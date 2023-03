Il Gladiatore 2: nel cast anche Denzel Washington e Barry Keoghan

Due nuovi casting di alto profilo per Il Gladiatore 2 di Ridley Scott, a bordo il premio Oscar Denzel Washington che torna a collaborare con Scott dopo American Gangster, mentre l’attore irlandese Barry Keoghan recentemente candidato ad un Oscar come miglior attore non protagonista per L’isola degli spiriti, sta finalizzando le trattative. Washington e Keoghan si uniranno al nuovo protagonista Paul Mescal nel ruolo di Lucius, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Commodo (Joaquin Phoenix).

Deadline racconta che una volta che Mescal è stato confermato per il progetto, i produttori “hanno spinto al massimo per una star per l’altro ruolo importante nel film e hanno pensato a Washington”. L’attore ha incontrato Scott e fonti vicine al progetto hanno detto che “era entusiasta del ruolo da cattivo”.

Se Keoghan firmerà, l’attore interpreterà l’imperatore Publio Settimio Geta, un imperatore romano che governò insieme a suo fratello Caracalla dal 209 al 211 d.C. Nacque nel 189 d.C. dall’imperatore Settimio Severo e da sua moglie Giulia Domna. Geta è descritto come intelligente e colto, ma anche come un individuo crudele e inaffidabile. Durante il suo breve regno, Geta si concentrò sul consolidamento del suo potere e sul rafforzamento della sua posizione all’interno dell’impero. Ha fatto alcuni sforzi per migliorare la vita delle persone riducendo le tasse e aumentando l’intrattenimento pubblico. Tuttavia, si è anche impegnato in brutali epurazioni di potenziali avversari e nemici, che gli hanno fatto guadagnare l’animosità di molti all’interno della nobiltà romana. Nel 211 d.C., Geta fu assassinato da suo fratello Caracalla, durante un incontro organizzato per riconciliare le loro divergenze. Successivamente Caracalla ordinò l’assassinio di tutti coloro che ritenevano essere i sostenitori di Geta, portando a un periodo sanguinoso e violento nella storia romana noto come “Anno dei Cinque Imperatori”, che vide scatenarsi una guerra civile romana come conseguenza degli omicidi prima di Commodo il 31 dicembre del 192 e quello successivo di Pertinace, che aveva avuto in un primo momento il consenso di Senato e guardia pretoriana. La guerra che ne derivò vide contendersi il trono imperiale quattro pretendenti, tra i quali emerse Settimio Severo, fondatore della dinastia dei Severi. Nonostante il suo breve e controverso regno, Geta è ricordato come uno degli imperatori romani che contribuì all’instabilità e al declino dell’Impero Romano.

Rivedremo Denzel Washington nei panni di Robert McCall nel terzo film della serie The Equalizer, il film attualmente in post-produzione vede confermati Antoine Fuqua alla regia e Richard Wenk alla sceneggiatura. Il film è previsto in uscita nei cinema americani il 1° settembre 2023.

Barry Keoghan sta attualmente girando Bring Them Down, un dramma a tinte thriller che segue due famiglie alle prese con un passato da affrontare e un segreto da preservare. Inoltre l’attore ha altri due film completati: il thriller Saltburn che lo vede protagonista al fianco di Carey Mulligan e Rosamund Pike, sulle vicissitudini di una famiglia aristocratica inglese, e il dramma d’azione Masters of the Air, nei cieli europei, dietro le linee nemiche, undici uomini all’interno di un bombardiere conosciuto come “Fortezza Volante” combattono contro stormi di combattenti tedeschi. Nel cast anche Austin Butler che si è fatto notare di recente per il ruolo di Elvis nell’omonimo biopic di Baz Luhrmann, ruolo che gli è valso una candidatura agli Oscar al miglior attore protagonista.

Fonte: Variety