Look Back, il nuovo film di Hirokazu Kore-eda, porta nelle sale italiane dal 12 novembre 2026 una storia di amicizia, rivalità e creazione artistica tratta dal manga one-shot di Tatsuki Fujimoto. Quello che distingue questo look back Kore-eda film dagli adattamenti animati più convenzionali è una scelta sonora precisa e insolita: il rumore di una matita che graffia la carta, trasformato in elemento narrativo centrale di tutta l’opera.

Un adattamento che nasce da un’opera già compiuta

Il manga Look Back di Tatsuki Fujimoto è una storia breve — un one-shot — ma densa, capace di condensare in poche decine di pagine il senso del tempo, della vocazione artistica e del legame tra due persone che si trovano per caso sulla stessa strada. Adattarlo per il cinema significa inevitabilmente fare scelte: cosa tenere, cosa espandere, cosa trasformare in immagine e suono.

Kore-eda, vincitore della Palma d’Oro a Cannes con Un affare di famiglia, è un autore abituato a lavorare con materiale emotivamente stratificato. La sua filmografia in live action ha sempre privilegiato le relazioni familiari, i silenzi, i dettagli quotidiani come vettori di significato. Con Look Back affronta per la prima volta il cinema d’animazione, e lo fa portando con sé la stessa attenzione per il concreto e il minuto.

Il film racconta la storia di Fujino, doppiata da Natsuki Deguchi, e Kyomoto, cui dà la voce Aju Makita: due giovani mangaka rivali che finiscono per unire le proprie forze in un percorso di crescita e scoperta reciproca. È, nella sua essenza, una storia di adolescenza e amicizia, ma anche una riflessione sulla natura stessa della creazione.

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Il rumore della matita come scelta autoriale

Tra le decisioni più significative che Kore-eda ha preso nella costruzione del film, quella relativa al suono della matita emerge come la più caratteristica. Non si tratta di un semplice effetto sonoro di accompagnamento: il rumore della matita diventa un elemento narrativo a sé, capace di comunicare stati d’animo, ritmi di lavoro, momenti di blocco creativo e improvvisi slanci d’ispirazione.

È una scelta coerente con la logica del materiale di partenza. In un manga che parla di disegno, la matita è lo strumento per eccellenza — il medium attraverso cui i personaggi esistono e si esprimono. Portare quel suono in primo piano significa dare voce a qualcosa che nel fumetto resta necessariamente silenzioso: il gesto fisico del tratto, la fatica e il piacere del fare.

Per un regista come Kore-eda, che nel cinema live action ha sempre usato il sonoro in modo meticoloso — i rumori domestici, le voci sovrapposte, i silenzi pieni — questa trasposizione della stessa sensibilità al cinema d’animazione non sorprende. Sorprende, semmai, la radicalità della scelta: fare di un suono così ordinario il cuore pulsante di un’opera.

La premiere a Venezia e l’arrivo in Italia

Il film ha fatto il suo debutto internazionale alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, confermando la capacità di Kore-eda di muoversi con autorevolezza nei principali festival europei. La selezione veneziana ha collocato Look Back in un contesto di massima visibilità critica, dove l’opera ha potuto confrontarsi con il pubblico internazionale e con la stampa specializzata.

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La recensione di Sight & Sound ha descritto il film come una sweet story of teenage friendship, sottolineando la delicatezza con cui Kore-eda tratta il rapporto tra le due protagoniste. Una lettura che conferma come il regista abbia saputo mantenere lo spirito del manga originale pur reinterpretandolo attraverso la propria sensibilità cinematografica.

In Italia, Look Back è disponibile nelle sale dal 12 novembre 2026. Per il mercato nordamericano, invece, l’uscita è prevista in sale selezionate dal 30 dicembre 2026, con distribuzione nationwide a partire dal 15 gennaio 2027.

Kore-eda e l’animazione: un incontro non scontato

Che un regista della statura di Kore-eda si avventurasse nell’animazione non era affatto prevedibile. La sua carriera è costruita su una relazione profonda con il live action, con i volti degli attori, con la fisicità degli spazi domestici. Eppure il passaggio all’animazione, in questo caso, sembra rispondere a una necessità narrativa precisa: solo il disegno animato poteva restituire fedelmente l’universo visivo di Fujimoto, che è prima di tutto un universo grafico.

Il risultato è un look back Kore-eda film che appartiene a entrambe le tradizioni — quella del cinema d’autore giapponese e quella dell’animazione come linguaggio espressivo adulto — senza ridursi a nessuna delle due. Le voci di Natsuki Deguchi e Aju Makita portano una presenza umana concreta dentro un mondo disegnato, e il suono della matita tiene insieme i due piani, quello della finzione e quello del gesto creativo che la produce.

Con Look Back, Kore-eda non si limita ad adattare un manga di successo: usa il materiale di Fujimoto per tornare su temi che gli sono propri — il tempo, la perdita, i legami che definiscono chi siamo — e lo fa attraverso un mezzo nuovo, con la stessa precisione e la stessa cura che hanno sempre contraddistinto il suo lavoro. Il suono di quella matita, in fondo, racconta esattamente questo: che creare costa fatica, che la fatica ha una voce, e che vale la pena ascoltarla.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.