. Pardot Kynes/Liet) nella miniserie Dune – Il destino dell’universo (2000).

Fin dall’inizio, Donald Mowat e il regista Denis Villeneuve sapevano che realizzare il personaggio del Barone Harkonnen sarebbe stato un compito arduo. Poiché il Barone è l’antagonista della storia e sovrano della Casata degli Harkonnen. Villeneuve ha iniziato la conversazione descrivendo la sua ispirazione “alopecia pallida” per il design. Le sue idee iniziali hanno suscitato l’interesse di Mowat che ha spinto affinché il look fosse ottenuto con trucco pratico e protesi. Le sue idee si adattavano bene alla visione di Villeneuve. “Stavo pensando a Marlon Brando in L’isola perduta (1996). Qualcosa di eccentrico ed esagerato. Lui [Villeneuve] ha risposto davvero” dopo le discussioni iniziali su concept e design con Villeneuve, Mowat sapeva esattamente chi coinvolgere per collaborare con Il Barone. “Sono andato dai miei vecchi amici, Love Larson ed Eva Von Bahr, perché ci siamo incontrati in un film con Stellan Skarsgård in Svezia alcuni anni fa.” Discutendo sulle dimensioni del Barone, Mowat e Larson inizialmente pensavano di non esagerare con le dimensioni. Ma i realizzatori continuavano a tornare da loro, chiedendo che il personaggio fosse più grande. Alla fine si resero conto che avrebbero dovuto realizzare una specie di tuta ingrassante. La domanda successiva è stata: “Sarà un costume o make-up?”, così hanno consultato i costumisti. Mowat ha detto: “I nostri costumisti Jacqueline West e Bob Morgan pensavano che lui [il Barone Harkonnen] probabilmente si sarebbe tolto i vestiti. Quindi sapevamo che questo sarebbe stato più nelle competenze del reparto trucco. Ho pensato di provare ad avere Love e il suo shop di scultura così da costruire il costume in Svezia. Poi potevamo monitorare e fornire un rapporto sui progressi ogni settimana mentre preparavamo e giravamo il film.” Mowat ha concesso a Love Larson, Eva Von Bahr e al loro team 16 settimane per prepararsi. “È stata un’impresa enorme: la scultura, i dettagli e una prova trucco.” Nei giorni delle riprese, cinque persone hanno applicato le protesi e la tuta. Il tempo di applicazione è stato di circa 4 ore quando Stellan Skarsgard indossava vestiti e di 6 ore quando il personaggio era nudo. “Ci sono sette pezzi in silicone per il viso oltre alla calotta calva e alle coperture per le sopracciglia. Tutto è integrato e il loro lavoro è sensazionale”, ha spiegato Mowat. Stellan Skarsgard ha adorato ogni parte del processo e Mowat ha parlato molto del suo entusiasmo “Stellan è davvero appassionato di trucco. Ha preso parte a molti film incredibili con grandi truccatori, parrucchieri e designer. Ha un grande occhio ed è entusiasta. È il tipo di persona a cui quando ho organizzato il casting per un giorno ho detto “sai che ci vorranno 7 o 8 ore”. Stellan non vuole fare una pausa pranzo. Conosciamo altre persone che ogni 20 minuti hanno bisogno di essere al telefono o di avere del tempo per sé. È molto impegnato ed estremamente entusiasta.” Alcune scene più complicate prevedevano che Skarsgard fosse immerso in una vasca da bagno piena di liquido nero e fangoso che secondo Villeneuve doveva essere un “bagno di fango curativo”. Mowat scoprì che l’untuosità della sostanza del bagno di fango sul set stava scollando le protesi. “È diventato un po’ più complicato anche con la galleggiabilità della tuta. Larson e la squadra di Bahr hanno passato un intero sabato e una domenica a riconfigurare le cose per tenerlo nell’olio. E quella è stata l’unica volta in cui abbiamo usato la controfigura al posto di Stellan per sicurezza perché veniva issato”.

Secondo Denis Villeneuve, la maggior parte del cast principale presente erano le sue migliori scelte, tranne alcuni di loro. Alla fine Zendaya è stata scelta per il ruolo di Chani dalle audizioni dopo che è stata giudicata avere la migliore intesa con Timothée Chalamet. Chang Chen ha ottenuto il ruolo del dottor Yueh per caso dopo un incontro con Villeneuve al festival di Cannes 2018. Josh Brolin alla fine ha ottenuto la parte di Gurney dopo che il CEO della Legendary Pictures Thomas Tull gli aveva suggerito di incontrare Villeneuve mentre presentava un suo progetto alla compagnia.

Annunciato come Dune, tutti i poster, i trailer e le foto lo intitolano “Dune”. La verità che si trattasse in realtà di una prima parte preconcetta non è stata rivelata fino all’uscita del film, quando il pubblico ha potuto vedere nel film il titolo “Dune Parte Uno”.

Kyle MacLachlan, che interpretava Paul in Dune (1984), è stato molto favorevole alla scelta di Timothée Chalamet per il ruolo di Paul Atreides. Ha anche detto che gli piacerebbe avere un cameo in un sequel.

Il piccolo libro che Gurney Halleck sfoglia di tanto in tanto, visto per la prima volta al minuto 34:15, rappresenta quasi certamente la “ Bibbia Cattolica Arancione “, il principale testo religioso dell’Imperium. È una fusione delle grandi antiche credenze della Terra, con quella che sembrava un’enfasi sulle radici islamiche.

Un’altra connessione con la versione fallita di Alejandro Jodorowsky è l’apparizione di Charlotte Rampling. Jodorowsky voleva che interpretasse Jessica ma a lei non le piaceva la sceneggiatura. Appare in questa versione come la Reverenda Madre delle Bene Gesserit.

Le immagini del matador sono un memoriale del padre di Leto, Paulus Atreides, che fu ucciso durante una corrida manomessa da un assassino Harkonnen nel romanzo prequel “Casa degli Atreides” scritto dal figlio di Frank Herbert, Brian Herbert e Kevin J. Anderson. La testa mozzata è quella del toro che lo ha ucciso.

Si vede molto poco dei Navigatori della Gilda, gli esseri evoluti che controllano i viaggi spaziali utilizzando la Spezia che guida gran parte della storia. Il film non mostra cosa succede nel salto da una stella all’altra o da un pianeta all’altro, l’unico indizio sono i lunghi veicoli simili a tunnel da cui le navi più piccole emergono da sopra i pianeti. Nella scena in cui la Reverenda Madre Mohiam arriva su Caladan per mettere alla prova Paul, il pianeta da cui viaggia può essere visto attraverso il tunnel, suggerendo che il viaggio in qualche modo avviene istantaneamente. Nella tradizione di Dune, viene infatti spiegato che la Gilda può “piegare lo spazio”, il che significa che il punto di partenza e quello di destinazione vengono avvicinati molto tra loro attraverso la meccanica quantistica, in modo che le navi possano effettuare il viaggio senza muoversi affatto. I complessi calcoli necessari per questi viaggi possono essere eseguiti solo dai Navigatori della Gilda potenziati dalle Spezie, spiegando perché la Spezia sia così vitale per i viaggi e il commercio interstellari e perché la Gilda ha il monopolio su questo mezzo di trasporto.

Non appena Timothée Chalamet ha saputo che Denis Villeneuve si stava impegnando neel nuovo adattamento, ha impostato Google Alert per poter essere coinvolto il prima possibile.

Il film è stato girato in un periodo di quattro mesi.

In contrasto con i personaggi che utilizzano pesante trucco protesico, per Paul e Lady Jessica di Casa Atreides interpretati da Timothée Chalamet e Rebecca Ferguson, Donald Mowat ha mantenuto il design pulito e raffinato. “Con Timmy e Rebecca, il trucco e i capelli per loro sono delicati. Si evolve, ma c’è molto di più perché lavorano ogni singolo giorno. Quindi la continuità del loro trucco e dei loro capelli è molto importante.”

Dave Bautista interpreta il ruolo del nipote del Barone, Glossu Rabban Harkonnen alias “Bestia”. Bautista non vedeva l’ora di accettare la parte e Donald Mowat è stato all’altezza della situazione. Per Bestia, Mowat ha optato per un trucco teatrale vecchio stile. Le uniche protesi implementate sono state le coperture per sopracciglia di Roland Blancaflor presso RBFX Studio. Mowat spiega: “era un trucco classico. Dovevo fare una copertura del tatuaggio sulle mani e sul collo, seguito da un trucco base. Ho usato tre o quattro colori di trucco grasso molto tradizionale. Lui [Bautista] è arrivato molto tardi sul set e ho fatto un test, e Denis Villeneuve l’ha adorato. Dave è diventato davvero uno dei nostri preferiti. Ha girato solo sei o sette giorni, ma mi è piaciuto avere Dave, era la seconda o la terza volta che lavoravo con lui.” Alla fine, Mowat è andato ben oltre il semplice far impallidire i personaggi di Harkonnen. Ha avvicinato il concetto di trucco alla creazione di specie diverse. “Devi essere un narratore. A volte torni a cose a cose basiche, dove hai un paio di pastelli, una scatola per il trucco e un paio di stick, quindi devi imparare come usarli. Non sempre hai il privilegio di lavorare in qualcosa per cui hai i soldi, il servizio di Photoshop e molte risorse. È così che mi piace lavorare.”

Esistono molte speculazioni sull’origine del nome Bene Gesserit, ma secondo Brian, il figlio di Frank Herbert, Gesserit è una variante dell’ordine religioso cattolico dei Gesuiti.

Nonostante abbia ricevuto un compenso prominente e sia apparsa sulla maggior parte dei poster promozionali, Zendaya ha solo circa 10 minuti di tempo sullo schermo nel film.

I produttori volevano che Emma Roberts nel ruolo della principessa Irulan, ma la star ha rinunciato a causa del suo fitto programma.

A causa della programmazione, il reparto trucco non ha avuto la possibilità di fare un test trucco in anticipo per il personaggio Fremen di Chani interpretato da Zendaya, quindi Donald Mowat e il suo team hanno disegnato il suo look la sera prima delle riprese. “Era semplice e sottile, ma doveva ancora essere pensato attentamente, sai con i piccoli tatuaggi e cose del genere.”

Ad un certo punto, Peter Jackson ha espresso interesse a dirigere un nuovo adattamento cinematografico di Dune.

Un altro personaggio iconico è Piter de Vries, il sadico Mentat al servizio del Barone. Donald Mowat aveva già lavorato con David Dastmalchian e lo considerava un vecchio amico. Durante le discussioni iniziali, Dastmalchian era pronto al 100% a radersi la testa per il ruolo, ma una considerazione dell’ultimo minuto ha causato qualche incertezza. “Un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Don, mi hanno appena assegnato un ruolo in qualcosa. E non so cosa fare. Non riesco proprio a tagliarmi i capelli. Devo fare questa cosa.’ così si è confidato con me e io ho detto che dovevamo parlare con Denis.” Hanno discusso la situazione con Denis Villeneuve e si sono consultati con Love Larson. Hanno stabilito che il look poteva essere ottenuto con una calotta calva. Mowat ha quindi deciso di chiamare Stephen Prouty di Fusion FX a Los Angeles e di portargli Dastmalchian il prima possibile. “L’ho mandato qui due volte e ha realizzato per noi un cappuccio in silicone personalizzato. Steve ha anche gentilmente fatto un test per noi a Los Angeles mesi prima che David venisse a Budapest per lavorare.” Una volta sul set, Rocky Faulkner ha applicato la calotta.

Javier Bardem è terzo attore aa aver interpretato un cattivo di Bond e il personaggio di Stilgar in un adattamento di Dune, essendo apparso in Skyfall (2012); gòli altri sono Steven Berkoff di Octopussy – Operazione piovra (1983) in I figli di Dune (2003) ed Everett McGill di 007 – Vendetta privata (1989) in Dune (1984). Anche Max von Sydow ha interpretato Liet-Kynes in Dune (1984) e l’arcinemico di Bond, Blofeld, nel film non ufficiale di Bond, Mai dire mai (1983). Allo stesso modo, anche Dave Bautista ha interpretato un cattivo di Bond in Spectre (2015) nei panni di Hinx.

La trama dei 155 minuti di questo film è raccontata in 98 dei 137 minuti dell’originale Dune (1984), e in 104 dei 270 minuti della miniserie Dune – Il destino dell’universo del 2000 (tutti nel primo episodio e 14 minuti del secondo episodio).

Gurney Halleck (Josh Brolin) risponde alla notizia degli enormi profitti degli Harkonnen con una citazione: “E succhierò l’abbondanza dei mari, e il tesoro nascosto nella sabbia”. (A circa 49 minuti) Questa è una citazione diretta dell’anziano William Brewster (1566-1644), passeggero della Mayflower e leader della colonia di Plymouth, quando Brewster rese grazie al Signore per il pasto a base di vongole di un vicino durante una carestia. (Nel suo terzo romanzo su Dune Frank Herbert utilizza una versione confusa ma riconoscibile dei versi di Brewster) A bordo della Mayflower Brewster avrà sicuramente conosciuto un altro dei Pellegrini, John Alden, un undicesimo bisnonno di Josh Brolin.

I veicoli volanti sono chiamati “ornithopters” (ornitotteri), dalle parole greche ‘ornis’ che significa ‘uccello’ e ‘pteron’, ‘ala’. Tuttavia, queste macchine hanno la forma (e le loro ali si muovono) come quelle delle libellule, quindi dovrebbero essere chiamate “anisotteri” da “anisoptera” (nome scientifico delle libellule), con “anisos” che significa “disuguale”.

Roger Yuan, il coordinatore dei combattimenti che ha sviluppato i vari stili di combattimento visti nel film, appare come comparsa nella scena in cui Duncan Idaho (Jason Momoa) dà a Paul (Timothee Chalamet) una bussola di Arrakis, al minuto 55:50.

Terzo film di David Dastmalchian con il regista Denis Villeneuve, dopo Prisoners (2013) e Blade Runner 2049 (2017).

Sesto film di fantascienza a vincere l’Oscar per la migliore fotografia, dopo Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977), Avatar (2009), Inception (2010), Gravity (2013) e Blade Runner 2049 (2017).

Durante l’incontro con i rappresentanti delle alte casate, possiamo vedere lo stesso modello sull’abito di Lady Jessica, sull’abito della Reverenda Madre e sulla ceralacca utilizzata dalle Bene Gesserit.

Presentato in anteprima 101 anni dopo la nascita di Frank Herbert, 56 anni dopo il primo romanzo di Dune di Herbert, 37 anni dopo Dune (1984) e 21 anni dopo Dune – Il destino dell’universo (2000).

Nel 2007, la Paramount ha iniziato lo sviluppo di una proposta di adattamento cinematografico di Dune. Peter Berg è entrato come regista nel 2008 con Joshua Zetumer come sceneggiatore. Successivamente Berg ha abbandonato per realizzare Battleship (2012). Pierre Morel è poi subentrato come regista, con Chase Palmer che ha scritto una nuova sceneggiatura. Anche Morel ha abbandonato il film nel novembre 2010 e nel 2011 la Paramount ha interrotto il progetto poiché i diritti nel frattempo erano scaduti.

Denis Villeneuve ha ora rivisitato Dune (1984) e proseguito Blade Runner (1982). Sean Young ha interpretato l’interesse amoroso del personaggio principale in entrambi i film.

Il reparto trucco del film aveva bisogno di un designer forte, così è stato scelto il truccatore canadese e capo dipartimento Donald Mowat. La carriera di Mowat abbraccia più di tre decenni. È forse meglio conosciuto per aver lavorato a film come The Fighter (2010), 8 Mile (2002), Sicario (2015), Lo sciacallo – Nightcrawler (2014), Prisoners (2013), Animali notturni (2016) e Blade Runner 2049 (2017). Donald Mowat in un’intervista h parlato del suo lavoro come designer di trucco/capelli/protesi in Dune. Mowat e Denis Villeneuve hanno lavorato insieme per la prima volta in Prisoners nel 2013, seguito da Sicario, Blade Runner 2049 e ora Dune. Mowat hya parlato molto bene di Villeneuve come regista: “Questo è il mio quarto film con [Denis]. Penso che abbiamo un rapporto professionale davvero straordinario. Voleva che accettassi questo lavoro occupandomi anche di trucco, protesi e parrucco. C’è qualcosa di fluido e facile se hai una persona che si occupa del trucco e dell’acconciatura, come un costumista o uno scenografo. Denis è stato felice di provare questo. Quindi ho lavorato come truccatore e come parrucchiere.”

Questo è il primo adattamento di Dune ad essere girato in IMAX (con telecamere ARRI Alexa LF e Mini LF certificate IMAX), a differenza degli adattamenti precedenti, che sono stati girati in Todd-AO 35 per Dune (1984) e Univisium 2:1 per Dune – Il destino dell’universo (2000).

Una leggenda metropolitana comune sui libri di Dune afferma che l’autore Frank Herbert divenne schizofrenico durante la creazione dei libri. Questo non è vero, Herbert non ha mai sofferto di schizofrenia.

Il topo del deserto che Paul incontra in pieno deserto sia nel romanzo che nel film non era in Dune (1984).

Il cast comprende un vincitore dell’Oscar (Javier Bardem) e tre candidati all’Oscar (Josh Brolin, Timothée Chalamet e Charlotte Rampling).

Non è facile notare che l’aereo pilotato da Duncan Idaho nell’hangar di Caladan (a circa 10 minuti del film) ha una forma piuttosto asimmetrica, con il lato destro che si estende molto più in fuori del sinistro, come un boomerang molto sbilenco.

L’immaginario del matador è rafforzato dalla scultura della corrida (Matador) (creata da Luke Massassi) trovata nella casa degli Atreides su Caladan, pianeta natale della Casa Atreides, e che appare due volte nel film. La scultura rappresenta la battaglia costante tra la Casata Harkonnen e la Casata Atreides sul pianeta Arrakis e per le sue spezie. Simbolismo della scultura: il Toro è la Casata Harkonnen. Il matador è la Casata Atreides. Il mantello rappresenta il pianeta Arrakis, conosciuto come Dune.

Il film riunisce il regista Denis Villeneuve con Josh Brolin dopo Sicario (2015).

Josh Brolin e Javier Bardem hanno interpretato due nemici mortali in Non è un paese per vecchi (2007); in questo film il personaggio di Brolin, Gurney, dice di odiare il personaggio di Bardem, Stilgar.

Stellan Skarsgård e Rebecca Ferguson sono il secondo e il terzo svedese ad apparire in un adattamento di Dune. Max von Sydow è apparso in precedenza nel film Dune (1984) di David Lynch. Skarsgård è apparso anche in Dominion: Prequel to the Exorcist (2005) e L’esorcista – La genesi (2004), come la versione più giovane del personaggio di Von Sydow da L’esorcista (1973).

(1973). Molti degli attori del cast hanno recitato come personaggi nel Marvel Cinematic Universe e/o in altri progetti Marvel: Josh Brolin (Thanos, Cable), Dave Bautista (Drax), Oscar Isaac (Marc Spector nell’MCU, Miguel O’Hara nell’SSU e Apocalisse in X-Men: Apocalisse), Zendaya (Michelle Jones), Stellan Skarsgård (Erik Selvig) e David Dastmalchian (Kurt dei film Ant-Man nell’MCU).

ATTENZIONE!!! A SEGUIRE TROVATE CURIOSITA’ CHYE INCLUDONO SPOILER SUL FILM.

Il barone Harkonnen chiama il duca Leto “cugino”, lasciando intendere che sono una famiglia. Nell’universo espanso di Dune, come parte del piano deLLE Bene Gesserit per generare il Kwisatz Haderach, la Reverenda Madre richiede un figlio al barone Vladimir Harkonnen. L’ha violentata brutalmente e l’ha messa incinta; la bambina nata da quella violenza fu Lady Jessica, che in seguito divenne la madre di Paul Atreides che a sua volta diventa il nipote del Barone. Inoltre, dopo lo stupro, la Reverenda Madre infetta il Barone con una malattia che gli provoca un’estrema obesità. Di conseguenza, il Barone non può più camminare e deve ricorrere ad un sistema di dispositivi galleggianti, che vengono impiantati nella sua colonna vertebrale e si illuminano di rosso quando li attiva.

L’attore franco-islandese Tómas Lemarquis appare in primo piano nei concept art come un soldato Harkonnen. Lemarquis ha una condizione nota come alopecia universalis che lo rende completamente glabro, che è una caratteristica di tutti gli abitanti di Giedi Primo in questo adattamento. Dora Kápolnai-Schvab e Joelle, che interpretano le serve del barone, si trovano nella stessa condizione. Lemarquis è apparso nel precedente film di Denis Villeneuve Blade Runner 2049 (2017) ma non in questo film. Per questo motivo, alcuni fan hanno teorizzato che Lemarquis avrebbe interpretato il personaggio di Feyd-Rautha Harkonnen (che non appare in questo film) in un eventuale sequel. Tuttavia, questa teoria è stata smentita quando il sequel ha avuto il via libera e Austin Butler è stato scelto per il ruolo.

Nel film non viene mai spiegato completamente che i “Mentat”, incluso Thufir Hawat (Stephen McKinley Henderson) degli Atreides e Piter De Vries (David Dastmalchian) degli Harkonnen, sono fondamentalmente “supercomputer umani”, riconoscibili dal segno nero sul loro labbro inferiore. Nel Dune-universe dell’autore Frank Herbert, tutta la tecnologia avanzata fu bandita oltre 10.000 anni prima degli eventi del film, dopo che le tiranniche “macchine pensanti” (computer complessi e intelligenza artificiale) avevano dominato e schiavizzato l’umanità per quasi 900 anni, finché l’umanità non le sconfisse nel corso dei secoli in un evento chiamato “Jihad Butleriano”. Successivamente, tali macchine furono bandite nell’Imperium da un comandamento speciale (“Non fare una macchina a somiglianza di una mente umana”), e solo semplici circuiti logici, sensori, robotica e dispositivi di archiviazione e visualizzazione dei dati basati sui nuovi principi furono ammessi. Ciò spiega l’abbondanza di bassa tecnologia nel film, come i proiettori “convenzionali” per la difesa, così come i display analogici vecchio stile; tutti i compiti complessi sono svolti da mentat e solo i Navigatori della Gilda Spaziale potenziati dalle Spezie possiedono la conoscenza complessa per consentire i viaggi spaziali. Altri esempi includono il fallimento apparentemente improbabile di un’arma a raggio avanzata (o “fucile laser”) nel colpire l’ornitottero di Duncan Idaho o l’incapacità di Paul di far volare il suo ornitottero attraverso una tempesta (a circa 1 ora e 26 minuti); questi fallimenti sono dovuti alla mancanza di sistemi di mira e di navigazione avanzati. La prima scena potrebbe anche essere un riferimento al fatto che colpire uno scudo energetico con un laser può provocare una reazione subatomica spontanea che spesso distrugge sia il bersaglio che il fucile laser (e per estensione, chi lo usa). I fucili laser sono quindi più adatti per far esplodere detriti negli aerei che volano a bassa quota.

Originariamente il film era stato sceneggiato per avere una parte più lunga dopo che Paul e Jessica Atreides si uniscono ai Fremen. Tuttavia, in fase di post-produzione è stato deciso di spostare invece queste scene nel sequel Dune – Parte due (2024).

(2024). Questa è la terza volta che David Dastmalchian (Piter De Vries) viene ucciso in un film di Denis Villeneuve, dopo Prisoners (2013) e Blade Runner 2049 (2017).

Dune 2021 – La colonna sonora

Il compositore Hans Zimmer è un grande fan del romanzo “Dune” e ha rifiutato di lavorare con il frequente collaboratore Christopher Nolan su “Tenet” (2020) per realizzare la colonna sonora di questo film. Per lo stesso motivo, Denis Villeneuve che era la prima scelta, ha rifiutato l’offerta di dirigere il film di Bond No Time to Die (2021).

Il suonatore di cornamusa, che suona un pezzo cerimoniale all’arrivo degli Atreides su Arrakis, è interpretato da Hans Zimmer, il compositore del film e appassionato fan del romanzo. Tuttavia, il suono iniziale della cornamusa durante la scena è in realtà suonato da Guthrie Govan , un musicista inglese-scozzese, che ha imitato il suono di una cornamusa usando una chitarra.

, un musicista inglese-scozzese, che ha imitato il suono di una cornamusa usando una chitarra. Il compositore Hans Zimmer ha vinto un Golden Globe e ottenuto la sua undicesima nomination all’Oscar per la migliore colonna sonora per questo film, che gli è valso il secondo Oscar della sua lunga carriera, 27 anni dopo Il re leone (1994). Non era presente alla cerimonia dell’Oscar per ritirarlo personalmente perché era impegnato con una serie di concerti ad Amsterdam, quindi il membro del cast e presentatore Jason Momoa ha ritirato il premio a suo nome.

Il primo trailer completo del film presenta una versione di “Eclipse” dei Pink Floyd del compositore Hans Zimmer. Questo è un riferimento all’adattamento di Dune proposto dal regista Alejandro Jodorowsky negli anni ’70, per il quale voleva che la band scrivesse la colonna sonora. L’uso della canzone dei Pink Floyd ha fatto sì che il brano salisse alle stelle sulle piattaforme di musica in streaming del 1700%.

La colonna sonora è stata registrata da Hans Zimmer durante il blocco COVID. La squadra di Zimmer ha trasformato il suo salotto in uno studio accanto alla stanza di sua figlia. Ricorda: “Dirà a tutti che soffre di disturbo da stress post-traumatico da cornamusa, perché sono le 5:30 del mattino e sto ancora suonando a tutto volume e tutta la casa trema”.

Alcuni nuovi strumenti musicali sono stati creati appositamente per la colonna sonora del film.

Sebbene le cornamuse siano di origine incerta, ci sono raffigurazioni di antichi strumenti simili a cornamuse provenienti dall’Egitto, dal Medio Oriente e da Roma e prove documentate del suo utilizzo nell’Europa medievale (Inghilterra, Irlanda, Scozia, Bretagna, Francia, Spagna, Portogallo e Italia). Sono state adottate dalle forze militari in Medio Oriente da oltre un secolo: l’esercito giordano possiede una banda di cornamuse particolarmente spettacolare. E così, viste le influenze arabe e islamiche di Dune, è del tutto appropriato che le cornamuse vengano utilizzate dai militari Atreides per scopi cerimoniali.

La cantante aggiuntiva nella colonna sonora è Lisa Gerrard , meglio conosciuta come parte del duo musicale australiano Dead Can Dance, e per la sua precedente collaborazione con il compositore di Dune Hans Zimmer su Il gladiatore (2000). Ha registrato la sua parte in un armadio durante la chiusura del COVID. Zimmer ricorda una foto che gli ha inviato mostrando la sua registrazione. Gli piaceva l’ironia del fatto che “il suono destinato a echeggiare nel deserto e rimbalzare sulle montagne è stato registrato in un armadio di vestiti a Brooklyn”.

Per il primo trailer, Hans Zimmer ha riunito un coro di 32 persone tramite FaceTime per fare una cover della canzone dei Pink Floyd “Eclipse” (era nel mezzo della pandemia di Covid-19) con Zimmer che dirigeva da casa.

I canti dell’esercito Sardaukar presentano una tecnica vocale peculiare chiamata “canto di gola” o “canto armonico”. Sebbene il suo uso sia attestato nelle tradizioni di tutto il mondo (con gli esempi più noti provenienti dalle tradizioni mongola, tibetana e nordeuropea), uno degli stili di canto più conosciuti per impiegarlo nell’area mediterranea è il “cantu a tenore”, unico della Barbagia sarda. La somiglianza tra il nome dell’isola italiana e quello del popolo Sardaukar suggerisce che questa potrebbe essere una scelta intenzionale.

Una versione molto fedele del tema principale di Dune (1984) appare in questo adattamento del 2021 [minutaggio 2:07:20] dopo una visione di Jamis quando Paul e Jessica vedono il deserto con le loro tute distillanti indossate per la prima volta.

Sono stati pubblicati tre album di colonne sonore per il film, tra cui The Dune Sketchbook (Music from the Soundtrack), Dune (Original Motion Picture Soundtrack) e The Art and Soul of Dune.

La colonna sonora di "Dune 2021"

