Qui staremo benissimo: terminate in Campania le riprese del film con Asia Argento

Sono terminate in Campania a Sant’Agata dei Goti (BN) e a Benevento le riprese di Qui Staremo Benissimo, film del regista Renato Giordano (Senza amore, direttore “Benevento città spettacolo” e numerose regie teatrali).

Tra gli interpreti del film Asia Argento, la palermitana Dana Giuliano (Più buio di mezzanotte, e a breve la serie Never too late prodotta da Rai Fiction e Propaganda Italia), il TikToker, attore e modello napoletano Antonio Medugno (Mi Raccomando), Floriana Gentile (A spasso nel tempo – L’avventura continua, Amici come prima, Fame e sete), Maria Guglielmo, Mimma Lovoi (E’ stata la mano di D.o), Mascia Musy (Sono pazzo di Iris Blond e Balla con noi), Valerio Santoro (Incompreso e Un medico in famiglia) e Sabatino Barbato.

Nel Sannio, terra di storia e vigneti, Sofia e Alessio, malgrado la loro “diversità”, si innamorano. I due sono profondamente diversi, ma in fondo uguali, esseri umani in continua lotta tra ciò che sono e ciò che vorrebbero essere. A renderli più vicini sarà Il Felix, locale attiguo alla cantina del vino della proprietaria, Renèe, amica del cuore di Sofia.

Il film, è un “dramedy” che parla di una famiglia “allargata” con sensibilità e delicatezza. Tra i temi affrontati c’è l’amore in tutte le sue forme. Una storia d’amore, con la A maiuscola, l’amore nella sua espressione più alta, quella che non chiede nulla in cambio: l’amore di una madre per una figlia, l’amore tra due amiche, l’amore di un padre verso un figlio…

“Qui staremo benissimo” prodotto da Giallo Limone Movie, Saba Produzioni e Green Onions Entertaiment, in collaborazione con Rai Cinema, con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania.

Figlia d’arte del regista italiano Dario Argento e dell’attrice Daria Nicolodi, ha esordito al cinema con La chiesa di Michele Soavi (1989). Tra gli altri suoi film ricordiamo Palombella rossa di Nanni Moretti (1989); Trauma di Dario Argento (1993); Perdiamoci di vista nel 1994 di Carlo Verdone, per il quale ottiene il David di Donatello e il Ciak d’Oro. Esordisce alla regia nel 2000 con il film Scarlett Diva, cui segue nel 2004 Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, girato negli USA. È interprete di entrambi i film. Asia Argento è recentemente apparsa in Occhiali neri diretta dal padre Dario Argento (2022), Interstate di Jean Luc Herbulot (2022), nel documentario Vera di Tizza Covi e Rainer Frimmel (2022) e nel film biografico Padre Pio di Abel Ferrara (2022).