Mike Tyson interpreterà se stesso nel film d’azione con supereroi “Bunny-Man” girato in Italia

Mike Tyson apparirà nei panni di se stesso in un nuovo film con supereroi prodotto da Andrea Iervolino e girato in Italia.

Mike Tyson è coinvolto in un nuovo progetto cinematografico, l’ex campione dei pesi massimi apparirà in un nuovo film con supereroi intitolato Bunny-Man in cui interpreterà stesso. Tyson ha rivelato la notizia in una conferenza stampa tenutasi nella città di Torino alla presenza del produttore italiano Andrea Iervolino e dello sceneggiatore Enrico Remmert. Il film sarà girato a Torino, in Italia.

Bunny-Man coinvolge “un supereroe multimilionario che colpisce le forze del male nell’anonimato indossando una maschera da coniglio. Lo spinge il desiderio di vendicare la sorella che si è suicidata dopo aver subito un atto violento, le cui immagini sono finite su internet”.

Iervolino, i cui crediti di produzione includono il biopic Ferrari di Michael Mann, Waiting for the Barbarians con Johnny Depp e Lamborghini: The Man Behind the Legend, altro biopic interpretato da Frank Grillo.

Iervolino ha condiviso in una dichiarazione: “Siamo entusiasti di imbarcarci in questo progetto innovativo, il 95% del quale sarà girato in un set virtuale. Stiamo ridefinendo i confini della creatività cinematografica con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza unica. Siamo anche orgogliosi di avere una leggenda come Mike Tyson nel nostro cast, che sicuramente contribuirà a rendere ‘Bunny-Man’ ancora più speciale”.

Nessuna parola su regista e il resto del cast internazionale che parteciperà progetto, girato presso gli studi di Prodea Group, sede dislocata dei Tuscany Film Studios. Annunciati nel 2023, Tuscany Film Studios andranno a costituire un polo cinematografico indipendente: un investimento di 50 milioni di euro per la realizzazione di studi tecnologicamente avanzati comprensivi del Virtual Set più grande d’Italia e di un primo 360 studio per produzioni in live action. Accoglieranno un cinema e una struttura alberghiera di lusso con lo scopo di attrarre le migliori produzioni internazionali, e l’obiettivo è completare la struttura entro il 2024.

Mike Tyson ha debuttato sul grande schermo nel 2009 in un cameo nella commedia campione d’incassi Una notte da leoni, cameo ripreso anche nel sequel Una notte da leoni 2. Ha fatto seguito un altra apparizione nel 2013 in un episodio della serie tv Law and Order: Unità Vittime Speciali, in cui Tyson veste i panni di una vittima di abusi, subiti durante l’adolescenza, in attesa dell’esecuzione di una sentenza di morte per omicidio. Nel 2015 Tyson torna sul grande schermo, stavolta nel cast del biopic con arti marziali Ip Man 3, come antagonista di Donnie Yen che riprende il ruolo del maestro di arti marziali di Bruce Lee.

Fonte: Variety