Octavia Spencer, Lucy Liu e Joseph Gordon-Levitt nella commedia sci-fi “Nothing Nobody Nowhere”

Octavia Spencer, Lucy Liu e Joseph Gordon-Levitt hanno firmato per recitare nella commedia fantascientifica Nothing Nobody Nowhere, una sceneggiatura in cerca di un produttore dal 2018 quando è stata inserita nella Black List ed è stata inclusa dal Sundance Institute tra i progetti segnalati e finanziati dal Sundance Screenwriter Labs. La trama racconta la storia di Ruth, “una delle Non Persone, esseri dall’aspetto umano progettati e addestrati al solo scopo di riempire un mondo realistico per un blando ragazzo di nome Dave, l’unica persona che esiste davvero sulla Terra. Stanca di servire come comparsa nella vita di qualcun altro, Ruth è pronta a pretendere una vita tutta sua.”, un po’ come accadeva al Personaggio Non Giocante (PNG) di Ryan Reynolds nella commedia d’azione Free Guy – Eroe per gioco.

“Nothing Nobody Nowhere” è scritto dal duo di autori Rachel Wolther e Alex H. Fischer e fungerà da esordio alla regia di Wolther, il cui lavoro è stato proiettato ai festival cinematografici di Berlinale, BFI, Rotterdam e New York. Dal 2015 Wolther dirige gli episodi della serie di fantascienza del GE Podcast Theater The Message, che è stato il podcast n. 1 su iTunes e ha vinto numerosi premi. Alex Fischer è uno scrittore e regista con un corpus di lavori che include video musicali, cortometraggi sperimentali, pubblicità e video. Il duo ha diretto insieme i corti Snowy Bing Bong Across the North Star Combat Zone è stato presentato in anteprima al BAM Cinemafest e proiettato a Rotterdam, BAFICI, AFF Wroclaw e altri festival in tutto il mondo prima di essere venduto su Topic.com dove è disponibile per lo streaming. Nel 2017 Wolther e Fischer sono stati scelti tra i 25 volti nuovi del cinema indipendente da tenere d’occhio da Filmmaker Magazine

Fischer ha esordito alla regia di un lungometraggio nel 2020 dirigendo con Eleanor Wilson la commedia fantascientifica indipendente Si salvi chi può!, che segue una giovane coppia di Brooklyn che fa un viaggio in una baita nel nord dello stato per staccare la spina dalla realtà e mentre cercano di godersi pace e natura, la Terra cade improvvisamente sotto l’attacco degli alieni.

Octavia Spencer ha parlato del suo coinvolgimento nel progetto in una dichiarazione: “Nobody Nothing Nowhere è un lungometraggio completamente originale che presenta un mondo e i suoi personaggi in un modo del tutto unico. Avere l’opportunità di lavorare con Joseph Gordon-Levitt e Lucy Liu è un sogno che diventa realtà! è sempre una priorità per me e per i miei partner di Orit Entertainment produrre progetti che intrattengano e portino la luce, la speranza e le promesse che il pubblico desidera ardentemente. Sono entusiasta di far parte di un progetto così creativo e premuroso”.

Vedremo Octavia Spencer anche nella commedia d’azione The Heart, la trama è top secret, ma il cast includerà anche Sam Rockwell e Allison Janneye, mentre Lucy Liu sarà nei cinema italiani il prossimo 16 marzo nei panni della divinità Kalypso in Shazam! Furia degli Dei e sta attualmente girando con Dwayne Johnson e Chris Evans la commedia d’azione natalizia Red One di Netflix. Joseph Gordon-Levitt è nel cast di Beverly Hills 4 aka Beverly Hills Cop: Axel Foley attualmente in post-produzione e affiancherà Lily James e Chloë Grace Moretz: la prima nella crime-comedy Providence (in post-produzione) che segue gli abitanti di una piccola città dell’isola che devono affrontare un clamoroso omicidio e la scoperta di un milione di dollari, con la Moretz reciterà nel thriller White Night (in pre-produzione) basato su eventi reali e in particolare sul culto del Tempio del popolo fondato dal predicatore Jim Jones e culminato il 18 novembre 1978 con un suicidio-omicidio collettivo. Il nome di Levitt è anche collegato alla commedia musicale Wingmen, progetto attualmente in fase di sviluppo, in cui reciterà in coppia con Channing Tatum, i due vestiranno i panni di una coppia di piloti costretti ad un atterraggio di fortuna in quel di Las Vegas.

