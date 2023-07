Mortal Kombat Legends: Cage Match – trailer ufficiale dal San Diego Comic-Con 2023

Warner Bros. Pictures in occasione del San Diego Comic-Con 2023 ha rilasciato due trailer ufficiali, uno “green band” e uno “red band”, di Mortal Kombat Legends: Cage Match, nuovo lungometraggio d’animazione ispirato all’iconico videogame che sarà disponibile direct-to-video a partire dal 17 ottobre 2023.

Mortal Kombat Legends Cage Match – Trama e cast

La trama ufficiale: Nella Hollywood degli anni ’80, la star d’azione Johnny Cage sta cercando di diventare un attore di prim’ordine. Ma quando la sua costar, Jennifer, scompare dal set, Johnny si ritrova catapultato in un mondo pieno di ombre, pericoli e inganni. Mentre si imbarca in un viaggio sanguinoso, Johnny scopre rapidamente che la Città degli Angeli ha diversi diavoli al suo interno. Affronta una sinistra società segreta che trama un piano nefasto, ma la brutale lotta contro i guerrieri assetati di sangue del Netherrealm è solo all’inizio. Riuscirà Johnny, insieme ad altre leggende di Mortal Kombat, a salvare l’umanità…e, soprattutto, la sua carriera?

Il cast di voci originali oltre a Joel McHale, attore noto per il ruolo di Jeff Winger nella sitcom Community, come Johnny Cage include anche Jennifer Grey (Dirty Dancing), Kelly Hu (Batman: Soul of the Dragon), Matthew Mercer (Resident Evil – L’isola della morte), Grey Griffin (Gremlins: Secrets of the Mogwai), Phil LaMarr (serie tv Skull Island), Zehra Fazal (Star Trek: Prodigy), Gilbert Gottfried (Animal Crackers), Robin Atkin Downes (Star Trek: Lower Decks), Matthew Yang King (Elemental), Dave B. Mitchell (Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms), Dusan Brown (The Lion Guard: Il ritorno del ruggito), Kyle Wyatt (Mortal Kombat Legends: Snow Blind), Armen Taylor (Ghost in the Shell: SAC_2045 – Guerra sostenibile).

Mortal Kombat Legends Cage Match – Trailer e video

Curiosità sul film

“Cage Match” è il quarto film Una serie di lungometraggi d’animazione direct-to-video intitolata “Mortal Kombat Legends” e indirizzata ad un pubblico adulto, dopo un prequel animato del primo film, intitolato Mortal Kombat: The Journey Begins e pubblicato direct-to-video nel 1995 e la serie animata Mortal Kombat: Defenders of the Realm del 1996. La serie è iniziata nel 2020 come coproduzione tra Warner Bros. Animation e Studio Mir o Digital eMation. Il primo, Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, è uscito nell’aprile 2020, come primo film di Mortal Kombat con un divieto ai minori di 17 anni (R-rated). Il secondo film, Battle of the Realms, è uscito nell’agosto 2021. Il terzo film, Snow Blind, è uscito l’11 ottobre 2022.

Mortal Kombat Legends Cage Match – Foto e poster