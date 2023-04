Martin Scorsese produttore per “Cose che succedono la notte”, Amblin adatterà il romanzo thriller “Assassins Anonymous”

Martin Scorsese e Studiocanal hanno siglato una partnership per portare al cinema il romanzo mistery del 2020 “Cose che succedono la notte” (What Happens At Night) di Peter Cameron. Lo studio ha acquisito i diritti per la trasposizione cinematografica del libro e Scorsese sarà il produttore del progetto, con Patrick Marber (Diario di uno scandalo, Closer, Follia) reclutato per scrivere la sceneggiatura.

Cose che succedono la notte è descritto come “la storia onirica di una coppia americana sposata che si reca in una piccola città europea innevata per adottare un bambino. la coppia fa il check-in in un hotel cavernoso e in gran parte deserto dove incontra un enigmatico cast di personaggi tra cui un cantante appariscente, un uomo d’affari depravato e un carismatico guaritore. Niente è esattamente come sembra in questo mondo strano e ghiacciato. Più la coppia lotta per reclamare il loro bambino, meno sembrano ricordare di se stessi e della vita che hanno costruito insieme.

L’autore Peter Cameron ha commentato: “Non potrei essere più onorato o felice che il mio romanzo sia stato opzionato da Aaron Ensweiler e Shana Eddy di Studiocanal. E avere Martin Scorsese e Patrick Marber, due artisti i cui talenti mi stupiscono, re-immaginare e ricreare What Happens at Night è semplicemente fantastico”.

Il produttore Patrick Marber ha aggiunto: “Sono così entusiasta ed entusiasta di lavorare con il leggendario Martin Scorsese per portare sullo schermo la sorprendente e bellissima storia di Peter Cameron”.

Aaron Ensweiler e Shana Eddy hanno dichiarato: “Ogni tanto arriva un progetto che ti ricorda perché ti sei innamorato del cinema. Questo è uno di quei progetti. Il romanzo incredibilmente bello di Peter Cameron ha catturato la nostra immaginazione dalla prima pagina. L’opportunità di guidare il suo adattamento è un onore, e la possibilità di farlo con Martin e Patrick è un privilegio di prim’ordine.

Cameron ha scritto anche Un giorno questo dolore ti sarà utile (2007, Adelphi), adattato per il cinema nel 2011 da Roberto Faenza. Attualmente non c’è ancora un regista e non è noto se Scorsese sia interessati anche alla regia.

La sinossi ufficiale del romanzo: Questo libro è fatto di buio e di neve. Di un treno nella notte, e di una coppia senza nome che scende in una stazione deserta del Grande Nord. Di un immenso, lussuoso albergo nel cuore di una foresta. Delle sue stanze chiuse, dei suoi infiniti corridoi, dell’isola di luce del suo bar. Dei suoi ambigui ospiti – una vecchia cantante che tutto ha visto, e un losco uomo d’affari con un suo crudele disegno. E ancora, di un sinistro orfanotrofio, e di un enigmatico guaritore. Non tutti gli scrittori avrebbero saputo trasformare questa materia in un avvincente, misterioso romanzo. Ma Peter Cameron, questo nel tempo lo abbiamo imparato, è uno scrittore a parte.

Amblin Entertainment ha acquisito i diritti cinematografici per il romanzo Assassins Anonymous, scritto da Rob Hart. La storia sembra sia un potenziale bestseller visto che non uscirà prima del 2024.

Nella storia, “il sicario più letale del mondo si è lasciato alle spalle la sua vita violenta e si è unito a un gruppo di supporto clandestino in 12 fasi per assassini pentiti. Ma quando viene attaccato da un misterioso aggressore, deve rischiare tutto per scoprire chi gli dà la caccia e perché, ma soprattutto deve sopravvivere senza infrangere la sua promessa di non uccidere mai più.

Il romanzo è descritto come un mix tra l’azione di John Wick e l’umorismo e l’umanità della serie tv Barry. Hart servirà come produttore del film e il progetto sarà supervisionato per Amblin da Lauren Abrahams.

Hart ha lavorato come giornalista ed è autore dei romanzi di Ash McKenna, una serie poliziesca in cinque volumi. Nel 2017, Hart ha collaborato con James Patterson al romanzo poliziesco “Scott Free”. Nel 2018 “The Warehouse” è stato venduto a Crown at Penguin Random House e il regista americano Ron Howard ha opzionato i diritti per trarre un film dal libro. Hart ha scritto inltre Due on Batuu, un racconto per l’antologia di racconti ispirati a Star Wars del 2020 From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back, con il personaggio Willrow Hood. Nel 2022, Kirkus Reviews ha nominato “The Paradox Hotel” uno dei migliori libri di fantascienza e fantasy dell’anno.

