La vita di Chuck: Tom Hiddleston e Mark Hamill nell’adattamento cinematografico del racconto di Stephen King

Tom Hiddleston meglio noto come Loki nei film di Thor della Marvel, e Mark Hamill icona della saga di Star Wars nei panni di Luke Skywalker hanno firmato per recitare La vita di Chuck; trattasi di un nuovo adattamento cinematografico basato sull’omonimo racconto di Stephen King, che sarà uno dei titoli presentati al prossimo Mercato del Film di Cannes.

Al timone di questo nuovo adattamento ci sarà Mike Flanagan, il regista della serie tv The Haunting e degli horror Oculus e Absentia. Flanagan adatterà per la terza volta un racconto del “Re dell’horror” dopo l’ottimo Il gioco di Gerald del 2017 e il deludente Doctor Sleep del 2019; il regista recentemente aveva tentato di portare sul grande schermo anche il romanzo “Revival” d King, ma il progetto non è andato in porto.

Flanagan oltre a dirigere “La vita di Chuck”, sta scrivendo la sceneggiatura e sarà produttore del progetto per Intrepid Pictures insieme al collega produttore Trevor Macy. Il progetto è descritto a livello di atmosfera come un mix di Stand By Me, Le ali della libertà e Il miglio verde.

La sceneggiatura, che è stata adattata prima dello sciopero della Writers Guild of America (WGA), è in lavorazione da diversi mesi con Hiddleston che interpreta il “Chuck” del titolo e Hamill che vestirà i panni di Albie. “La vita di Chuck” è parte dell’antologia Se scorre il sangue, pubblicata negli USA il 21 aprile 2020 e il 12 maggio dello stesso anno in Italia.

“La vita di Chuck” è una storia in tre atti raccontata al contrario, a partire dalla fine della vita di Chuck Krantz mentre il mondo che lo circonda si sbriciola nell’oblio e la gente comincia a rendersi conto che la fine è vicina. Il racconto inizia con la diagnosi di Chuck di un tumore al cervello e termina con la sua infanzia. L’unico indizio sulla causa di questa apocalisse incombente è una serie di misteriose apparizioni di un uomo di nome Chuck, che si presenta ovunque a partire da un messaggio che inizia a comparire sui cartelloni pubblicitari e sugli edifici delle città – “39 GRANDI ANNI! GRAZIE, CHUCK!”.

Il vincitore del Golden Globe Tom Hiddleston ha ripreso il ruolo di Loki nell’omonima serie tv Marvel che è stata rinnovata per una seconda stagione in arrivo a metà del 2023, come parte della Fase Cinque dell’UCM.

Mark Hamill è tornato ad interpretare Luke Skywalker nella trilogia sequel Star Wars, nella seconda stagione di The Mandalorian e nella prima stagione di The Book of Boba Fett. Di recente l’attore è apparso in Sandman di Netflix e reciterà nell’imminente commedia d’azione The Machine di Sony e nella miniserie tv The Fall of the House of Usher diretta da Mike Flanagan in arrivo su Netflix.

La sinossi ufficiale dell’antologia: Ci sono diversi modi di dire, quando si parla di notizie, e sono tutti leggendari: «Sbatti il mostro in prima pagina», «Fa più notizia Uomo morde cane che Cane morde uomo» e naturalmente «Se scorre il sangue, si vende». Nel racconto di King che dà il titolo a questa raccolta, è una bomba alla Albert Macready Middle School a garantire i titoli cubitali delle prime pagine e le cruente immagini di apertura dei telegiornali. Tra i milioni di spettatori inorriditi davanti allo schermo, però, ce n’è una che coglie una nota stonata. Holly Gibney, l’investigatrice che ha già avuto esperienze ai confini della realtà con Mr Mercedes e con l’Outsider, osserva la scena del crimine e si rende conto che qualcosa non va, che il primo inviato sul luogo della strage ha qualcosa di sbagliato. Inizia così “Se scorre il sangue”, sequel indipendente di “The Outsider”, protagonista la formidabile Holly nel suo primo caso da solista. Ma il lungo racconto dedicato alla detective preferita di King (come scrive lui stesso nella sua nota finale) è solo uno dei quattro che compongono la raccolta. Da “Il telefono del signor Harrigan”, dove vita e tecnologia si intrecciano in modo inusuale, a “La vita di Chuck”, ispirato a un cartellone pubblicitario, fino a “Ratto” – che gioca con la natura stessa del talento di uno scrittore – le storie di questa raccolta sono fuori dagli schemi, a volte sentimentali, forse anche fuori dal tempo. In una parola, kinghiane.

L’antologia di racconti horror “Se scorre il sangue” di Stephen King è disponibile su Amazon.

