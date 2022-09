Sony Pictures: annunciate uscite nuovo film di Karate Kid, Kraven the Hunter e altri titoli in arrivo

Sony Pictures ha annunciato una nuova serie di date di uscita che includono un nuovo film di Karate Kid che arriverà nelle sale il 7 giugno 2024. Questo nuovo tentativo di rilancio del franchise, il primo risale al 2010 con il The Karate Kid – La leggenda continua con Jackie Chan e Jaden Smith a base di kung fu, è chiaramente dovuto al grande successo della serie tv Cobra Kai di Netflix, che ha appena debuttato con la sua quinta stagione sulla piattaforma di streaming. Il nuovo “Karate Kid” in arrivo 2024 non è ancora munito di una sinossi, di un cast e di una troupe, ma l’opzione migliore sarebbe senza dubbio un sequel direttamente collegato alla serie “Cobra Kai”.

Sony ha anche posticipato le date di uscita di due nuovi film del Sony’s Spider-Man Universe (SSU): il Madame Web con Dakota Johnson e Sydney Sweeney slitta dal 6 ottobre 2023 al 16 febbraio 2024 e il Kraven the Hunter con Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe non uscirà più il 6 ottobre 2023, ma bensì il 13 gennaio 2023. Un terzo film dell’SSU senza titolo è stato invece collocato al 12 luglio 2024.

La nuova programmazione include anche il film horror True Haunting di Screen Gems che uscirà il 6 gennaio 2023. Il film diretto dal Gary Fleder di Homefront, è un adattamento del libro di Edwin Becker che racconta la storia terrificante del primo esorcismo televisivo andato in onda sulla NBC nel 1971, che ha coinvolto e sconvolto la vita della famiglia Becker.

Il 24 febbraio 2023 debutterà nelle sale Missing, un sequel del thriller Searching con John Cho del 2013, che vedrà protagoniste Nia Long e Storm Reid. Nuova data di uscita anche per 65, il dramma fantascientifico con Adam Driver nei panni di un astronauta che precipita su un pianeta misterioso solo per scoprire di non essere solo. Il film scritto dal duo Scott Beck & Bryan Woods (A Quiet Place) e prodotto da Sam Raimi è stato anticipato dal 28 aprile 2023 al 10 marzo 2023. Chiude la lista il nuovo film d’animazione di Garfield che vedrà l’iconico gattone dei fumetti doppiato da Chris Pratt e suo padre Vic avrà invece la voce di Samuel L. Jackson; il film animato è stato posticipato dal 16 febbraio 2024 a al 24 maggio 2024.

