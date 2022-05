Laurence Fishburne e Clifton Collins Jr. in “Frank & Louis”, Frank Grillo in “Merciless”

Attori Megalopolis: Adam Driver, Forest Whitaker, Laurence Fishburne per Francis Ford Coppola

Laurence Fishburne (Matrix, John Wick) e Clifton Collins Jr. (Pacific Rim, Westworld) hanno firmato per recitare nel dramma a sfondo carcerario Frank & Louis. La storia segue un uomo che sta scontando l’ergastolo che accetta un lavoro in una prigione che si prende cura di prigionieri anziani e malati che soffrono di malattie da perdita di memoria. Quella che inizia come una missione egoistica per la libertà vigilata si trasforma in una profonda relazione emotiva e trasformativa, offrendo un barlume di redenzione in un luogo altrimenti spietato.

“Frank & Louis” è diretto dalla regista Petra Volpe (Contro l’ordine divino) che ha anche scritto la sceneggiatura insieme alla scrittrice tedesca Esther Bernstorff.

La regista Volpe ha dichiarato a proposito del progetto: “Lavorare con Laurence Fishburne e Clifton Collins, Jr. su questa storia intima ed emozionante è un sogno che si avvera. Provo una profonda gratitudine verso gli uomini incarcerati che ho incontrato durante la ricerca per questo progetto e non vedo l’ora di portare questa storia toccante e tempestiva al pubblico. Si spera che questo film contribuisca a un’importante conversazione sull’invecchiamento, la salute mentale e il sistema carcerario”.

Partecipant, Zodiac Pictures e Peachtree & Vine Productions di Tyler Perry si sono uniti al progetto per produrre il film.

Laurence Fishburne oltre a riprendere il ruolo di Bowery King in John Wick 4 in uscita a marzo 2023, reciterà con Karl Urban in Black Water Transit sui piani divergenti di criminali, poliziotti e avvocati mentre si scontrano per un carico di armi da fuoco illegali e un duplice omicidio; sarà il gran maestro nell’adattamento cinematografico L’Accademia del Bene e del Male di Paul Feig in uscita entro l’anno; sarà protagonista del film per la tv fantascientifico Rendlesham, su un gruppo di residenti nel Suffolk, in Inghilterra, che nel 1980 osservano un oggetto volante non identificato nel cielo e del thriller d’azione Blacksmith basato sull’omonimo fumetto di Richard Sparkman su un esperto di armi costretto a fuggire dopo che il suo laboratorio è stato distrutto. L’impegnatissimo Fishburne è anche nel cast del Megalopolis di Francis Ford Coppola e sta attualmente filmando il fantascientifico Slingshot con Casey Affleck, su un’astronauta che lotta per mantenere la presa sulla realtà a bordo di una missione fatalmente compromessa sulla luna di Saturno, Titano.

Clifton Collins Jr. sarà con Aaron Eckhart nel thriller d’azione The Bricklayer di Renny Harlin, su qualcuno che sta cercando di incastrare la CIA assassinando giornalisti stranieri e creando prove contro l’Agenzia; reciterà nell’avventura fantascientifica Landscape with Invisible Hand con Michael Gandolfini su una coppia di adolescenti che escogita un piano per salvare la propria famiglia su una Terra conquistata da una razza aliena che controlla l’economia globale ed è nel cast del dramma d’azione Riptide con Val Kilmer incentrato sui due figlii del capo di una banda di motociclisti che all’indomani di un’operazione antidroga che li vede coinvolti sviluppano opinioni divergenti sul futuro della banda.

Fonte: Variety

Frank Grillo (Boss Level, Copshop) ha aggiunto un nuovo progetto cinematografico alla sua fitta agenda di impegni. L’attore ha firmato per recitare nell’horror-thriller Merciless. Nel film Grillo è un marito devoto e il massimo esperto di interrogatori del governo; quando sua moglie viene posseduta da uno spirito malevolo, cerca vendetta su coloro che erano più vicini all’entità nella sua vita precedente per scacciarla dal corpo della moglie, solo per scoprire che non tutto è ciò che sembra.

“Merciless” è diretto da Liam O’Donnell (Beyond the Skyline, Portals), con Christopher Tuffin (2001 Maniacs: Field of Screams) che ha sviluppato la storia e Frank Hannah (Hunt to kill – Caccia all’uomo), che ha scritto la sceneggiatura. Le riprese del film inizieranno ad agosto in Alabama.

Oltre a “Merciless” Grillo reciterà anche nel dramma d’azione Paradise Highway con Morgan Freeman pronto per l’uscita, su un camionista costretto a contrabbandare merci illecite per salvare suo fratello da una letale gang carceraria. Inoltre tra i film dell’attore in post-produzione segnaliamo il thriller con rapina The Yacht, il film di guerra Operation Seawolf con Dolph Lundgren, il film biografico Lamborghini in cui Grillo interpreta il fondatore dell’iconica casa automobilistica. Inoltre l’attore è stato diretto dal figlio Remy, al suo debutto alla regia, nel thriller-horror Man’s Son, su una coppia che monta un film di Charles Manson che comincerà a influenzare la realtà in maniera inquietante e vedremo Grillo con Harvey Keitel e Tyrese Gibson anche nel thriller d’azione Hard Matter, in cui si racconta di una società distopica assetata di potere che ha preso il controllo del sistema carcerario convenzionale e ha reso i criminali le nuove forze dell’ordine. Il nome di Frank Grillo è collegato anche all’horror d’azione Year 2, su un branco di lupi mannari che assediano una piccola città e affiancherà Alex Pettyfer in Branded, su un giocatore di football incarcerato per l’omicidio di uno spacciatore che si unisce a una banda di suprematisti bianchi nel penitenziario di San Quintino.

Fonte: THR