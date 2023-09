Festa del Cinema di Roma: annunciato il programma di Alice nella città 2023

Si svolgerà a Roma dal 18 al 29 ottobre 2023, nel quadro della Festa del Cinema, la XXI edizione di Alice nella città, diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini e organizzata dall’Associazione Culturale PlayTown Roma, con il sostegno della Direzione Generale Cinema del MiC, Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma, Azienda Speciale Palaexpo.

Dopo il successo delle passate edizioni della sezione cortometraggi, quest’anno, Palazzo Esposizioni Roma affiancherà l’Auditorium Parco della Musica, l’Auditorium della Conciliazione e il Cinema Adriano per accogliere il programma industry della prima edizione di Short Film Days, realizzati grazie al sostegno della Camera di Commercio di Roma, BNL BNP Paribas che anche in questa edizione è – main parner di “Alice nella Città, riconoscendone la validità culturale-educativa del progetto, che si pone come obiettivo la promozione del cinema e della cultura audiovisiva verso le giovani generazioni e il talento, CNA – Cinema Audiovisivo, Unifrance, SIAE, Rai Cinema e la Fondazione Sardegna Film Commission. Anche quest’anno Urban Vision, metterà a disposizione i suoi maxi schermi, per estendere la programmazione di Alice nella città anche nelle Piazze della Capitale con la proiezione dei contenuti extra e degli incontri con i protagonisti di questa edizione.

Da sempre attenta ai temi legati alle giovani generazioni, “Alice nella città” presenta un programma di anteprime assolute, esordi alla regia e conferme originali: 10 le opere del Concorso e 4 i film Fuori Concorso a cui si aggiungono, nella sezione competitiva Panorama Italia, 8 film in concorso e 4 proiezioni speciali che pongono l’accento sul cinema italiano indipendente, con proiezioni di film e documentari. Sono inoltre 4 Proiezioni Speciali a cui si affiancano 2 co-produzioni con la Festa del Cinema e la selezione Sintonie, linea di programma pensata in collaborazione con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e che accoglie 6 film presentati quest’anno nella Sezione Venezia 80 e Orizzonti. In programma anche 2 restauri e 30 cortometraggi (10 in concorso internazionale, 10 in concorso Panorama Italia e 6 proiezioni Fuori Concorso) 4 proiezioni speciali, selezionati da Niccolò Gentili in collaborazione con Premiere Film.

Alice nella città – Concorso

I 10 film in concorso trovano in How To Have A Sex un’apertura ideale che, nel programma di quest’anno, funziona come un reagente. Ci permette di focalizzare lo sguardo su quel territorio vagamente minaccioso, legato alla ricerca del piacere e del desiderio. Un mondo di pulsioni, talvolta segreto e nascosto, che da sempre si scontra con il costume del tempo e con le maglie del rappresentabile e del visibile imposte dal mondo adulto, che sempre più tende a truccare il dibattito culturale con i ragazzi. L’opera prima di Molly Manning Walker (vincitrice della sezione Un Certain Regard a Cannes) è una corsa sfrenata nel campo minato delle ambiguità del consenso e sulle conseguenze legate alla ricerca della sessualità di una generazione post #MeToo. Un’esplorazione profonda che per la regista serba Una Gunjak , nel suo lungometraggio d’esordio, Excursion (Ekskurzija), si manifesta attraverso un gioco di obbligo o verità che rivela cosa significa crescere come donna in una società soffocante e conservatrice dove l’educazione sessuale può essere solo che “fai da te”. Un’impalcatura che idealmente lega questi due sguardi al femminile: entrambe le registe intuiscono che omettere ai ragazzi le vibrazioni di quelle terre vuol dire spossessarli e negare loro uno strumento di conoscenza e di comprensione indispensabile per riflettere su identità, relazioni, educazione alle differenze, aspettative, ribellioni e condizionamenti culturali che ci rassicurano sulla giustezza dei nostri sentimenti. Un viaggio misterioso verso la consapevolezza che per l’esordio del regista svizzero-francese Hugues Hariche diventa ricerca del proprio posto nel mondo e delle relazioni che abbiamo con gli altri e anche con se stessi. Il suo Riviere è un ritratto empatico di una giovane vulnerabile e ribelle, in cerca di risposte che l’aiutino a rompere il ghiaccio e prendere in mano la vita.

Uno spunto che per la regista argentina María Zanetti , diventa materia prima, per raccontare il diritto al futuro di un’adolescente e la difficoltà di dare espressione alle proprie legittime aspirazioni. Il suo Alemania , è uno sguardo toccante sul tema della sorellanza e sulle conseguenze interne ad una famiglia assorbita dal disturbo mentale di una di loro. Ma Lola ha solo sedici anni, e un sogno nel cassetto: andare a studiare per un semestre in una scuola in Germania. Una voglia di libertà che cresce e si confonde con la necessità di sfuggire alle estenuanti dinamiche familiari che quotidianamente imprigionano la speranza di salvaguardare la propria vita. Questa duplicità di sentimenti appartiene a quei racconti che rinforzano e rivelano al tempo stesso l’ambivalenza di questa meravigliosa età dell’oro. Per il regista italo-svizzero Michele Pennetta l’adolescenza è ancora una volta la lente essenziale per cercare di capire come viviamo e come leggere il mondo.

Lonely è un viaggio commovente di due anime libere, unite dalla passione per la musica. Precious e Federico sanno che questo loro sogno si scontra con una dura realtà: la difficile scelta tra le ambizioni e la loro nuova vita quotidiana. Anche per il regista colombiano Juan Sebastián Quebrada , la ricerca della libertà e di se stessi, si confonde con la durezza di un momento di disperazione. The Other Son (El otro hijo) è un’opera prima dal sapore autobiografico che esplora il dolore e la speranza, attraverso l’esperienza conflittuale di un adolescente alle prese con la necessità di scendere a patti con i limiti e le mancanze causate da una perdita dolorosa, che d’improvviso travolge tutto come un torrente di emozioni contrastanti e di azioni spericolate. A questi fanno eco la complessità dei legami familiari di due film che si completano l’un l’altro: Io e Il Secco opera prima di Gianluca Santoni – unico film italiano in concorso – porta con se la forza di una fiaba moderna che rovescia il banco della stereotipata rappresentazione filmica dell’eroe- ragazzino: Denni, per salvare la madre dalle violenze domestiche del padre, assolda il Secco. Lo crede un superkiller, ma di criminale questo ha solo lo sguardo. A prestare volto ai vari protagonisti un cast d’eccezione, in cui Andrea Lattanzi, Barbara Ronchi, Swamy Rotolo e Andrea Sartoretti, accompagnati dall’esordiente Francesco Lombardo, ne sono l’anima. Mentre Clenched Fist del belga Vivian Goffette esplora le conseguenze dei legami di sangue fino ai limiti più profondi. Quando la ricerca della verità e l’appartenenza rappresentano l’unica vera alternativa ad una realtà altrimenti insostenibile. È in questo equilibrio tra verità e speranza che questi due film diventano torce che gettano una luce su storie di bambini che si trovano al limite di quella che chiamiamo infanzia e ce la mostrano non per come viene vissuta ma per gli effetti che essa ha.

Una visione che accende la scintilla di un ricordo d’infanzia del regista aborigeno/australiano Warwick Thornton. Una favola moderna che collega la spiritualità aborigena con la dottrina cristiana. The New Boy è una delicata esplorazione della fede e della collisione tra culture diverse viste attraverso lo sguardo di un “bambino nuovo” (il formidabile Aswan Reid) e che, con l’emergere del dilemma che sta al centro della storia, si arricchisce con il personaggio di Eileen (la sempre perfetta Cate Blanchett): il ragazzo è più che speciale, forse divino, una consapevolezza che non riesce a conciliare con la sua fede. Ne viene fuori un’esperienza visiva tra resilienza spirituale e realismo magico, che mette al centro temi radicali, capaci di reggere il confronto con il mondo adulto. Katika Bluu è uno di quei film che interagiscono davvero con l’esistenza. Per Stéphane Vuillet e Stéphan Xhroue la giovinezza di Bravo, un ex bambino-soldato della Repubblica Democratica del Congo, è come un segreto profondo. Per lui, che non ha conosciuto altro che guerra e combattimenti, essere reintegrato nella società vuol dire abbandonare le regole del suo gruppo armato, ma in segreto sogna una sola cosa: riunirsi alla sua vera famiglia a cui è stato strappato.

CONCORSO

HOW TO HAVE SEX – Opera prima

Drama, Coming of Age ⋅ UK ⋅ 2023 ⋅ 98'

di Molly Manning Walker

Cast Mia McKenna-Bruce, Lara Peake, Samuel

Bottomley, Shaun Thomas, Enva Lewis, Laura

Ambler

Produzione Heretic, Wild Swim, Film4, BFI,

U-Media, Headgear Films, Metrol Technology

Distribuzione internazionale MK2

Distribuzione italiana MUBI, Teodora

EXCURSION – Opera prima

Drama, Coming of Age ⋅ Bosnia-Erzegovina,

Croazia, Serbia, Francia, Norvegia, Qatar ⋅ 2023 ⋅

93’

di Una Gunjak

Cast Asja Zara Lagumdžija, Nadja Spaho, Maja

Izetbegovič, Mediha Musliovič, Izudin Bajrovic

Produzione SCCA/pro.ba, Nukleus film, Baš Čelik,

Salaud Morisset, Mer Film

Distribuzione internazionale Salaud Morisset

RIVIERE− Opera prima

Drama ⋅ Svizzera, Francia ⋅ 2023 ⋅ 104'

di Hugues Hariche

Cast Flavie Delangle, Sarah Bramms, Camille

Rutherford, Till Clémence, Claude Fugère, Faustine

Mathieu, Tom Nappiot, Guillaume Henry

Produzione Beauvoir Films, Les Films d’Argile

Distribuzione internazionale Outplay Films

ALEMANIA Opera prima

Drama, Coming of Age ⋅ Argentina, Spagna ⋅ 2023 ⋅ 87'

87’

di Maria Zanetti

Cast Maite Aguilar, Miranda De la Serna, María

Ucedo, Walter Jakob

Produzione Tarea Fina in coproduzione con Solita

Films

Distribuzione internazionale Miekincine

Entertainment

LONELY

Documentario ⋅ Svizzera, Italia ⋅ 2023 ⋅ 76'

di Michele Pennetta

Cast Precious Adebayo, Federico Peduzzi

Produzione Close Up Films, Indyca

THE OTHER SON− Opera prima

Drama ⋅ Colombia, Francia, Argentina ⋅ 2023 ⋅ 89'

di Juan Sebastiàn Quebrada

Cast Miguel Gonzalez, Ilona Akmansa, Jenny Nava,

Simón Trujillo

Produzione Evidencia Films, Geko Films, Le Tiro y

TresMilMundos Cine

Distribuzione internazionale Film Factory

Entertainment

IO E IL SECCO − Opera prima

Coming of Age, Dramedy ⋅ Italia, Croazia ⋅ 2023 ⋅ 99'

99’

di Gianluca Santoni

Cast Andrea Lattanzi, Francesco Lombardo,

Barbara Ronchi, Andrea Sartoretti, Swamy Rotolo

Produzione Nightswim con Rai Cinema, Antitalent,

Sajama Films

CLENCHED FIST – Opera seconda

Drama ⋅ Belgio ⋅ 2023 ⋅ 86'

di Vivian Goffette

Cast Yanis Frish, Lucie Debay, Wim Willaert, Mila

De Mol, Laurent Capelluto, Paulo Schmit

Produzione Dragons Flms

Distribuzione internazionale TVCO

THE NEW BOY

Drama ⋅ Australia ⋅ 2023 ⋅ 115'

di Warwick Thornton

Cast Cate Blanchett, Aswan Reid, Deborah

Mailman, Wayne Blair

Produzione New Boy Productions Pty Ltd

Distribuzione internazionale Goodfellas

KATIKA BLUU – Opera seconda

Fiction, Drama ⋅ Belgio ⋅ 2023 ⋅ 80'

di Stéphane Vuillet & Stéphane Xhroüet

Cast Baraka, Moïse, Paul, Jackson

Produzione Hélicotronc

Distribuzione internazionale Hélicotronc

Alice nella città – Fuori Concorso

I film del Fuori Concorso sono lo spunto ideale per una riflessione più profonda sui limiti e le inadeguatezze dello stare insieme al mondo, in cui i registi si pongono il problema della conoscenza della realtà e soprattutto sulla possibilità di generare una relazione fortissima con la vita nuda delle persone. Uno spunto che Michael Morris (Better Call Saul) ha esplorato fino ai limiti più bui nel prezioso piccolo film indipendente, To Leslie. Una discesa distruttiva nell’inconscio di una madre, interpretata dal talento assoluto di Andrea Riseborough, (candidata come miglior attrice protagonista agli Oscar 2023), costretta ad affrontare le sue scelte di vita e il figlio che ha lasciato indietro. Ed è proprio nell’importanza di far confluire la realtà nel cinema, di mediare tra l’una e l’altro, che Superluna esprime la sua forma più completa. Federico Bondi (Educazione affettiva, Dafne) ha la capacità di trasmettere in maniera diretta la materia di cui sono fatti i bambini, con tutti i loro pensieri, parole e gesti, che riescono a dare ordine e a trasmettere ciò che oscilla nel grande e ricco caos delle dinamiche di gruppo, fra grandi e piccoli, in una piccola comunità colpita da un terremoto. Costretta a vivere insieme agli altri, una bambina scopre il mondo degli adulti, l’amicizia e una natura fino ad allora inesplorata. La grande letteratura per l’infanzia ci ha insegnato che le fiabe hanno le loro radici nella realtà e non nella fantasia come a qualcuno piace credere. È su questo sfondo che Jessica Hausner continua a interrogarsi su alcuni cortocircuiti della società contemporanea, della presunta élite, dalle nuove forme fideistiche (in questo caso, a partire dalla nutrizione) alla vacuità delle istituzioni scolastiche d’eccellenza, dall’incomunicabilità generazionale, all’abisso culturale e umano dei nuovi ricchi. Club Zero non è interessato alla provocazione che oltrepassa i limiti, quanto piuttosto a spingere il pubblico in una zona di radicale incertezza. Come le favole nere dei Grimm, non cerca di consolare, ma di scuotere nel profondo una generazione che vuole assumersi responsabilità, avere potere sulla propria vita ma è incapace di farsi ascoltare anche quando avrebbe ragione. Jessica Hausner sarà a Roma, e parteciperà a un incontro aperto al pubblico e alle scuole di cinema, a seguire la proiezione del suo film.

Il film di chiusura è una storia di coraggio radicale. È il racconto di un’impresa monumentale tenuta nascosta per anni, sepolta in casa, nella valigetta di pelle di un’agente di cambio britannico. Basato su eventi realmente accaduti, One Life di James Hawes segue Nicholas Winton in due momenti della sua vita: da giovane (Johnny Flynn), a Praga nel 1938, mentre si sforza di salvare la vita di innumerevoli bambini, durante la Seconda Guerra Mondiale insieme alla tenace madre (Helena Bonham-Carter); da anziano (straordinario Anthony Hopkins), a Londra, ossessionato dal non aver aiutato abbastanza. Sarà durante le registrazioni di That’s Life della BBC che, inaspettatamente, il suo sforzo prenderà forma davanti ai suoi occhi.

FUORI CONCORSO

TO LESLIE − Opera prima

Drama ⋅ USA ⋅ 2022 ⋅ 119'

di Michael Morris

Cast Andrea Riseborough, Andre Royo, Owen

Teague, Stephen Root

Produzione Bluewater Lane Production, BCDF

Pictures

Distribuzione internazionale Mister Smith

Distribuzione italiana Minerva Pictures

SUPERLUNA

Drama ⋅ Italia, Belgio ⋅ 2023 ⋅ 101'

di Federico Bondi

Cast Francesca Raffone, Olivia La Terra Pirrè,

Antonia Truppo, Lino Musella, Carmen Pommella,

Vincenzo Pirrotta, Anna Bellato, Max Malatesta,

Francesca De Sapio, Adriano Chiaramida,

Francesca Alice Antonini, Gabriele Spinelli, Chiara

Pazzaglia, Nicola Nicchi Federico Ratini, Lorenzo

Ratini con la partecipazione di Fabrizio Rongione

Produzione Vivo Film con Rai Cinema e Tarantula

CLUB ZERO

Drama, Commedia nera, Thriller ⋅ Austria, UK,

Germania, Francia, Danimarca ⋅ 2023 ⋅ 110’

di Jessica Hausner

Cast Mia Wasikowska, Sidse Babett Knudsen,

Ksenia Devriendt, Luke Barker, Florence Baker,

Samuel D Anderson, Gwen Currant

Produzione coop99 filmproduktion, Coproduction

Office Ltd, Essential Films, Parisienne de

Production, Paloma Productions, Gold Rush Films,

Cinema Inutile

Distribuzione internazionale Coproduction Office

Distribuzione italiana Academy Two

FILM DI CHIUSURA

ONE LIFE

Drama ⋅ UK ⋅ 2022 ⋅ 80'

di James Hawes

Cast Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter,

Romola Garai, Jonathan Pryce, Lena Olin, Adrian

Rawlins, Alex Sharp, Marthe Keller, Samantha

Spiro, Samuel Finzi, Ffion Jolly

Produzione See-Saw Films

Distribuzione internazionale FilmNation

Entertainment, Warner Bros. Pictures

Distribuzione italiana Eagle Pictures

Alice nella città – Proiezioni speciali

E ancora, tra i titoli già annunciati, i primi due episodi della quarta stagione di Mare Fuori diretti da Ivan Silvestrini saranno presentati in anteprima nel programma della ventunesima edizione di Alice nella città e della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma: parteciperanno alle proiezioni (Auditorium Parco della Musica e Auditorium della Conciliazione) i protagonisti della serie dei record coprodotta da Rai Fiction e Picomedia. Evento presentato in co-produzione con la Festa del Cinema di Roma. Da sempre aperta alle possibilità di intreccio tra illustrazione, cinema e animazione, Alice nella città ospita anche quest’anno una serie di eventi e proiezioni speciali che esplorano i risultati di questa ricerca. Tra le anteprime del festival, il già acclamato capolavoro dello Studio Ghibli, Il ragazzo e l’airone (Kimitachi wa dô ikiru ka) del visionario regista premio Oscar Hayao Miyazaki , distribuito in sala da Lucky Red. Miyazaki farà il suo ingresso nella storia con tutta l’unicità di stile e con un linguaggio pieno di simboli, rimandi, metafore universali, tra reale e magico, tra superstizione e fiaba; con tutte le sue tematiche legate all’essere umano, alla trasformazione fisica e interiore. Un testamento, esistenziale e immaginario donato al pubblico, per imparare a vivere e a superare certi egoismi ed egocentrismi . . Evento presentato in co-produzione con la Festa del Cinema di Roma.

Sirocco Et Le Royaume Des Courants D’air è il secondo lungometraggio d’animazione di Benoît Chieux . Due sorelle, Juliette e Carmen, scoprono un passaggio segreto nel mondo del loro libro preferito, il Regno delle correnti d’aria. Trasformate in gatti e separate l’una dall’altra, dovranno ritrovare la strada del ritorno e – con l’aiuto dell’affascinante cantante Selma, una favolosa diva degli uccelli che ha pietà della piccola e litigiosa ragazza-gatto – affrontare il misterioso Scirocco, il signore dei venti e delle tempeste, che ha trasformato il clima in un’arma, inviando uragani distruttivi a colpire i villaggi. Scritto insieme ad Alain Gagnol (A Cat in Paris) e prodotto da Sacrebleu, è un’avventura onirica e surreale di sorellanza che rende omaggio a La planète sauvage di Roland Topor e alle atmosfere del cinema di Hayao Miyazaki di cui condivide l’ostinazione e la curiosità dei personaggi bambini, di fronte alle creature di un mondo magico, in cui riecheggia la preoccupazione di Miyazaki per l’ambiente e per ciò che è vivo.

Art Ludique-Le Musée, in collaborazione con DreamWorks Animation e Universal Pictures International Italy, presenta “La Mostra dei Film DreamWorks: Sogni, Magia e Avventure” a Roma dal 24 settembre al 29 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il prestigioso studio DreamWorks Animation, fondato da Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg

e David Geffen, ha aperto le porte al team del museo Art Ludique con l’obiettivo di selezionare, in collaborazione con gli artisti, le opere più straordinarie e rappresentative. Nel percorso della mostra i visitatori scopriranno lo spirito unico che caratterizza alcuni dei grandi capolavori dello studio e le specificità che ne definiscono la personalità. Un vero e proprio “tour mondiale dell’animazione”. “Trolls 3 – Tutti Insieme”, il terzo capitolo della saga diretto da Walt Dohrn , verrà presentato in anteprima ad Alice nella Città.

Conclude il programma dedicato all’animazione il lungometraggio animato in stop-motion The Inventor , diretto dall’ex-Pixar Jim Capobianco, , autore dell’amatissmo “Ratatouille” (nomination al Premio Oscar® per la migliore sceneggiatura originale). Protagonista Leonardo Da Vinci nei suoi ultimi anni di vita. L’inventore, già canuto, non ha tuttavia perso i suoi stimoli creativi. Per svincolarsi dall’ostracismo del clero e di potenti poco illuminati che vedono in lui un sovversivo, l’artista toscano decide di intraprendere un viaggio verso la Francia, alla ricerca della libertà e del senso della vita. Il film propone anche scene realizzate in animazione 2D a mano libera, supervisionati dal Cartoon Saloon di Tomm Moore e si avvale di un cast di voci di tutto rispetto, in cui figurano Stephen Fry , Marion Cotillard , Daisy Ridley e Matt Berry.

The New Toy è il nuovo lavoro di James Huth con Jamel Debbouze e Daniel Auteuil, remake del film di successo del 1976 “Le jouet” di Francis Veber con Pierre Richard e Michel Bouquet a cui anche Richard Donner si ispirò per il suo The Toy (1982). Quarantasei anni separano i due film francesi. Un’eternità dal punto di vista sociale, anche se i rapporti di denaro e potere, e le relazioni sociali tra chi sta sopra e chi sta sotto, già attuali all’epoca, lo sono ancora di più oggi. Philippe Etienne è l’uomo d’affari più ricco di Francia. Freddo ed emotivamente paralizzato, lavora più che mai da quando sua moglie è morta un anno fa. Alexandre, il suo unico figlio ed erede della dinastia, si rifugia nel mondo solitario di un bambino viziato. Per il suo compleanno, Philippe Etienne fa aprire il reparto giocattoli di un grande magazzino solo per lui, con l’opportunità di prendere tutto ciò che gli piace. Alexandre sceglie il suo nuovo giocattolo: Samy, il guardiano notturno.

PROIEZIONI SPECIALI

MARE FUORI 4 – in coproduzione con la Festa del Cinema

del Cinema

Serie TV ⋅ Italia ⋅ 2023 ⋅ (2 x 60' ca) 120'

di Ivan Silvestrini

Cast Carmine Recano, Lucrezia Guidone,

Massimiliano Caiazzo, Maria Esposito, Matteo

Paolillo, Artem, Domenico Cuomo, Kyshan

Wilson, Clotilde Esposito, Giovanna Sannino,

Alessandro Orrei, Ludovica Coscione, Clara

Soccini, Francesco Panarella, Salahudin Tijani

Imrana, Giuseppe Pirozzi, Vincenzo Ferrera,

Antonio De Matteo, Raiz, Pia Lanciotti

Produzione Rai Fiction, Picomedia

IL RAGAZZO E L’AIRONE – in coproduzione

con la Festa del Cinema

Drama ⋅ Giappone ⋅ 2023 ⋅ 124'

di Hayao Miyazaki

Cast Sōma Santoki, Masaki Suda, Ko Shibasaki,

Aimyon, Yoshino Kimura, Takuya Kimura, Kaoru

Kobayashi, Shinobu Otake

Produzione Studio Ghibli

Distribuzione italiana Lucky Red

SIROCCO AND THE KINGDOM OF AIR STREAMS

STREAMS

Animazione ⋅ Belgio, Francia ⋅ 2023 ⋅ 80'

di Benoît Chieux

Cast Loïse Charpentier, Maryne Bertieaux, Aurélie

Konaté, Pierre Lognay, Laurent Morteau, Eric de

Staercke, David Das Santos, Géraldine Asselin

Produzione Sacrebleu Productions, Take Five,

Ciel de Paris

Distribuzione internazionale Kinology

TROLLS 3 – Tutti insieme

Animazione ⋅ USA ⋅ 2023 ⋅ 80'

di Walt Dohrn

Cast Camila Cabello, Justin Timberlake, Anna

Kendrick, RuPaul, Troye Sivan, Walt Dohrn, Eric

André, Kid Cudi

Voci italiane Lodovica Comelli, Stash

Produzione DreamWorks Animation

Distribuzione italiana Universal Pictures

International Italy

THE INVENTOR

Animazione Stop Motion ⋅ Francia, Irlanda,

Lussemburgo, USA ⋅ 2023 ⋅ 92’

di Jim Capobianco

Cast Stephen Fry, Daisy Ridley, Marion Cotillard,

Gauthier Battoue, Matt Berry

Produzione Rippberger/Urroz, Leveller Media,

Tip-Top Productions, Carte Blanche, Moo Studios,

Gaia Entertainment, Curiosity Rights, Former

Prodigy, Media Slated, The Exchange

Distribuzione internazionale MK2

Distribuzione italiana Universal Group

THE NEW TOY

Commedia ⋅ Francia ⋅ 2022 ⋅ 112'

di James Hunt

Cast Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu,

Alice Belaïdi, Anna Cervinka

Produzione Eskwad, M6 Films in associazione con

Sony Pictures Entertainment France

Distribuzione italiana Europictures

Panorama Italia

“Panorama Italia” punta sulla scoperta e sulla valorizzazione del cinema italiano. Sono documentari, film inediti in Italia mai usciti in sala per il grande pubblico o passati velocemente in un festival. Sono 8 i titoli che comporranno la selezione in concorso a cui la giuria, composta da Tarak Ben Ammar, Francesco Motta , Ivan Silvestrini i , Yle Vianello , Alessandra De Tommasi , Riccardo Milani (Presidente onorario), assegnerà il Premio Raffaella Fioretta per il cinema italiano. .

Nella selezione del “Panorama Italia” di quest’anno c’è una gran voglia di assecondare vene visionarie o realiste che mescolano mostruoso e meraviglia, natura brutale e stupore d’infanzia, forze arcaiche e nuove dimensioni del vivere, nubi oscure e luminosi squarci di luce che sorprendono per vitalità e libertà creativa. Una “biodiversità” cinematografica – indispensabile – che mai come ora è in cerca di un pubblico e di uno spazio praticabile in grado di valorizzarla.

Ed è lungo questa linea di ricerca che abbiamo incontrato film capaci di raccontare storie, nei modi inventivi del cinema indipendente: inclassificabili, militanti e liberi che tentano una fuga dalla realtà o meglio una messa in discussione del reale come La Guerra del Tiburtino III. Luna Gualano (premiata al Festival per il film Go Home) si affida ancora una volta ai codici del sci-fi e alla commedia dissacrante per raccontare, con una chiave inedita, la periferia romana. . Al Tiburtino III cade dal cielo un piccolo meteorite. Gli abitanti del quartiere iniziano a comportarsi in modo strano alzando delle vere e proprie barricate attorno al loro territorio. Gli alieni parassiti sembrano intenzionati a conquistare il mondo, partendo dal Tiburtino III. Film come fiabe che esaltano la componente fantastica nella sua forma più brutale, come Resvrgis di Francesco Carnesecchi , in cui l’andamento tipico di un film horror basato sull’assedio supera il confine di partenza e si trasforma in una lotta homo homini lupus. Una battuta di caccia tra amici finirà per rivelarsi tutt’altro che un momento di spensieratezza e goliardia e i quattro protagonisti dovranno confrontarsi con i misteri delle montagne, dove storia e leggenda si uniscono nel terrore.

Ci sono storie odierne che per loro natura non possono non essere piene di preoccupazione per il destino di ciò che è vivo. Sono affini nella genesi produttiva, ma diverse nel tentativo di rappresentare la voglia di rinascita: nell’esordio di Ivana Gloria c’è uno sguardo fisico, corporeo, ricco di dettagli che non si accontentano dell’evasione, dell’inerzia ma prendono posizione nella storia. Il suo Clorofilla cerca soprattutto nel mito, la propria natura e una realtà migliore di quella raccontata, per scavare nella nuova alienazione dei rapporti umani. Bangarang , invece, intreccia e sovrappone il tumulto dell’infanzia di un gruppo di bambini della città di Taranto, con le rovine di un territorio teatro di uno dei più gravi disastri sanitari e ambientali della storia italiana ed europea. La sensibilità umana con cui Giulio Mastromauro guarda i suoi ragazzi è di una grazia immensa: li differenzia, li rende complessi, unici, racconta il vigore delle loro relazioni senza mai giudicare, senza mai farsi avanti, dando vita a una storia mai consolatoria, diretta da un regista dotato del dono dell’ascolto.

A prima vista l’opera prima di Mario Vezza , Desirè È , sembra perseguire l’agenda di tanto cinema sociale, ma in realtà racconta l’adolescenza com’è davvero, con tutta la sua ambigua, inconsapevole e profonda complessità. Desirè dovrà fare i conti con la propria pena ma soprattutto con sé stessa, i propri problemi e le proprie aspirazioni. C’è una linea evidente di continuità tra il catalogo di destini adolescenti e i rapporti familiari presenti in questi due film del concorso: Eravamo Bambini di Marco Martani è un puzzle emotivo e temporale, legato ad un’amicizia d’infanzia; ma anche una storia di vite spezzate, di sangue e di un feroce e doloroso countdown durato vent’anni in attesa di una vendetta che appare inevitabile. Mentre, ancora una volta Stefano Chiantini , con il film Una Madre , celebra la vita, la rinascita e l’autodeterminazione delle donne che lottano per affermare il proprio diritto al futuro. Un film che con la franchezza di un ritrovato cinéma vérité fa emergere un flusso emotivo potente che tutto travolge.

Lo sceneggiatore e regista Emiliano Corapi costruisce una roulette russa che parte come gioco, trasformandosi, minuto dopo minuto, in un massacro dei sentimenti. In Suspicious Minds due coppie distanti per età ma simili nelle emozioni dovranno confrontarsi coi propri timori e fare i conti con l’effettiva realtà dei fatti, in un continuo gioco di bugie e mistero che finisce per rivelare più di ciò che si sarebbero aspettati. Vengono a galla tradimenti veri o immaginati, si svelano situazioni nascoste, si confessano segreti e peccati che metteranno in discussione le loro relazioni.

Panorama Italia – Proiezioni speciali

A completare il programma del “Panorama Italia” un ciclo di proiezioni speciali che arricchiscono, ciascuna con il proprio tono, la ricerca su ciò che si muove nel nascosto cinema italiano. Non c’è solo l’idea di mischiare forme e generi ma la voglia d’intercettare un flusso creativo che parte dalle scuole di cinema.

Catene è il film collettivo diretto dagli studenti della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté di Roma a conclusione del loro triennio formativo. Sei episodi accomunati da una tematica: i legami di dipendenza affettiva. Questi racconti indagano le diverse relazioni nelle loro pieghe più complesse, l’amore genitoriale, quello fraterno, quello tra due amanti e tra due sconosciuti. Storie diverse per contesto e stile, che mettono in scena la tragicità dei legami e l’irruente desiderio della giovinezza. Il ring come luogo dove misurare la propria determinazione, la rabbia e allo stesso tempo l’energia per liberarsi dalla gabbia in cui si è trasformata la sua vita. È il racconto al femminile di The Cage – Nella Gabbia, opera prima di Massimiliano Zanin con Aurora Giovinazzo che racconta quanto sia difficile rompere un forte legame familiare anche quando i membri della “famiglia” sono estranei. Uno dei più grandi film sportivi di tutti i tempi.

Un viaggio incredibile e sorprendente è quello che compiono i protagonisti di Un Oggi Alla Volta per riuscire in una cosa talmente semplice da essere diventata complicata oggi: innamorarsi. Un teen drama che segna l’esordio alla regia Nicola Conversa. Un evento fortuito o un segno del destino farà incontrare Tina (Denise Tantucci) e Pietro (Francesco Arca) in Hotspot – Amore senza rete di Giulio Manfredonia.

PANORAMA ITALIA CONCORSO

LA GUERRA DEL TIBURTINO III

Drama ⋅ Italia ⋅ 2023 ⋅ 95'

di Luna Gualano

Cast Antonio Bannò, Sveva Mariani, Paolo

Calabresi, Paola Minaccioni

Produzione Mompracem con Rai Cinema

Distribuzione internazionale Fandango

Distribuzione italiana Fandango

RESVRGIS − Opera seconda

Horror ⋅ Italia ⋅ 2023 ⋅ 90'

di Francesco Carnesecchi

Cast Ludovica Martino, Beatrice Fiorentini, Blu

Yoshimi, Beatrice Modica, Daniele Mariani,

Thomas Santu, Lorenzo Marconi

Produzione Illmatic Film Group, Red Carpet,

Beetlefilm

Distribuzione italiana Illmatic Film Group

CLOROFILLA – Opera prima

Fantastico ⋅ Italia ⋅ 2023 ⋅ 75'

di Ivana Gloria

Cast Sarah Short, Michele Ragno, Domenico De

Meo, Michele Bassi, Angelo Zedda, Nina Viola

Dessì

Produzione Albedo Production, DO

Consulting&Production

BANGARANG

Documentario ⋅ Italia ⋅ 2023 ⋅ 75'

di Giulio Mastromauro

Produzione Zen Movie con Nuovo Imaie con

sostegno di Apulia Film Commision e la

partecipazione di Dispàrte

Distribuzione internazionale Zen Movie

Distribuzione italiana Zen Movie

DESIRÉ − Opera prima

Drama ⋅ Italia ⋅ 2023 ⋅ 100'

di Mario Vezza

Cast Nassiratou Zanre, Enrico Lo Verso,

Antonella Stefanucci, Tonia De Micco, Brunella

Cacciuni, Annachiara Canario, Sara D’Ambrosio,

Giuliana Zannelli, Giuseppe Auriemma

Produzione Cinemafiction Formazione e

Produzione s.r.l. in associazione con TNM

Produzioni s.r.l

Distribuzione internazionale RAI Com s.p.a

ERAVAMO BAMBINI

Drama ⋅ Italia ⋅ 2023 ⋅ 101'

di Marco Martani

Cast Lorenzo Richelmy, Alessio Lapice, Lucrezia

Guidone, Giancarlo Commare, Francesco Russo,

Romano Reggiani, Massimo Popolizio

Produzione Minerva Pictures, Wildside in

collaborazione con Vision Distribution, in

collaborazione con Sky

Distribuzione internazionale Vision Distribution

Distribuzione italiana Europictures

UNA MADRE

Drama ⋅ Italia, Francia ⋅ 2023 ⋅ 80'

di Stefano Chiantini

Cast Aurora Giovinazzo, Micaela Ramazzotti,

Angela Finocchiaro, Francesco Salvi

Produzione World Video Production, Rai Cinema,

Bling Flamingo, con il supporto di Lazio Cinema

International e MIC – Ministero della Cultura

SUSPICIOUS MINDS

Dramedy ⋅ Italia, Francia ⋅ 2023 ⋅ 80'

di Emiliano Corapi

Cast Francesco Colella, Amanda Campana,

Matteo Oscar Giuggioli, Thekla Reuten

Produzione World Video Production, Adler

Entertainment e Rai Cinema in coproduzione con

Bling Flamingo e Barbary Films, con il supporto di

Lazio Cinema International

Distribuzione italiana Adler Entertainment

PANORAMA ITALIA PROIEZIONI SPECIALI

CATENE – Film collettivo

Drama ⋅ Italia ⋅ 2023 ⋅ 93'

Scuola d’Arte Cinematografica

Gian Maria Volontè

Registi Anna Coccoli, Matteo Giampetruzzi,

Lorenzo Nuccio, Flavio Santandrea, Lorenzo

Vitrone

Sceneggiatori Chiara Benedetti, Enrico Butelli,

Giacomo Carraro, Elena D’Ugo, John Alex Siciliani,

Francesca Zonta

Cast Layla Maiolatesi, Cristina Pellegrino, Davide

Iachini, Marco Marzocca, Maria Chiara Orti,

Davide Valle, Francesca Carrain, Fabio Rizzuto,

Dharma Mangia Woods, Nicoletta Robello,

Giselda Volodi, Michele Eburnea, Elena

Radonicich, Francesca Parisi, Achille Brugnini

Produzione Scuola d’arte cinematografica

Gian Maria Volontè

Produzione esecutiva dispàrte

Distribuzione italiana Scuola d’arte

cinematografica Gian Maria Volontè

THE CAGE – NELLA GABBIA − Opera prima

Drama ⋅ Italia ⋅ 2023 ⋅ 110'

di Massimiliano Zanin

Cast Aurora Giovinazzo, Valeria Solarino, Brando

Pacitto, Desirée Popper, Fabrizio Ferracane,

Patrizio Oliva, Alessio Sakara

Produzione Rodeo Drive, Wave Cinema e Fairway

Film con Rai Cinema

UN OGGI ALLA VOLTA − Opera prima

Teen drama ⋅ Italia ⋅ 2023 ⋅ 101'

di Nicola Conversa

Cast Tommaso Cassissa, Ginevra Francesconi,

Katia Follesa, Francesco Centorame, Edoardo

Pagliai e con Federica Pagliaroli, con la

partecipazione di Cesare Bocci e di Elisabetta De

Palo

Produzione One More Pictures

Distribuzione italiana Vision Distribution

HOTSPOT – AMORE SENZA RETE

Commedia ⋅ Italia ⋅ 2023 ⋅ '

di Giulio Manfredonia

Cast Denise Tantucci, Francesco Arca, Erasmo

Genzini, Anna Lucia Pierro, Peppe Servillo, Rasalia

Porcaro

Produzione Eagle Pictures, Sony Pictures

International Productions

Distribuzione Eagle Pictures