MEGAN: disponibile la replica NECA a grandezza naturale della bambola robot del film “M3GAN”

Chucky la bambola assassinaNECA ha rivelato la sua replica a grandezza naturale, scala 1:1, di MEGAN. Si tratta della bambola protagonista/ antagonista dell’omonimo thriller nato dalla partneship della Blumhouse di Jason Blum con la Atomic Monster di James Wan, creatore dei franchise horror The Conjuring e Insidious, supportata dalla regia di Gerard Johnstone della commedia horror Housebound.

In attesa del sequel MEGAN 2.0 previsto nelle sale per il 16 maggio 2025, il regista Don Mancini, creatore di Chucky la bambola assassina e il produttore Jason Blum hanno fatto entrambi cenno a due differenti crossover per Megan.

Mancini durante un’intervista con Variety ha fatto cenno alla possibilità che Chucky affronti MEGAN poiché, come accennato nella serie tv che lo vede protagonista, è una delle bambole malvagie, insieme ad Annabelle, che minacciano il suo titolo di bambola più letale del mondo.

Deve affrontare e difendere da solo quel posto nel mondo della cultura pop ed è così che tocchiamo davvero il reale con Chucky. Diamo a questo personaggio fuori dal comune una crisi che ha il sentore del dolore reale e della vita reale. Ma questo lo fa solo arrabbiare ancora di più, e sapete cosa succede quando Chucky si arrabbia.

Chucky e MEGAN hanno già interagito tra loro sui social media durante la promozione di MEGAN. Ciò è stato possibile grazie al fatto che le due bambole assassine sono entrambe proprietà NBC Universal. Per questo motivo, a Mancini è stato chiesto se i due potrebbero affrontarsi in futuro, e la sua risposta è stata: “Direi, rimanete sintonizzati”.

Durante un evento stampa per il recente thriller horror Imaginary, a Blum è stato chiesto dell’universo horror di Blumhouse ed eventuali crossover:

Beh, mi piacerebbe vedere l’orso Teddy e M3GAN litigare. Forse un giorno lo faremo.

Blumhouse ha già discusso dei crossover di Freaky e Auguri per la tua morte così come di Insidious e Sinister.

Al momento la bambola MEGAN è disponibile in pre-ordine presso lo Store NECA.

Possiedi una replica completamente snodabile e a grandezza naturale della bambola robot del film di successo M3GAN. L’Androide generativo Model 3 (M3GAN) è stato progettato per essere il più grande alleato dei genitori e programmato per essere il migliore amico del bambino… ma una bambola autocosciente con una vita propria può portare a conseguenze sinistre. Questa replica 1:1 si basa sull’aspetto sullo schermo di M3GAN, duplicato da file digitali reali utilizzati su pellicola per essere la rappresentazione più accurata disponibile sullo schermo. Ha un’armatura interna articolata, occhi mobili e capelli sintetici (abbinati ai campioni di capelli utilizzati sullo schermo). Il suo abbigliamento è realizzato con modelli utilizzati nel film e comprende un vestito con fodera interna, due maniche a righe, un papillon, biancheria intima, collant e scarpe. Il materiale del tessuto del suo vestito corrisponde ad un campione esatto del vestito del film e le sue scarpe sono personalizzate con dettagli delle scarpe utilizzate sullo schermo. Questa bambola replica incredibilmente accurata è alta circa 55 pollici e sarà un’eccellente aggiunta a qualsiasi famiglia!