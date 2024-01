Dal 18 gennaio nei cinema italiani con Adler Entertainment il nuovo film d’animazione Il fantasma di Canterville. Dal celebre racconto di Oscar Wilde, le rocambolesche avventure di una famiglia americana che, dopo essersi trasferita in un’antica dimora inglese, deve fare i conti con un inaspettato inquilino, il fantasma Simon de Canterville. Ospite del castello da oltre trecento anni, il fantasma non ha nessuna intenzione di andarsene e fa di tutto per spaventare i nuovi arrivati.

Le musiche originali de “Il Fantasma di Canterville” sono state composte a quattro mani dalla compositrice e direttore d’orchestra Eimear Noon e da suo marito, il pluripremiato compositore e produttore Craig Stuart Garfinkle.

Eimear Noone & Craig Stuart Garfinkle – Note biografiche

La compositrice e direttore d’orchestra Eimear Noone ha fatto la storia nel 2020 ai 92esimi Academy Awards quando è diventata la prima donna a dirigere l’orchestra agli Oscar. Recentemente, Eímear ha composto la colonna sonora per il film d’animazione “Two by Two: Overboard”, che ha raggiunto il primo posto al botteghino del Regno Unito nell’ottobre 2020.

La pluripremiata compositrice e direttrice irlandese Eimear divide il suo tempo tra la composizione di musica per videogiochi, lungometraggi, televisione e spot pubblicitari e la direzione di concerti di musica classica e di videogiochi. Più recentemente, Eimear ha composto e diretto per l’iconico videogioco World of WarCraft e la sua nuova espansione, Warlords of Draenor.

Probabilmente l’attuale principale direttore d’orchestra al mondo di colonne sonore di videogiochi (sia in studio che in sala da concerto), i suoi crediti includono i più rispettati del genere, inclusi giochi come Heroes of The Storm, StarCraft II, Diablo III, Reaper of Souls, Hearthstone, Overwatch e molti altri.

Diablo III, ad esempio, ha infranto il record di vendite di giochi vendendo oltre 3,5 milioni di copie solo nelle prime 24 ore. Ha vinto anche il premio GDC 2012 per il miglior audio, che include il premio per la musica, l’Hollywood Music in Media Award 2012 per la migliore colonna sonora originale e una nomination ai BAFTA 2013 per la migliore colonna sonora originale.

Recenti responsabilità di direzione in studio includono la guida dell’orchestra per l’ultima uscita della leggenda della musica dance elettronica BT, “Electronic Opus”, così come la colonna sonora per il film di Gus Van Sant Sea of Trees, con Mathew McConaughey.

Craig Stuart Garfinkle è un produttore musicale e compositore pluripremiato e nominato agli Emmy, che ha lavorato nell’animazione, lungometraggi, trailer, documentari, televisione, progetti multimediali e pubblicità. Più recentemente, Craig ha co-composto, insieme a sua moglie Eimear Noone, la colonna sonora per il film d’animazione Two By Two: Overboard (titolo provvisorio) – un seguito del film di successo Two By Two: Ooops! Noè se n’è andato. Il film, nonostante sia uscito durante la pandemia, è stato il numero uno al botteghino in Irlanda, Regno Unito e Germania. La colonna sonora ha ricevuto una nomination all’Ivor Novello Award, per la migliore colonna sonora originale.

Il lavoro passato di Craig nell’animazione include diverse serie Disney, in particolare come uno dei cantautori della serie La Sirenetta e uno dei compositori di Raw Toonage, che ha ottenuto anche una nomination agli Emmy per la composizione originale. Craig ha composto ampiamente per film tra cui il dramma familiare It’s Dark Here (con Illiana Douglas, Bubba Lewis e William Mapother), la commedia nera Get Out if You Can (diretto da TJ Martin) e il thriller sovrannaturale Blood Relative (con Cristin Milioti).

Il suo contributo a oltre 140 trailer cinematografici include lo Star Trek di J.J. Abrams, la serie di Harry Potter, James Bond, Sin City, Red, Vicky Christina Barcelona, Over the Hedge, Spider-Man III, HALO II e molti altri. La musica di Craig è apparsa anche in centinaia di progetti cinematografici e televisivi come The Office, Fringe, Lost, The Sopranos, X Factor e America’s Got Talent della NBC.

Come compositore di videogiochi, Craig ha composto per l’iconico videogioco “World of Warcraft” e la sua espansione Warlords of Draenor (Hollywood Music in Media Award, Miglior colonna sonora per videogiochi). La sua esperienza nel genere risale ai primi Dungeons and Dragons Games per la TSR Inc.

Il suo lavoro di composizione gli ha portato numerosi premi e riconoscimenti, tra cui una nomination agli Emmy per la sua colonna sonora originale per lo speciale KAET PBS, Visions of Arizona, la sua composizione Waltz to the Underworld ha ricevuto una nomination al Mark Award 2018 per la migliore composizione di trailer e una canzone da lui prodotta. , “I Never Believed in Love, ‘til I believe in You”, ha ricevuto l’Emmy Award per la migliore canzone originale.

Craig Stuart Garfinkle ed Eimear Noone vivono a Malibu, in California con i figli Eliam e Madison.

Il Fantasma di Canterville – La colonna sonora

1. Time for Little Bears to Go to Bed 3:33

2. Canterville Ghost Main Title 1:13

3. Welcome to Canterville House 3:17

4. The Ghostly Visitor 3:49

5. Unruly Draughts 0:41

6. Playing with Fire 1:34

7. Heads Up – It’s the Bucket for You 1:31

8. Woeful Horseman 1:40

9. The Gardener 1:47

10. Locket in the Lake 1:14

11. The Canterville Curse 1:09

12. Virginia Has a Boyfriend 1:44

13. Smile and Say Cheese 1:21

14. Lady Eleanor’s Theme 1:40

15. Joy Ride – Trapped by the Curse 2:17

16. Love Is All You Need 2:00

17. Tea Time Terrors 2:43

18. Pumpkin Prangsters – A Ghost That Can’t Haunt 1:53

19. Do As You Are Told 1:01

20. The Grand Banquet – Wonder of the Modern World 1:08

21. Guess Who’s Coming to Dinner 5:25

22. Duel with Death 9:51

23. Farewell – For Peace Has Come to Canterville 1:17

24. Dead to Me (feat. Jack L.) 3:35

La colonna sonora de “Il Fantasma di Canterville” è disponibile su Amazon.