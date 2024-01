Indiana Jones gadget: set repliche decorazioni murali del tempio peruviano da “I predatori dell’arca perduta”

Dopo l’annuncio del nuovo spettacolare videogioco Indiana Jones e l’Antico Cerchio di Bethesda vi proponiamo un set di repliche ispirate ad una iconica scena del primo film di Indiana Jones che potrebbe diventare un pezzo d’arredamento piuttosto suggestivo.

Il sito Regal Robot propone una paio di repliche di oggetti di scena ispirati al classico I predatori dell’arca perduta, in particolare alla sequenza del tempio peruviano che apre il film.

Queste repliche di oggetti di scena sono ispirate ai volti scolpiti sui muri che lanciano dardi contro Indiana (Harrison Ford) e Satipo (Alfred Molina) mentre corrono per uscire dal Tempio Chachapoyan, dopo aver afferrato l’idolo d’oro e fatto scattare una serie di trappole. Questi due blocchi sono a grandezza naturale che riproducono fedelmente l’aspetto di quelli che formavano la parete del tempio come spiega la descrizione.

Questo è il nostro secondo pezzo di decorazione da parete in formato oggetto basato sulle antiche trappole del misterioso Tempio Chachapoyan! Indiana Jones, evita attentamente gli inneschi sul pavimento per raggiungere in sicurezza l’iconico idolo d’oro, ma nella fretta di andarsene, corre di nuovo attraverso il vicolo, innescando le trappole mentre i dardi volano dalle pareti mentre corre verso la salvezza!

Questa impressionante decorazione murale scultorea tridimensionale si ispira all’apertura dinamica di Indiana Jones e I predatori dell’arca perduta™. Circa 38 cm quadrati, ha le stesse dimensioni dell’allestimento originale del set del film. Con oltre 15 cm di profondità, questa è una scultura in altorilievo dall’aspetto di pietra che sembra uscita direttamente dal film!

Ciascuna delle decorazioni murali realizzata negli Stati Uniti è realizzata con 2 kg di resina poliuretanica e poi dipinta a mano con accenti di pietra realistici e invecchiamento. Hanno anche abbellimenti in finto muschio per un aspetto davvero realistico e antico.

Questa decorazione murale dettagliata è stata scolpita dall’artista 3D di Regal Robot Christian Maggi mentre la pittura è stata realizzato dal maestro Max Frey.

Questi pezzi d’arte incredibilmente unici per la decorazione murale sono realizzati con orgoglio negli Stati Uniti e ogni pezzo viene spedito completamente dipinto e pronto per essere esposto, quindi ordina il tuo oggi. Sentiti come un archeologo avventuroso e porta un po’ di classico stile Indiana Jones a casa, in ufficio, nella tana per maschi o nella caverna per fan!